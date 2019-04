Stiri pe aceeasi tema

- LP, artista a carei voce inconfundabila a cucerit intreaga planeta odata cu lansarea hitului “Lost On You“ revine in București, pe 24 iunie, la Arenele Romane, și va aduce publicului piese de pe cel de al cincilea album al sau, anunța organizatorii evenimentului, Events, intr-un comunicat transmis Europa…

- 2.289 persoane vor participa la cursurile gratuite organizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca in aprilie 2019. Programele de formare profesionala cu cele mai multe locuri disponibile vizeaza calificari precum: inspector (referent) resurse umane (209), agent de securitate (190),…

- A fost publicata lista celor mai scumpe orașe de locuit din lume. Pe locul 1 este orașul Singapore, Parisul și Hong Kong-ul completand topul. Istanbul (locul 120) si Bucuresti (locul 118) sunt in 2019 in topul celor mai ieftine orase europene in care sa traiesti, topul luand in considerare 133 de orașe…

- Sindicatul Studenților din Facultatea de Cibernetica, Statistica și Informatica Economica (SiSC) aduce in prim plan cea de-a VIII-a ediție a proiectului Spring IT. Cea mai veche organizație studențeasca din cadrul Academiei de Studii Economice din București, SiSC (www.sisc.ro), se mandrește cu peste…

- Lecția suedeza. Episodul Dragobete. Intr-o postare, devenita rapid virala, Ambasada Suediei din Bucuresti (Sveriges ambassad i Bukarest) anunța ca ofera un pat ”echipat” de la o firma devenita simbol suedez, cuplurilor care aleg sa se taguiasca in comentarii. Concursul a inceput pe 14 februarie, de…

- Sesiunea de inscriere in programul Start-Up Nation 2018-2019 a ajuns la final, marți seara, la ora 20.00, firmele depunand un numar mai mare de dosare decat in ediția 2017, pentru ajutoarele de maximum 200.000 de lei fiecare. In total, din 27 decembrie 2018, ora 10.00, pana pe 12 februarie…

- Una dintre pacientele operate de Matteo Politi, medicul estetician care a activat la mai multe clinici private din București fara sa aiba studii de specialitate, a pațit-o urat de tot. Dr. Radu Ionescu, seful Clinicii de Chirurgie Estetica de la Medlife, a povestit pentru Digi24 ca femeia are nevoie…

- Mihaelei din București i-au fost de ajuns 2 indicii ca sa se prinda CSAUD. Dupa ce a aflat ca „are toarta” și ca „ramane și dupa ce trece apa” Mihaela a inceput sa faca teste acasa și s-a gandit ca este vorba de „o piatra care este aruncata intr-o cana”. A pus mana pe telefon și... View Article