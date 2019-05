Serviciul de Evidenţă a Persoanelor Iaşi a încheiat campania “Prioritate la identitate!” Serviciul de Evidenta a Persoanelor Iasi a desfasurat in perioada 21.02 – 18.04.2019 campania PRIORITATE LA IDENTITATE! Salariati din cadrul Serviciului s-au deplasat cu statia mobila in fiecare din cele 26 de comune arondate in vederea punerii in legalitate pe linie de evidenta a persoanelor si stare civila a locuitorilor din aceste comunitati. Campania s-a adresat persoanelor care: – aveau actul de identitate expirat sau urma sa le expire in urmatoarele 6 luni; – au implinit 14 ani si nu aveau act de identitate; – aveau actul pierdut, furat, deteriorat; – si–au schimbat domiciliul sau au alt… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Traficul se desfașoara, miercuri, cu dificultate pe autostrada A1 București-Pitești, in zona lucrarilor pe podul peste raul Argeș, circulandu-se in coloana pe o distanța de aproximativ 3 kilometri, informeaza centrul Infotrafic, potrivit Mediafax.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General…

- Am semnat joi, 18 aprilie, alaturi de reprezentanți ai Inspectoratului Școlar Județean, Inspectoratului de Poliție Județean și ai Crucii Roșii Ilfov un protocol de cooperare privind derularea campaniei ”Siguranța Rutiera in Ilfov”. Scopul campaniei este reducerea numarului de accidente, in contextul…

- Direcția Locala de Evidența a Persoanelor (DLEP) Iași lanseaza un nou serviciu menit sa ajute cetațenii sa depuna in timp util cererea pentru eliberarea unui nou act de identitate. Astfel, in luna aprilie va fi in testare sistemul de alerta prin SMS cu privire la expirarea actului de identitate: „Alerta…

- ARAD. In vederea eficientizarii activitatilor pentru punerea in legalitate a cetatenilor cu acte de identitate, Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor Arad a facut un apel catre toti cetatenii pentru a verifica periodic termenul de valabilitate al actelor de identitate, in vederea evitarii…

- Poliția Romana a facut prapad! Inspectoratul General al Poliției Romane (IGPR) a comunicat ca, in 2018, au fost destructurate, la nivelul intregii țari, peste 150 de grupari de criminalitate organizata. Subcomisarul de poliție Olga Menaev, responsabil cu Legea 544/2001 in cadrul IGPR, a dezvaluit,…

- Femeile au determinat mai multe persoane sa declare sau sa completeze, in fals, pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, ca au consimtamantul titularilor spatiului de locuit, unde urmau sa-si stabileasca domiciliul, semnand personal la rubrica ”Consimtamantul titularului spatiului de locuit”…

- Ca și Valentine’s Day (Ziua Indragostitilor), Dragobetele ramane intre datele preferate pentru oficierea casatoriilor. Duminica, 24 februarie, de Dragobete, primarul Mihai Chirica a oficiat șapte casatorii la Serviciul de Stare Civila. Cadrul solemn a fost completat cu diferite surprize pentru viitorii…

- Cutremurul a avut loc la ora locala 21:22 (12:22 GMT) la o adancime de 41 de kilometri si la o distanta de 24 de kilometri est in raport cu localitatea Chitose, potrivit Serviciului de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS).In septembrie 2018, peste 40 de persoane au murit in prefectura…