- Republica Moldova va renunța la serviciul militar obligatoriu și va avea doar militari angajați prin contract, informeaza Noi.md. Inițiativa aparține democraților și va fi pusa in aplicare treptat, astfel ca, in decurs de doi ani, tinerii vor fi scutiți de povara recrutarii obligatorii in forțele armate.…

- Comisia speciala care a modificat legile justitiei a dat marti raport de admitere pentru Legea 303/2004 privind statutul magistratilor si Legea 317/2004 privind functionarea si organizarea CSM. Printre cele mai importante modificari la cele doua legi se afla eliminarea presedintelui Romaniei din numirea…

- Presedintele UNJR Dana Girbovan a declarat luni ca, desi CSAT a precizat cu cateva zile in urma ca nu a impus incheierea unor protocoale intre SRI si anumite institutii ale statului, aceste protocoale nu au aparut din neant si ca Serviciul nu a mers "singur" la Parchet, in acest sens.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca Romania este pregatita pentru Unirea cu Republica Moldova, un proces in care tara noastra ar trebui sa faca mai mult si sa aduca "un plus de concretete" actiunilor sale, informeaza agerpres.ro. "Unirea o va face poporul prin decizia pe care o va…

- Președintele Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc, a avut astazi, la sediul central al PDM, o noua intalnire cu șeful Delegației Uniunii Europene in Republica Moldova, Ambasadorul Peter Michalko.

- Presedintele tarii, Igor Dodon, premierul Pavel Filip si liderul democratilor Vlad Plahotniuc sunt persoanele, care in ultimii doi ani au facut cele mai multe lucruri concrete pentru Republica Moldova.

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a decis sa combata intensificarea miscarii unioniste pe teritoriul republicii prin panouri stradale cu mesaje de ”glorificare a Patriei”, in contextul in care numarul localitatilor care au semnat simbolica Declaratie de unire cu Romania a ajuns…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a decis sa combata intensificarea miscarii unioniste pe teritoriul republicii prin panouri stradale cu mesaje de ''glorificare a Patriei'', in contextul in care numarul localitatilor care au semnat simbolica Declaratie de unire…

- Parlamentul Chinei a eliminat, duminica, limita de mandate prezidentiale, dupa ce Partidul Comunist chinez a propus abrogarea unui articol din Constitutie care prevede ca o persoana are dreptul sa detina doar doua mandate in fruntea statului chinez, relateaza site-ul agentiei...

- Miza liderului Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, care a anunțat ca PDM este gata sa susțina un candidat unic al forțelor proeuropene în lupta pentru șefia capitalei, nu este doar scrutinul local. De aceasta parere este președintele Igor Dodon. În opinia sa, poziția…

- Tanarul de 31 de ani a fost depistat marți de polițiștii de la Serviciul de Investigații Criminale. Oamenii legii l-au prins in Timișoara, dupa ce a fost dat in urmarire naționala. Totul pentru ca magistrații de la Judecatoria Timișoara au emis pe numele lui un mandat de executare a pedepsei…

- Presedintele PDM, oligarhul Vlad Plahotniuc, a anuntat ca la nivelul conducerii de partid s-a luat decizia de a recomanda membrilor Guvernului si Parlamentului sa nu participe la sedinta Consiliului Suprem de Securitate (CSS), convocata de catre Igor Dodon.

- "Fie sa aveti mult succes la alegerile din aceasta toamna. Ne dorim continuarea vectorului european de dezvoltare a Republicii Moldova. Puteti sa contati pe sprijinul nostru. Acum este esential ca seriozitatea de care Guvernul Filip a dat dovada si care a fost confirmata prin concluziile Consiliului…

- Vlad Plahotniuc, Președintele PDM, s-a intalnit vineri cu Ted Poe, Membru al Congresului American, Dr. Asif Chaudhry, fost Ambasador al SUA in Republica Moldova, precum și cu reprezentanții Consiliului Atlantic, aflați la Chișinau pentru Conferința interparlamentara “Georgia,

- Liderul PDM, Vlad Plahotniuc, s-a intilnit cu europarlamentarul Andi Cristea, președinte al delegației la Comisia parlamentara de asociere UE-RM, și cu Titus Corlațean, senator roman, informeaza Noi.md. In cadrul discuțiilor, Andi Cristea și-a exprimat increderea ca și dupa scrutinul parlamentar din…

- "Republica Moldova nu revendica noi teritorii, Republica Moldova revendica dreptul de a conta', a declarat presedintele parlamentului de la Chisinau, Andrian Candu, in deschiderea Conferintei interparlamentare la nivel inalt "Georgia, Republica Moldova si Ucraina: Parteneriatul Estic si provocarile…

- Brasovul ar putea gazdui la vara o expozitie a producatorilor din Republica Moldova, sub titulatura „Fabricat in Moldova“. O delegatie a Camerei de Comert a Republicii Moldova, condusa de presedintele Sergiu Harea, impreuna cu presedintele Camerei de Comert si Industrie Brasov, Silviu…

