Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul de asistența gratuita Peditel 1791, la care parinții pot apela pentru a primi sfaturi medicale pentru copii lor, este acum în pericol de a se închide, din cauza modificarilor facute de Guvern la Codul fiscal.Astfel, conducerea fundației spune ca, din cauza modificarilor…

- Tone de hartie au circulat anul trecut in una din cele mai importante institutii ale judetului, marturisea marti, prefectul Matei Lupu, cu ocazia prezentarii raportului de activitate pe anul 2017. Desi anul recent incheiat nu a fost lipsit de provocari, Matei Lupu a declarat ca cei 40 de…

- Serviciul medical gratuit, oferit prin telefon, este un proiect pilot, prin care cei 15 medici de la Peditel, raspund la numarul de telefon 1791 și acorda asistența non-stop. Doctorii care participa la acest program sfatuiesc parinții sa aleaga cea mai buna varianta pentru a-și ajuta copiii…

- Azi dimineața, in jurul orei 6.30, cei care se deplasau pe strada Ion Creanga din localitate au descoperit, prabușit langa o bicicleta, un cetațean, care zacea fara suflare. In urma apelului la 112, la fața locului a sosit Poliția orașului Cugir și o ambulanța. In urma operațiilor de resuscitare, medicii…

- Canadianul Oliver Rydell (40 de ani) inchide restaurantul pe care l-a inaugurat in 2014 in centrul Clujului, din cauza schimbarilor fiscale introduse de Guvern in ultimii doi ani. Doua prevederi noi, una privind impozitarea restaurantelor si cealalta privind salariile, i-au dat peste cap afacerea.

- Canadianul Oliver Rydell (40 de ani) inchide restaurantul pe care l-a inaugurat in 2014 in centrul Clujului, din cauza schimbarilor fiscale introduse de Guvern in ultimii doi ani. Doua prevederi noi, una privind impozitarea restaurantelor si cealalta privind salariile, i-au dat peste cap afacerea.

- Consiliul Județean Alba pierde in acest an 30 de milioane de lei in urma modificarilor fiscale aplicate de Guvern, a spus, joi, la radio Unirea FM, președintele Ion Dumitrel. ”Am mai trecut prin situații din acestea in perioada crizei economice”, a explicat Dumitrel. De asemenea, președintele CJ Alba…

- Doi tineri canadieni, care au deschis in urma cu mai bine de trei ani un restaurant in centrul municipiului Cluj-Napoca, isi inchid afacerea din cauza schimbarilor fiscale introduse de Guvern si acuza ca actualul climat nu este favorabil micilor afaceri, transmite corespondentul Mediafax.

- Doi tineri canadieni, care au deschis in urma cu mai bine de 3 ani un restaurant in centrul municipiului Cluj-Napoca, isi inchid afacerea din cauza schimbarilor fiscale introduse de Guvern si acuza ca actualul climat nu este favorabil micilor afaceri.

- Circa 80 de persoane aflate intr-un hotel montan din Italia amenintat de o avalansa majora au fost evacuate marti cu elicoptere ale armatei, au informat mass-media italiene, citate de DPA. Hotelul aflat in pericol este Langtauferer Hof din Melago, o statiune de schi din Valea Vinschgau…

- Presedintele Klaus Iohannis a lucrat in primii trei ani de mandat cu nu mai putin de patru premieri, iar acum urmeaza sa colaboreze cu al cincilea. Cauza schimbarilor sefilor de Guvern: presiunea strazii pentru depunerea mandatelor de catre acestia, scandalurile politice sau urmarea alegerilor parlamentare.

- Un caz tragic a avut loc in dimineata zilei de vineri, 19 ianuarie, intr-o familie din raionul Straseni. Din cauza unei defectiuni a sistemului de incalzire, au avut de suferit mai multe persoane, care s-au ales cu intoxicatii grave. Persoanele aflate in stare de inconstienta au fost depistate de catre…

- Ministrul educației, Liviu Pop, a anunțat joi, la videoconferinta cu prefectii organizata la sediul Ministerului Afacerilor Interne, ca mai multe unitați școlare din țara au fost inchise din cauza viscolului. Graba cu care prezenta situația i-a adus, insa, ironia premierului interimar, Mihai Fifor. …

- Ministrul Educatiei Liviu Pop a anuntat cu putin timp in urma in cadrul videoconferintei cu prefectii care are loc la Guvern ca din cauza vremii nefavorabile au fost inchise mai multe unitati scolare din judetele: Iasi (15 institutii), Vaslui (19 unitati), Galati (15 institutii scolare), Bacau (5 unitati)…

- Un barbat din localitatea tulceana Sarinasuf, dependent de oxigen, a solicitat, joi dimineata, sprijinul autoritatilor, dupa ce aparatul care-i asigura supravietuirea a incetat sa mai functioneze, din cauza lipsei energiei electrice, incident produs in urma ninsorii si viscolului. Purtatorul…

