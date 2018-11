Stiri pe aceeasi tema

- „Hai sa ajutam un copil sa zambeasca” – este titlul unei campanii de strangere de fonduri, in vederea inființarii celei de-a doua linii de garda a serviciului „PediTel 1791”. PediTel 1791 este primul Call Center pediatric non-stop gratuit, din Romania, care ofera sfaturi medicale, pentru situații care…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, ca Guvernul va adopta, in sedinta de joi, proiectul de ordonanta de urgenta pentru infiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii (FSDI). „Discutam in sedinta un proiect de Ordonanta de urgenta pentru care vom crea cadrul general privind conditiile pe care…

- Premierul Viorica Dancila a declarat marți, la Parlament, ca și-ar dori ca Romania sa nu fie judecata dupa anumite „rezoluții mai mult sau mai puțin pliate pe realitate”, afirmațiile fiind facute in contextul unei discuții despre raportul MCV și rezoluția din PE privind statul de drept, scrie Mediafax.„Am…

- "Fondul Suveran de Dezvoltare si Investitii - ordonanta are acum forma finala, am convenit forma finala, sunt cateva modificari de forma, cateva precizari, si noi credem ca este un cadru care elimina orice risc pentru societatile comerciale care vor intra in cadrul acestui fond si, de asemenea, o…

- Programul guvernamental "Sprijin pentru industria cinematografica" a fost anuntat joi de catre premierul Viroica Dancila. Producatorii de film pot aplica incepand din 12 octombrie pentru obtinerea unor finantari garantate de stat, pentru productii cinematografice romanesti si straine realizate…

- Inainte și imediat dupa 1989, Clujul era controlat de diferite personalitați. Fie ca vorbim de politicieni, oameni de afaceri, polițiști sau directori de regii clujene ori banci, ei dețineau puterea. Insa, anii au trecut, iar actorii s-au schimbat. Gazeta de Cluj iși propune sa va prezinte o serie…

- Comisarul european pentru politici regionale, Corina Cretu, a declarat joi, la Petrosani, cu prilejul conferintei "Regiunile carbonifere din Romania in tranzitia energetica", ca Valea Jiului primeste o atentie speciala in cadrul ini...