- Deputatul democrat Corneliu Dudnic a fost avertizat de catre conducerea formațiunii, dupa ce a facut recent declarații care instiga la ura, informeaza Noi.md. Subiectul a fost discutat la ședința de astazi a democraților, dupa ce Corneliu Dudnic a declarat ca, in cazul in care Republica Moldova se va…

- „La data de 26 ianuarie a.c., in jurul orei 07.15, GALIU GHEORGHIȚA RAUL ar fi plecat de la locuința de pe strada Drubeta numarul 128, catre școala generala numarul 25, insa fara a mai ajunge la școala”, au transmis reprezentanții IPJ Timiș. Baiatul are 1,50 metri inalțime, 40 de kg,…

- Igor Dodon a declarat vineri seara, la postul de televiziune rusesc NTV Moldova, ca cele mai mari pericole pentru securitatea Republicii Moldova sunt unionismul, Alianta Nord-Atlantica si lipsa unei solutii la problema transnistreana, informeaza IPN. Presedintele moldovean a afirmat ca reuniunea…

- Presedintele prorus de la Chisinau, Igor Dodon, a declarat joi ca in urma ultimelor evenimente politice din Republica Moldova sunt probabile alegeri parlamentare anticipate, relateaza portalul Deschide.md, care nu precizeaza evenimentele la car...

- Ministrul Apararii Eugen Sturza a discutat astazi cu ambasadorul Slovaciei in Republica Moldova, Dusan Dacho, despre colaborarea bilaterala in domeniul militar si perspectivele de extindere a acesteia, in cadrul unei intrevederi care a avut loc la ministerul Apararii.

- Republica Moldova va primi, in acest an, asistența macrofinanciara din partea Uniunii Europene, dar și a treia tranșa in valoare de 22 de milioane de euro oferita de Fondul Monetar Internațional.

- Presedintele executiv al PMP, Eugen Tomac, comenteaza decizia PSD-ALDE de infiintare a Comisiei de ancheta privind Serviciul de Protectie si Paza (SPP), spunand ca Liviu Dragnea "continua lupta cu adversari inventati pentru a justifica esecul guvernarii PSD" si ca "ar fi in stare chiar sa mute SPP…

- Incapabila sa-si localizeze, in ciuda ajutorului international, submarinul militar dat disparut pe 15 noiembrie, cu 44 de membri ai echipajului la bord, Argentina a promis miercuri o recompensa in valoare de 5 milioane de dolari cui va gasi submersibilul, relateaza AFP, citat de News.ro . Recompensa…

- Lucrurile in Moldova se misca in cea mai buna directie, iar schimbarile sunt vizibile. Aprecierea apartine presedintelui Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare, Suma Chakrabarti, aflat intr-o vizita la Chisinau.

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, s-a pronuntat marti in favoarea unui serviciu militar obligatoriu la nivel national, cu o durata de "aproximativ un trimestru" sau chiar de "trei pana la sase luni", informeaza AFP. Serviciul ar urma sa aiba si o parte civica si "va avea un cost, dar nu cred…

- Prima zi a Bacalaureatului de iarna a adus și primul licean eliminat in județul Timiș. A doua zi a Bacalureatului, aceeași proba, al doilea eliminat. Elevul eliminat din examen a susținut proba de evaluare a competențelor orale la limba romana la Colegiul Național „Iulia Hașdeu” din…

- "Serviciul national universal" in Franta, o promisiune de campanie a lui Emmanuel Macron, va fi "obligatoriu", a afirmat marti purtatorul de cuvant al guvernului, stopand speculatiile asupra acestui subiect devenit o bataie de cap pentru executivul de la Paris, scrie AFP.

- Vladimir Voronin, fostul președinte al Republicii Moldova, a declarat ca Traian Basescu trebuie audiat de Serviciul de Informatii si Securitate al Republicii Moldova pentru ca acțiunile sale ar submina statalitatea moldoveana.

- In anul 2018, Republica Moldova va fi vizitata de mai mulți șefi de state. Primul care va sosi in țara anul curent va fi președintele Republicii Belarus, Aleksandr Lukașenko, care și-a programat vizita pentru luna aprilie. Anunțul a fost facuta de președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, in cadrul…

- Igor Dodon este indignat ca mai multe primarii din Republica Moldova au votat o declaratie simbolica de unire cu Romania, iar autoritatile nu intreprind nimic pentru a contracara aceste actiuni pe care seful statului le califica drept neconstitutionale. Presedintele a subliniat ca a sesizat Procuratura…

- Presedintele de onoare al Partidului Democrat (PDM), Dumitru Diacov, este sceptic in privinta viitorului politic de la Chisinau al fostului presedinte roman Traian Basescu. Potrivit lui, Basescu a fost „parasutat” in Republica Moldova doar pana la parlamentarele din 2018, cu scopul de a spori numarul…

- Traian Basescu considera ca nu este numit un director la Serviciul de Informatii Externe deoarece presedintele Klaus Iohannis si coalitia de guvernare "nu se inteleg la nume"."Daca as fi fost presedinte si trebuia, sa zicem, din nu stiu ce ratiuni, sa-i pun guvern PSD-ului din nou, pentru…

