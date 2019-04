Specialistii Centrului National Cyberint, din cadrul Serviciului Roman de Informatii, au elaborat cinci scenarii in cazul unor posibile atacuri cibernetice asupra sistemelor informatice folosite de institutiile publice in perioada alegerilor europarlamentare si prezidentiale din acest an, potrivit Agerpres. Specialistii sustin ca, in timpul desfasurarii scrutinelor electorale din acest an, exista posibilitatea ca actori externi cu relevanta geostrategica sa influenteze procesul electoral prin utilizarea unor capabilitati cibernetice.

Autoritatea Electorala Permanenta este institutia…