- Principalul port si aeroportul din Mauritius au fost inchise miercuri din cauza apropierii unui ciclon tropical potential periculos, informeaza Reuters. Ciclonul tropical Berguitta, estimat sa aduca cu sine rafale de vant de pana la 120 km/h, a determinat ridicarea nivelului de alerta…

- Principalul port si aeroportul din Mauritius au fost inchise miercuri din cauza apropierii unui ciclon tropical potential periculos, informeaza Reuters, scrie agerpres.ro. Ciclonului tropical Berguitta, estimat sa aduca cu sine rafale de vant de pana la 120 km/h, a determinat ridicarea nivelului…

- Portalul instantelor de judecata din Romania, portal.just.ro, este blocat, luni, ca urmare a lansarii de mii de cereri simultan cu ajutorul unor aplicatii. Potrivit unui mesaj postat de administratorii portalului, o alta cauza a problemelor de functionare o reprezinta unele defecte tehnice. „Portalul…

- Premierul Mihai Tudose a amanat luarea unei decizii in cazul sefului Politiei Romane, anuntand ca i-a solicitat lui Bogdan Despescu sa prezinte, in urmatoarea saptamana, un plan de masuri legat de remedierea situatiei, potrivit Mediafax. „Am discutat cu domnul Bogdan Despescu si mi-a prezentat raportul.…

- Seful Politiei Romane, Bogdan Despescu, a ajuns, miercuri dimineata, la Guvern, unde are discutii cu premierul. Intalnirea are loc in contextul in care ministrul de Interne, Carmen Dan, a cerut, marti, demiterea acestuia. Seful Executivului, Mihai Tudose, urmeaza sa decida dupa aceasta…

- Politia Romania face un apel la populatie pentru prinderea agresorului, iar cei care au informatii sunt rugati sa apeleze 112. Cauza a fost preluata de Parchetul de pe langa Tribunalul București și Serviciul Omoruri. Sunt efectuate mai multe activitați de cercetare și criminalistice.…

- Mai multe curse aeriene au fost reținute și anulate astazi din cauza cetii dense, care s-a lasat in dimineața zilei asupra Aeroportului International Chisinau, transmite MOLDPRES. Serviciul informatii de la aeroport a precizat pentru agenție ca din cauza conditiilor meteo nefavorabile, cursa spre Istanbul…

- Catinca Roman a apelat la ajutorul unui terapeut. Vedeta a vorbit in direct la tv despre o perioada grea prin care a trecut și a dezvaluit cum a reușit sa treaca peste probleme. Sora Oanei Roman a dezvaluit lucruri mai puțin știute de cei acre o cunosc. Aceasta a ajuns intr-un punct in care nu mai era…

- Criminalul Charles Manson a murit in urma unui stop cardiac, se arata in certificatul medicului legist care arata și ca Manson, in varsta de 83 de ani, avea cancer la colon in faza terminala. Charles Manson a murit pe 19 noiembrie intr-un spital din California, la varsta de 83 de ani iar potrivit site-ului…

- Premierul Mihai Tudose spune ca, dupa datele publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS), inca un mit dispare astazi privind scaderea investitiilor in economie. Tudose sustine ca anul 2016 a fost un esec din punct de vedere al proiectelor demarate, ceea ce a dus la cheltuieli publice…

- PEDITEL 1791 – sfat medical pediatric prin telefon, este un call center pediatric care ofera sfaturi medicale in regim, non–stop, funcționeaza la nivel național și este inițiat și implementat de catre Fundația Parinți din Romania. Read More...

- "In cauza mediatizata prin comunicatul nr. 1116/VIII/3 din 23 noiembrie 2017, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest preventiv, a inculpatului BUCATARU ȘTEFAN MADALIN, la data faptelor ofițer de…

- Pragul de 6 lei/litru carburant risca sa fie depașit în preajma Sarbatorilor de iarna, atât din cauza creșterii constante a cotațiilor barilului cât și din cauza apetitului furnizorilor pentru scumpiri fix în perioada

- Curtea Constituționala a declarat drept neconstituționala verificarea judecatorilor de catre Serviciul de Informații și Securitate, fapt care ii ofera caștig de cauza judecatoarei demise de la Curtea de Apel, Domnica Manole. Hotararea CC este definitiva și nu poate fi supusa nici unei cai de atac.

- Fostul guvernator al regiunii Odesa Mihail Saakashvili a fost retinut in dimineata de marti, 5 decembrie, la Kiev. Politicianul a reusit initial sa fuga din apartamentul sau din centrul capitalei Ucrainei, unde procurorii si ofiterii din Serviciul de Securitate au dat buzna pentru a efectua perchezitii.

- Fostul guvernator al regiunii Odesa Mihail Saakashvili a fost retinut in dimineata de marti, 5 decembrie, la Kiev. Politicianul a reusit initial sa fuga din apartamentul sau din centrul capitalei Ucrainei, unde procurorii si ofiterii din Serviciul de Securitate au dat buzna pentru a efectua perchezitii.

