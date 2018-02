Sesiunea specială BACALAUREAT 2018. Olimpicii dau examen în perioada 10-25 mai 2018 Inscrierea candidatilor va avea loc in zilele de 10 si 11 mai. Probele de evaluare a competentelor se vor desfasura astfel: 14-15 mai- evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana/limba materna 16 mai- evaluarea competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala 17-18 mai- evaluarea competentelor digitale 14-15 mai-de comunicare orala inromana/materna 16 mai-intr-ode circulatie internationala 17-18 mai-digitale Probele scrise au urmatorul calendar: 21 mai (Limba si literatura romana), 22 mai (proba obligatorie a profilului), 23 mai (proba la alegere a profilului si specializarii) 24 mai (limba si literatura materna). 21 mai (Limba siromana), 22 mai (proba obligatorie a profilului), 23 mai (proba la alegere a profilului si specializarii) 24 mai (simaterna). Afisarea primelor… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Un numar de 1248 de elevi din județ s-au inscris la sesiunea iunie –iulie 2018 a examenului de Bacalaureat. Probele orale de evaluare a competențelor incep luni, 12 februarie (a.c.). Inscrierea candidaților pentru examenul național de Bacalaureat 2018, sesiunea iunie – iulie, s-a realizat in perioada…

Libertatea te ajuta sa te pregatești pentru probele orale la Bacalaureat 2018. Profesoara de Limba romana Ecaterina Stanca, de la Colegiul Național de Informatica „Tudor Vianu", vine la Interviurile Libertatea LIVE, de la ora 13:00. Prima sesiune a examenului național de Bacalaureat 2018 incepe luni,…

COMPER 2018. Elevii din clasa pregatitoare și din clasele I-VIII din școlile private și de stat din mediul rural și urban, dar și din alte țpri in care se preda in limba romana pot participa la examen. Scopul concursului COMPER este evaluarea competențelor matematice și de comunicare in limba romanii,…

Centrul de evaluare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale se va adresa urmatoarelor ocupații: TRACTORIST – NC 8331.1.1 LUCRATOR IN CULTURA PLANTELOR – NC 6121.1.1 LUCRATOR IN CRESTEREA ANIMALELOR – NC 6111.1.1 Acordarea certificatului de competenta se bazeaza pe evaluarea…

