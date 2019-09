Stiri pe aceeasi tema

- Termenul initial era 30 septembrie 2019. In acest an, Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national (Rabla Clasic) sesiunea de inscriere in vederea acceptarii solicitantilor proprietari persoane juridice a demarat pe data de 12 aprilie. Pentru Programul Rabla au fost acceptate 194 dosare…

- Administrația Fondului pentru Mediu a anunțat, vineri, ca sesiunea de inscriere a persoanelor juridice in cadrul Programelor „Rabla Clasic” și „Rabla Plus” a fost prelungita pana la 11 octombrie 2019 inclusiv, relateaza mediafax.„Sesiunea de depunere a dosarelor de acceptare a persoanelor…

- Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) a aprobat, joi, 49 de dosare pentru achizitia a 69 de autovehicule prin Programul "Rabla Clasic", destinat persoanelor juridice. "Ca urmare a aprobarii dosarelor de finantare in sedinta Comitetului de Avizare din data de 19 septembrie 2019, Administratia…

- Potrivit unui comunicat al AFM, Administratia Fondului pentru Mediu a publicat liste noi cu persoanele juridice acceptate in Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national (Programul Rabla) si in Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea…

- Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) a publicat liste noi cu persoanele juridice acceptate in Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national (Programul Rabla) si in Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport…

- Administratia Fondului pentru Mediu a publicat liste noi cu persoanele juridice acceptate in Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national (Programul Rabla) si in Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera in transporturi (Programul Rabla Plus).

- Pentru Programul Rabla au fost acceptate 284 dosare pentru 525 autovehicule si 2 contestatii pentru 3 autovehicule. Listele persoanelor juridice care au fost acceptate au fost publicate pe site-ul www.afm.ro, la sectiunea aferenta Programului Rabla. Persoanele juridice care au fost acceptate…

- Ca urmare a aprobarii dosarelor de finantare in sedinta Comitetului de Avizare din data de 10 iulie 2019, Administratia Fondului pentru Mediu a publicat liste noi cu persoanele juridice acceptate in Programul de stimulare a innoirii Parcului auto national (Programul Rabla). Pentru Programul Rabla au…