Sesiune extraordinară: Vor fi discutate legi, de la recursul compensatoriu la OUG 114 Proiectul de lege pentru abrogarea amnistiei și grațierii, legea recursului compensatoriu, Ordonanța de Urgența 114 și Ordonanța de Urgența 51 sunt legile care vor fi discutate in sesiunea extraordinara. Ordonanța de Urgența 51 prevede eliminarea transportului județean din sfera serviciilor publice. Ordonanța de Urgența 51 prevede ”eliminarea transportului rutier judetean de calatori din sfera serviciilor The post Sesiune extraordinara: Vor fi discutate legi, de la recursul compensatoriu la OUG 114 appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de lege pentru abrogarea amnistiei și grațierii, legea recursului compensatoriu, Ordonanța de Urgența 114 și Ordonanța de Urgența 51 sunt legile care vor fi discutate in sesiunea extraordinara. Ordonanța de Urgența 51 prevede eliminarea transportului județean din sfera serviciilor publice.Ordonanța…

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a fost trimisa de urgența la Spitalul de Psihiatrie Sapoca pentru a coordona ancheta interna. Ordinul a venit direct de la premierul Viorica Dancila. “In urma informarii in permanența a premierului, la dispoziția acesteia, am pornit de urgența la spitalul Sapoca…

- Primarul General al Capitalei a anunțat, miercuri, punerea in dezbatere a unui proiect de hotarare care prevede interzicerea autoturismelor non Euro, Euro 1 și Euro 2 in centru Bucureștiului. Proiectul initiat de primarul general prevede ca soferii care nu au masinile inmatriculate in Bucuresti sau…

- Filmarea sau fotografierea de catre un sofer in timpul mersului se va interzice cu desavarsire. Un proiect de ordonanta de modificare a OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice va fi adoptat in sedinta de luni a Guvernului. Proiectul prevede noi sanctiuni in cazul folosirii inadecvate de…

- Proiectul de lege privind cautarea persoanelor disparute initiat de MAI se regasește pe agenda ședinței de Guvern care va avea loc joi, 8 august 2019. Guvernul va dezbate, in prima lectura proiectul inițiat de Ministerul Afecrilor Interne, care prevede posibilitatea utilizarii unor mijloace si metode…

- Cazul Caracal ajunge la Comisia Europeana. Raul Patrașcu, membru PNL, a sesizat Instituția Uniunii Europene invocand incalcarea unei directive dupa ce Serviciul Unic de Urgența 112 și-a dovedit ineficiența nereușind sa o localizeze pe Alexandra, minora de 15 ani ucisa cu bestialitate dupa ce criminalul…

- Interventie de urgenta a pompierilor constanteni pe Autostrada 4 unde un microbuz a luat foc. Mai multi soferi aflati in trafic au alertat autoritatile prin Serviciul Unic de urgenta 112. Pompierii au gasit duba la kilometrul 10, iar, la momentul sosirii lor, aceasta ardea in totalitate. Din fericire,…

- Doua persoane de nationalitate romana se numara printre cele șapte persoane care au decedat in urma intemperiilor ce au afectat miercuri seara nordul Greciei, informeaza agentia Reuters. O femeie si un baiat de opt ani, ambii de nationalitate romana, au decedat in urma prabusirii acoperisului unui restaurant…