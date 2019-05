Sesiunea de depunere a cererilor de sprijin pentru dezvoltarea zonelor împădurite şi conservarea pădurilor, prelungită până pe 14 iunie Sesiunile de depunere a cererilor de sprijin sau plata pentru accesarea schemelor de ajutor de stat aferente investitiilor in dezvoltarea zonelor impadurite, respectiv pentru servicii de silvomediu, servicii climatice si conservarea padurilor, au fost prelungite pana pe data de 14 iunie 2019, a anuntat, vineri, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), intr-un comunicat. Prima schema de ajutor de stat se refera la "Sprijin pentru prima impadurire si crearea de suprafete impadurite" aferenta Masurii 8 "Investitii in dezvoltarea zonelor impadurite si imbunatatirea viabilitatii padurilor",… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

