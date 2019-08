Stiri pe aceeasi tema

- Cați dintre noi nu au vazut persoane cu dizabilitați care se chinuie sa se deplaseze in scaunul cu rotile kilometri intregi, prin traficul din orașe? Cursa este extrem de dificila și de riscanta.

- La Timisoara a fost inaugurat, joi, un serviciu de taxi gratuit pentru persoanele cu dizabilitati. Patru masini Dacia Dokker sunt disponibile pentru transport, potrivit news.ro Societatea de Transport Public Timisoara (STPT) a anuntat joi ca a inaugurat sistemul de taxi in regim gratuit pentru…