- Cercetarea, realizata de The Prince’s Trust, organizatie caritabila fondata de printul Charles al Marii Britanii, a constatat ca perspectivele de munca ii preocupa pe tinerii cu varste intre 16 si 25 de ani. Publicat inainte anuntarea miercuri a celor mai recente cifre privind somajul,…

- Maxim Levedinschi, consilierul pe probleme juridice si relatii institutionale al presedintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, a sesizat Serviciul de Informatii si Securitate (SIS) in legatura cu faptul ca, in raionul Ialoveni - 10-12 km de Chisinau - printr-o dispozitie a liderilor locali anul 2018…

- Președintele interimar al Republicii Moldova, Adrian Candu, a promulgat, miercuri, proiectul de modificare a Codrului Audiovizualului, cunoscut drept &"legea anti-propaganda&", se arata într-un comuncat al parlamentului.

- Curtea Constitutionala din Republica Moldova l-a suspendat, vineri, din nou pe presedintele Igor Dodon. Este pentru a treia oara in ultimele patru luni cand presedintele isi pierde temporar atributiile.

- 379 de casatorii au fost programate online, in noaptea de revelion. O buna parte dintre acestea au optat pentru varianta oferita, anul acesta, in premiera oradeana: sa isi celebreze cununia civila in una dintre salile amenajate in Cetate. Trei sali Amenajarea unei asa numite Case a…

- Deputatul democrat Sergiu Sârbu a depus joi, 4 ianuarie, o sesizare la Curtea Constituționala prin care solicita constatarea circumstanțelor ce justifica interimatul funcției de președinte al Republicii Moldova în vederea promulgarii legii prin care au fost aduse modificari la Codul…

- Curtea Constituționala din Republica Moldova a decis ca președintele Igor Dodon este in imposibilitate temporara de a-și exercita atribuțiile, dupa ce a refuzat, in mod repetat sa-i numeasca in functii pe cei sapte noi ministri propusi de premier. Astfel, președintele Parlamentului sau prim-ministrul…

- Curtea Constituționala a Republicii Moldova a decis, azi, suspendarea atribuțiilor președintelui Igor Dodon privind numirea miniștrilor, în urma examinarii unei sesizari depuse de catre un grup de deputați ai Partidului Democrat, relateaza site-ul Unimedia. Curtea a constatat ca "președintele…

- Primarul Timișoarei a anunțat de mai mult timp extinderea strazii Demetriade. Ar urma sa fie patru benzi de circulație de la strada Pictor Zaicu pana la capatul strazii Aristide Demetriade. Aceasta, insa, abia dupa redeschiderea Demetriade in urma lucrarilor de la Popa Șapca. „In baza…

- Dodon considera ca acestia sunt lipsiti de profesionalism si au dat dovada de oportunism. Pe lista propunerilor se afla fosti ministri, precum Iurie Leanca sau Andrei Galbur. Potrivit Constitutiei, presedintele Republicii Moldova are voie sa respinga o singura data candidaturile propuse…

- Liderul PDM, Vlad Plahotniuc, a vorbit despre relațiile tensionate cu Federația Rusa intr-un nou editorial publicat in "Wall Street Journal", informeaza Noi.md. Politicianul a remarcat ca Republica Moldova și alte țari din regiune au nevoie de suportul partenerilor occidentali „pentru a ține piept agresiunii…

- Matthias Sammer a recunoscut intr-un interviu din presa germana ca a facut parte din Stasi, temutele servicii de securitate ale fostei RDG. "Nu ma puteam sustrage. Președintele lui Dinamo Dresda era Erich Mielke, ministrul siguranței naționale, toți jucatorii fiind incadrați in regimentul subordonat…

- Cativa tineri unionisti au mers astazi la Presedintie pentru a-i oferi un nou cadou sefului statului. Acestia au venit sa-i dea lui Dodon o diploma cu titlul "Unionistul anului", dar si o medalie pe care este scrisa cifra nr. 1. Unul dintre consilierii lui Igor Dodon a iesit si a luat…

- Igor Dodon, presedintele Republicii Moldova, a respins propunerile noilor ministri înaintate de catre Partidul Democrat, argumentând ca majoritatea persoanelor propuse au dat dovada de inconsecventa, lipsa de profesionalism si oportunism, relateaza Unimedia.

- Ziua Victoriei Revoluției Romane și a Libertații va fi aniversata, maine 22 decembrie a.c., prin organizarea unui ceremonial militar și religios, la troița amplasata in Piața Revoluției din Baia Mare. Dupa primirea onorului de catre prefectul județului Maramureș, salutarea Drapelului de Lupta și trecerea…

- "Umbla el cu torba prin tara. Daca ar fi voia mea si daca as avea competentele necesare eu l-as declara persona non grata demult si lucrul acesta ar fi corect", a declarat Igor Dodon, la emisiunea „Linia directa cu presedintele" de la Accent TV. In opinia lui Dodon, este o greseala "atunci cand un…