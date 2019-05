Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 60 de absolvenți ai Facultații de Silvicultura din cadrul Universitații ”Ștefan cel Mare” de la Suceava din promoția 2019 vor fi angajați in structurile Regiei Naționale a Padurilor de la nivel central și local. Anunțul a fost facut miercuri la Suceava de catre ministrul apelor și padurilor,…

- Grupurile de initiativa studenteasca Administratie Publica si Politia Locala, coordonate de Centrul de Formare si Cercetare in Administratie Publica – CEFCAP, din cadrul Facultatii de Drept si Stiinte Administrative - USV, s-au reunit la sediul Universitatii „Stefan cel Mare" din ...

- Universitarul Ioan Iosep, profesor de renume al Facultatii de Istorie si Geografie (FIG) din cadrul Universitatii "Stefan cel Mare" Suceava (USV), s-a stins din viata duminica, 12 mai, la varsta de 75 de ani.Nascut in luna decembrie 1943, in Vama, acesta a absolvit in 1967Universitatea ...

- Doua sute de studenți ai Facultații de Silvicultura și Exploatari Forestiere a Universitații ”Transilvania” din Brașov și cadre universitare au participat joi, 8 mai, in Aula Universitații ”Transilvania” din Brașov, la prima sesiune de prezentare a oportunitaților privind viitoarele lor cariere in cadrul…

- Deseurile se intind pe o suprafata de cateva hectare. Sunt adunate PET-uri, hartii, resturi din constructii, cauciucuri, toate aruncate pe un camp de pe raza comunei Scheia, cea mai bogata localitate rurala din judetul Suceava. Imaginile dezolante au fost filmate cu o drona de catre studentii de la…

- Departamentul de Științe Umane și Social-Politice din cadrul Facultații de Istorie și Geografie a Universitații „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) a marcat Ziua Mondiala a Asistenței Sociale, promovand importanța relațiilor umane in procesul de creștere a calitații vieții.Astfel, pe data de 19 ...

- Studentii din anul II de la programul de studii Politie Locala din cadrul Facultatii de Drept si Stiinte Administrative a Universitatii „Stefan cel Mare" din Suceava au vizitat miercuri Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Suceava, sub indrumarea lect. univ. dr. Cristian Cucoreanu - ...

- Cercetatorii de la Facultatea de Silvicultura a Universitatii "Stefan cel Mare" din Suceava au folosit calendarul natural din trunchiul unui stejar secular, doborat de vant, pentru a marca cele mai importante evenimente istorice din ultimii 165 de ani.