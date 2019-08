Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul de streaming Disney+ va fi disponibil in toate pietele majore in decurs de doi ani de la lansarea din 12 noiembrie 2019 potrivit news.roCompania Disney va lansa serviciul de streaming pe 12 noiembrie in Statele Unite, Canada si Olanda, iar o saptamana mai tarziu, pe 19 noiembrie,…

- Administratia Donald Trump a avertizat ca ar putea reduce cooperarea in cadrul aliantei "Cinci Ochi" ("Five eyes"), in contextul vulnerabilitatilor depistate in schimburile de informatii, afirma surse citate de agentia Bloomberg, potrivit Mediafax.Creata dupa al II-lea Razboi Mondial, organizatia…

- Olanda si Canada au lansat miercuri un proiect pilot care permite pasagerilor sa calatoreasca fara pasapoarte intre cele doua tari, folosind in schimb identificarea digitala prin intermediul telefoanelor mobile, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Proiectul a fost lansat la aeroportul din…

- Europol a declarat ca arestarea a sase persoane in Italia si a sase in Spania pentru trafic ilegal de animale vii a pus capat unei actiuni internationale, denumita 'Operatiunea Blizzard', care a vizat traficanti, transporturi comerciale si magazine de animale de companie.'Traficul de animale…

- Organizațiile mondiale de jocuri de noroc solicita Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) sa renunțe la incadrarea dependenței de jocuri video in randul bolilor mintale. Solicitarea vine dupa ce OMS a recunoscut oficial aceasta dependența de jocurile video drept o tulburare de sanatate mintala. De…