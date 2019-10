Stiri pe aceeasi tema

- Handbaliștii de la CSM Bacau au inceput Liga Zimbrilor cu victorii pe linie. Startul in forța ii poziționeaza pe treapta a treia a podiumului, la egalitate de puncte cu primele doua clasate, Potaissa Turda și CSM Focșani 2007. „CSMeii” spera sa-și continue seria și in runda a patra, in care vor primi…

- Elevii Scolii Nr. 10 „Radu cel Mare” din Targoviste au avut parte de o surpriza pe cinste din partea cadrelor didactice, la inceput de an scolar. Dascalii au dansat in sincron fara nicio inhibitie.

- PETRECERE…Timp de doua zile, comuna Pungesti a imbracat straie de sarbatoare, la cea de-a XVI-a editie a Zilei Comunei. Sarbatoarea a debutat cu slujba religioasa, urmata de un spectacol artistic oferit satenilor de primarul Constantin Butnaru si Consiliul Local Pungesti. Pe scena au urcat, pe rand,…

- Real Madrid va debuta sambata in noul sezon din La Liga, de la ora 18:00, cu Celta Vigo. Mijlocașul belgian Eden Hazard, 28 de ani, s-a accidentat și rateaza startul sezonului Celta Vigo - Real Madrid se joaca sambata, de la ora 18:00. Meciul va fi in direct pe Look Plus, TV Digi Sport și TV Telekom…

- Primaria Municipiului Pitesti, prin S.C SALPITFLOR GREEN SA, incepe o noua runda de stropiri in zonele verzi si parcurile din oras, conform recomandarilor primite din partea Unitații Fitosanitare Arges. In perioada 07.08 – 27.08.2019 se vor executa tratamente fitosanitare prin stropiri cu mijloace terestre…

- Un numar de 50 de echipaje, din sase tari, participa la etapa a cincea a Campionatul National de Rally Raid, respectiv la etapa a patra a Campionatului Est-European Tout Terrain Series, competitie ce se desfasoara la malul Marii Negre, in perioada 25-28 iulie, sub denumirea

- O noua ediție a Street Music Festival incepe maine la Satu Mare, organizatorii dorind ca in acest an sa refaca oarecum atmosfera party-urilor vynil caracteristica oraselor studențești din alte timpuri. Pe durata a trei zile, opt DJ va așteapta la scena StreetBeat a muzicii electronice. Startul se va…