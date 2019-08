Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor urmeaza sa se intruneasca astazi in sesiune extraordinara, la cererea opozitiei, avand ca obiective abrogarea Legii recursului compensatoriu si respingerea Legii amnistiei si gratierii si a OUG 114. Biroul Permanent al Camerei are programata o sedinta la ora 12.30, pentru a-i convoca…

- Scopul sesiunii este anularea a amnistiei și grațierii și a Ordonanței de Urgența 114. "118 deputati PNL,USR, PMP, și Pro Romania, au depus astazi solicitare in scris pentru sesiune extraordinara a Camerei Deputaților. Partidul Național Liberal ramane consecvent celor spuse de la ordonanța…

- Prim-vicepreședintele PNL Raluca Turcan a anunțat, luni, ca partidul a obținut numarul de semnaturi necesar pentru convocarea unei sesiuni extraordinare a Camerei Deputaților in perioada 26 august-30 august. Pe ordinea de zi se afla abrogarea Legii recursului compensatoriu și OUG 114, anunța MEDIAFAX.„PNL…

- Premierul Romaniei a precizat intr-o conferința de presa ca se vor desfașura alegeri și pentru funcția de președinte executiv și secretar general in cadrul Congresului PSD care va avea loc maine, și nu in cadrul CEx-ului. Intr-o intervenție telefonica la Antena 3, Bogdan Chirieac a comentat aceasta…

- ''PNL a solicitat tuturor partidelor care au primit susținere din partea populației impotriva celor din PSD-ALDE, un candidat comun la președinția Camerei Deputaților. In sensul acesta am vorbit cu UDMR, minoritațile naționale și Pro Romania. De la minoritațile naționale am obținut astazi niște voturi…

- PSD are cel mai numeros grup și il susține pe Marcel Ciolacu pentru șefia Camerei Deputaților. Ciolacu este deputat, lider PSD Buzau si fost vicepremier. Ciolacu a facut parte din gruparea pucistilor care a cerut demisia lui Liviu Dragnea din PSD. ALDE a anunțat ca o sa voteze tot cu Ciolacu. Parlamentarii…

- Marți, locul lui Liviu Dragnea la președinția Camerei Deputaților a fost vacantat in urma condamnarii sale la 3 ani și jumatate de inchisoare. De asemenea, a fost vacantat și locul de deputat. In aceeași zi a fost votat noul lider al deputaților. Atilla Korodi, UDMR, a solicitat la reluarea…

- O prima apropiere intre PSD și Pro Romania. Daca in timpul ”domniei” lui Liviu Dragnea social-democrații au refuzat cu indarjire orice recunoaștere a grupului parlamentar constituit de Victor Ponta și ai lui la Camera Deputaților, acum lucrurile par sa se fi schimbat radical.Marcel Ciolacu,…