Sesiune extraordinară Camera Deputaților 26.08.2019, convocată de Marcel Ciolacu. Revendicările Opoziției privind OUG 114 'De asemenea, ședința de plen a Camerei Deputaților va avea loc incepand cu ora 14.00, pentru aprobarea ordinii de zi și a programului sesiunii extraordinare. Pe de alta parte, le sugerez colegilor din opoziție ca, din respect pentru cetațeni și pentru aceasta instituție, sa iși faca mai bine temele atunci cand inainteaza astfel de propuneri. Ar fi cea mai buna cale pentru a preintampina anumite situații jenante așa cum sunt, din pacate, cele din aceasta adresa in care solicita dezbaterea in sesiunea extraordinara a Camerei Deputaților a unui proiect de lege care este de competența Senatului… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

