Serviciul de e-car sharing Spark s-a lansat. Pretul - 1,4 lei/minut

Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea „Valahia” din Targoviste, in calitate de beneficiar, alaturi de Universitatea din Bucuresti (partener 1) si Universitatea din Oradea (partener Post-ul S-a lansat un nou proiect la Universitatea Valahia. Se dorește creșterea participarii studenților vulnerabili la programe de licența apare…

- Parking s-a lansat oficial in cinematografele din intreaga țara vineri, 14 iunie, fiind prezent in primul weekend de lansare in cadrul mai multor evenimente importante din capitala: Festivalul Filmului European, Retrospectiva TIFF la București și ediția a 14-a a Street Delivery. Descris ca „o celebrare…

- Organizatorii invita cinefilii din toata țara la Iași, la un deceniu de festival dedicat in exclusivitate cinematografiei romanești, cu Florin Piersic in prim-plan Festivalul redeschide Cinefilia, in perioada 12-16 iunie, iar pe scena cinematografica ieșeana vor fi prezenți actori și regizori, care …

- „COMOARA ASCUNSA” este o noua invitatie pe care Loteria Romana o adreseaza jucatorilor de a-si incerca norocul la loz in plic, incepand din aceasta saptamana. Loteria Romana pune la bataie pentru cea de-a doua emisiune a lozului „COMOARA ASCUNSA” 309.759 de castiguri cu o valoare totala a premiilor…

- Incepand de azi, Lime face primii kilometri in Bucuresti si aduce peste 1.000 de trotinete electrice, disponibile in principalele zone ale Capitalei, la gurile de metrou, langa parcuri, institutii publice, teatre si muzee.

- ​Luni, în prezența ambasadorilor, reprezentanților mediului de afaceri și a reprezentanților marilor federații sindicale din România, Partidul Național Liberal a lansat proiectul “Profesioniști în Parlamentul European”, un concept deschis, adresat, prin problematica propusa,…

- Ciobanii argeșeni livreaza miei și in București. Vezi care sunt prețurile. Ciobanii din Argeș și-au scos mieii la vanzare pe Internet. Prețurile sunt asemanatoare celor de anul trecut. Pe site-urile de profil din județ gasiți diverse oferte, iar prețurile pornesc de la 9 lei kilogramul de miel in viu…

- Benzina și motorina s-au scumpit chiar acum, in pragul sarbatorilor de paște. Companiile producatoare și de distribuție a carburanților nu au anunțat majorari de prețuri, dar cifrele s-au modificat pe panourile de la benzinarii. Fața de saptamana trecuta, la toate lanțurile de benzinarii prețurile sunt…