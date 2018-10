Servicul de Ambulanţă Bucureşti – Ilfov: 12 de apeluri pentru atacuri de panică, în primele 15 minute după cutremur In primele 15 minute dupa producerea cutremurului, 12 apeluri au fost inregistrare la numarul de urgența pentru atacuri de panica. „In primele 15 minute de la cutremur au fost 12 apeluri, in esenta pentru atacuri de panica. Au fost si senzatii de lipotimie, dar tot din cauza emotiilor. Catre toate solicitarile au fost trimise imediat resurse medicale, nefiind cazuri in asteptare in acest moment”, a declarat Alis Grasu, șefa Serviciului de Ambulanța București-Ilfov, pentru Agerpres. La o jumatate de ora dupa producerea seismului, care s-a resimtit puternic in Capitala, numarul apelurilor a ajuns… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

