Stiri pe aceeasi tema

- Banca Transilvania (TLV) se prabuseste cu 9% la bursa la minimul din 2016 incoace, in timp ce BRD se tranzactioneaza in scadere cu 6,4%, potrivit datelor BVB aferente orei 16:00. Indicele principal BET inregistreaza 6.966 puncte, cea mai scazuta valoarea din decembrie 2016 incoace.

- Indicele principal BET a incheiat anul trecut la nivelul 7,383.68, cu 4,8- mai putin fata de ultima zi de tranzactionare a anului 2017, potrivit datelor afisate luni pe site-ul BVB. Joi, indicele BET a inceput pe verde anul 2019, cu +1,42- dupa prima ora de tranzactionare. Romgaz, 3,42-, Banca Transilvania,…

- Bursa de la Bucuresi a deschis sedinta de vineri in scadere, indicele principal BET afisand un minus de 0,19% la ora 10.15, in timp ce BET-TR, care reflecta atat evolutia pretului actiunilor din prima liga bursiera de la Bucuresti, cat si dividendele oferite de acestea, are minus 0,18%.

- Bursa de la Bucuresti a inchis in scadere pe toti indicii sedinta de tranzactionare de miercuri, iar rulajul a fost de aproximativ 88,55 milioane de lei (19 milioane euro).Indicele de referinta BET, care arata evolutia celor mai lichide 15 actiuni, a inregistrat o depreciere de 0,15%, la 8.567,83…

- Bursa de la Bucuresti a inchis in scadere pe toti indicii sedinta de tranzactionare de joi, iar indicele de referinta BET, care arata evolutia celor mai lichide 15 actiuni, s-a depreciat cu 1,16%, ajungand la 8.571,53 puncte, informeaza Agerpres.Indicele BET-Plus, care arata evolutia celor…

- Bursa de la Bucuresti a inchis in crestere pe toti indicii sedinta de tranzactionare de luni, iar indicele de referinta BET, care arata evolutia celor mai lichide 15 actiuni, s-a apreciat cu 0,12%, ajungand la 8.573,48 puncte, informeaza Agerpres.Indicele BET-Plus, care arata evolutia celor…

- Bursa de la Bucuresti preia trendul extern si deschide sedinta de joi pe rosu, cu un minus de 1,29% al indicelui principal, BET, si scaderi de peste 1% la majoritatea companiilor importante. In jurul orei 10.30, indicele BET-TR, are include si dividendele acordate de companiile din BET,…

- Bursa de la Bucuresti a inchis in crestere pe majoritatea indicilor sedinta de tranzactionare de marti, iar indicele de referinta BET, care arata evolutia celor mai lichide 15 actiuni, s-a apreciat cu 0,30%, ajungand la 8.641,52 puncte, informeaza Agerpres. Indicele BET-Plus, care arata evolutia…