Sesiunea a doua a Bacalaureatului: Astazi se afiseaza primele rezultate

Primele rezultate la sesiunea a doua a examenului de Bacalaureat vor fi afisate marti, pana la ora 12,00, in centrele de examen si pe site ul bacalaureat.edu.ro, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei Nationale.In aceeasi zi, vor putea fi depuse contestatiile, intre orele 12,00 si 16,00.Rezultatele finale vor fi facute publice in data de 7 septembrie.Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii, cumulativ: sustinerea tuturor pr ...