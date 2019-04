Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat luni o lege pentru modificarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011, care prevede ca invatamantul general obligatoriu este extins treptat la 15 clase, pana in anul 2030. Actul normativ prevede ca grupa mare din invatamantul prescolar, invatamantul primar, gimnazial…

- Autoritațile locale ale municipiului Deva fac pași concreți pentru realizarea sensului giratoriu de la Santuhalm. Zona este una deosebit de periculoasa, aici pierzandu-și viața mai mulți cetațeni. Administrația locala de la Deva a scos la licitație proiectarea și execuția lucrarilor la obiectivul…

- Ovidiu Oanta, reporter Pro TV, a publicat vineri pe contul sau de Facebook raspunsul primit din partea Ministerul Justitiei, care i-a refuzat, fara a ii oferi detalii, acreditarea pe 2019. Dupa ce a primit raspunsul din partea ministerului, Oanta a scris: „Tudorel Toader isi duce la bun sfarsit…

- Calin Dobra, președintele Consiliului Județean Timiș , a semnat contractul de execuție pentru asfaltarea drumului de piatra DJ 588B Rovinița Mare – Percosova – Gherman, care asigura legatura dintre DJ 588A și DN 57, spre județul Caras-Severin și spre DN 59, punctul de trecere a frontierei Moravița.…

- Serviciul de Telecomunicatii Speciale pune la dispozitia cetatenilor romani cu deficiente de auz si vorbire un serviciu de urgenta prin SMS. Astfel, printr-un simplu apel la 112, persoanele cu deficiente de auz si vorbire pot beneficia de aceleasi servicii de urgenta.

- Cei doi, un baiat și o fata, au fost depistați in noaptea de sambata spre duminica, intr-un autoturism parcat pe intrarea Neptun din Timișoara. Mașina a fost observata de polițiști, iar oamenii legii i-au legitimat pe cei doi. Din interiorul autovehiculului se simțea un miros puternic, iar…