- Lipsa unui nou guvern in Germania are consecințe negative pentru armata țarii, a apreciat luni un responsabil parlamentar pentru forțele armate, Hans-Peter Bartels, relateaza agenția dpa. Sursa foto: bundestag.de Armata germana este sub controlul Bundestag-ului (camera inferioara…

- „PSD Arad considera nepotrivita initiativa conducerii CJA si mai ales lipsita de orice delicatete umana, de a muta morga langa Oncologie, dupa modelul in care s-a construit un spital TBC langa un cimitir. Astfel de greseli nu mai trebuie repetate. In cazul de fata ma refer la cladirea de pe…

- Call-center-ul pediatric Peditel 1791 apelat și din SUA Serviciul medical gratuit de sfat pediatric prin telefonie non-stop Peditel, lansat la Cluj in 2014 și pilotat din septembrie in Alba Iulia, a inregistrat apeluri inclusiv din afara granițelor țarii, din comunitatea romaneasca din Europa…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, s-a aratat extrem de suprat miercuri in sedinta de Guvern pe seful Consiliului Concurentei, Bogdan Chiritoiu, dupa ce acesta a spus ca o posibila cauza a scumpirii alimentelor ar putea fi cresterea deficitului bugetar.

- Cadrele medicale de la Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta au fost solicitate astazi sa intervina la un pacient gasit spanzurat in Constanta. Din primele informatii incidentul a avut loc intr un bloc de pe strada Cpt. Dobrila Eugeniu, Cartier Tomis Nord. Potrivit SAJ Constanta victima a fost declarata…

- Serviciul consular al Statelor Unite ale Americii in capitala financiara a Elveției, Zurich, a fost evacuat luni dupa ce personalul a descoperit un pachet suspect la intrarea in cladirea reprezentanței diplomatice, a relatat ziarul Blick, care citeaza personal din

- Un tânar în vârsta de numai 16 ani a murit și alți doi de 16, respectiv 20 de ani, au fost raniți, noaptea trecuta, dupa ce mașina în care se aflau s-a rasturnat în afara carosabilului, din cauza vitezei, pe DN22D, între localitatea Macin și popasul Hanul Grecilor,…

- Investitorii grupati in Camera de Comert si Industrie Romano-Germana (AHK Romania) au "luat la cunostinta cu mare ingrijorare" despre modificarile la Codul Fiscal anuntate de Guvern si se tem de costuri suplimentare, mai ales pentru companiile care desfasoara activitati in domeniul IT, dar exista si…

- Primarul Iasului Mihai Chirica a declarat, astazi, municipalitatea ar putea renunta anul acesta la acordarea unor ajutoare sociale pentru familiilor defavorizate deoarece bugetul va fi afectat de aplicarea modficarilor aduse Codului Fiscal prin Ordonanta de Urgenta adoptata de Guvern saptamin trecuta.…

- Mike Tyson, fostul star al boxului american, a fost oprit de poliție pe aeroportul din Santiago de Chile și urmeaza sa fie expulzat catre țara sa de origine cu urmatorul zbor, informeaza agențiile Reuters și AFP, preluate de Agerpres. Conform autoritaților chiliene, Tyson nu s-a conformat legilor privind…

- Mike Tyson, fostul star al boxului american, a fost oprit de poliție pe aeroportul din Santiago de Chile și urmeaza sa fie expulzat catre țara sa de origine cu urmatorul zbor, informeaza agențiile Reuters și AFP.Conform autoritaților chiliene, Tyson nu s-a conformat legilor privind migrația,…

- Inaintea anului 2014, cand Serviciul de Informații era condus de directorul George Maior și prim-adjunctul Florian Coldea, cei doi s-au implicat in Justiție, Guvern și Parlament, manevrandu-le in interese proprii, a acuzat fostul șef al SPP, Dumitru Iliescu, audiat ieri in Comisia parlamentara de control…

- Mike Tyson, fostul star al boxului american, a fost oprit de poliție pe aeroportul din Santiago de Chile și urmeaza sa fie expulzat catre țara sa de origine cu urmatorul zbor, informeaza agențiile Reuters și AFP. Conform autoritaților chiliene, Tyson nu s-a conformat legilor privind…

- Sedinta de Guvern dedicata modificarilor fiscale a inceput cu un mare scandal legat de accesarea fondurilor europene. "Am o intrebare cttre dl ministru Nica - La AM Competitivitate, cine se ocupa? Ca inteleg ca mai avem un pic si mai pierdem niste bani din fondurile europene?. a declarat premierul…

- Traficul rutier este blocat miercuri dimineata pe DN7, la Robesti, din cauza unui accident in care au fost implicate o masina si un autotren si in urma caruia o persoana a ramas incarcerata in masina, potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea si Inspectoratului pentru…

- Cadavrul unei femei de 67 de ani care a murit dupa ce i s-a facut rau a stat mai bine de o ora pe caldaram, in comuna Balcesti, judetul Valcea, din cauza unor neintelegeri intre autoritati cu privire la cui ii revine atributia de a ridica trupul. Purtatorul de cuvant al Politiei Judetene Valcea, Sandra…