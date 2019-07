Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 2 – Florina Metes, purtatorul de cuvant al IPJ Maramures: “Accident rutier pe drumul ce urca din DN18 (Baia Mare-Sighet) spre statiunea Mogosa. Din primele cercetari, conducatorul unui auto, pe fondul vitezei neadaptate, a pierdut controlul directiei si s-a izbit de un copac. Soferul in varsta…

- Serviciul de Portectie si Paza a dat publicitatii primele imagini cu papamobilul ce urmeaza sa fie folosit de Papa Francisc pe durata vizitei sale in Romania. Autoturismul a fost conceput de uzina Dacia si SPP in conformitate cu normele de securitate.

- ​Petra Kvitova s-a calificat vineri în semifinalele turneului Premier de la Stuttgart, rezultat în urma caruia va urca pe locul doi în clasamentul WTA, poziție pe care se afla în acest moment Simona Halep. Accidentata și obosita dupa confruntarea cu Franța din semifinalele…

- Naomi Osaka, locul întâi în ierarhia mondiala, s-a calificat joi în sferturile turneului Premier de la Stuttgart, dupa ce a trecut de incomoda Su-Wei Hsieh (24 WTA) în doua seturi, scor 6-4, 6-3. Partida nu a fost una ușoara pentru Osaka, cunoscut fiind jocul variat…

- Din 2 mai, Guvernul lanseaza numarul unic 1191 la care pot fi raportate incidente de securitate cibernetica, a anuntat miercuri ministrul Comunicatiilor si Societatii Informationale, Alexandru Petrescu. Serviciul este destinat atat persoanelor fizice si juridice, cat si institutiilor publice din Romania.…

- Razvan Lucescu a caștigat primul titlu din cariera de antrenor. PAOK a trecut cu 5-0 de Levadiakos, iar fanii au organizat o petrece monstruoasa. Reporterul GSP Eduard Apostol se afla in Salonic, de unde trimite cele mai noi informații de la sarbatoarea formației lui Razvan Lucescu. Dupa ore bune de…

- In cursul noptii de joi spre vineri, in jurul orei 3:50, o persoana a cazut de la inaltime, mai exact de pe o centrala termica dezafectata din Baia Mare. Incidentul s-a petrecut pe Aleea Dobrogei, in zona Liceului Sportiv. Barbatul a fost preluat de un echipaj de ambulanta si predat la UPU Baia Mare.…

- Un barbat din Carligele, județul Vrancea, caruia i-a fost amputat un picior in urma unui accident de munca, a fost batut și talharit in propria casa de un var de-al mamei sale. Incidentul a avut loc pe 29 ianuarie, cand agresorul, domiciliat in Slobozia Cioraști, s-a dus acasa la victima sa, la ora…