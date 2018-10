Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii industriei turismului si ospitalitatii din Romania atrag atentia asupra lipsei personalului calificat in domeniu, precum si a scolilor dedicate formarii viitorilor angajati in acest sector. „Fluctuatia angajatilor, lipsa unor scoli adecvate de educatie in ospitalitate, lipsa personalului…

- Compania de teatru feminist rom, Giuvlipen, organizeaza in perioada 15 septembrie – 15 noiembrie 2018, cea de-a doua editie a turneului „Teatru Rom nu e nomad!”. Turneul repune in discuție necesitatea si rolul unui teatru contemporan al minoritatii rome din Romania. Cerem sprijin autoritatilor pentru…

- Aproape opt sute de persoane au fost examinate in aceasta saptamana, la Catalina, de catre medicii specialisti si asistentii medicali din cadrul Spitalului Judetean Bacs-Kiskun din Ungaria. Evaluand rezultatele investigatiilor, directorul general al Spitalului Judetean Bacs-Kiskun, dr. Svebis Mihaly,…

- Zece proiecte inscrise in programul „Romania in mișcare” au fost declarate eligibile in cadrul competiției locale. Directorul executiv al Direcției Județene pentru Sport și Tineret (DJST) Covasna, Marian Știopu, a declarat ca la concursul local s-au inscris zece proiecte și toate au fost declarate eligibile.…

- PediTel 1791 este primul Call Center pediatric non-stop gratuit, din Romania, care ofera sfaturi medicale, pentru pentru situații care nu pun viața copilului in pericol. In cei peste patru ani de funcționare a serviciului, acesta a fost apelat de aproape 129 de mii de ori. Inființat in anul 2014, de…

- 0Screening medical gratuit in zona Targu Secuiesc In perioada 3-7 septembrie, specialisti din domeniul sanatatii din Ungaria efectueaza in comuna Catalina un screening medical gratuit. Medicii specialisti si asistentii medicali din cadrul Spitalului Judetean Bacs-Kiskun vor efectua mai multe tipuri…

- Marșul Centenar mult așteptat, pornit pe 1 iulie 2018, din Alba Iulia, cand reprezentanți ai autoritaților locale și ai societații civile din Romania și Republica Moldova au aprins Flacara Unirii in fața Catedralei Reintregirii Neamului, a ajuns pe 8 august 2018 și in județul Covasna. Alaturi de un…

- Peste 60 de copii și tineri talentați s-au inscris in programul de burse intitulat „Bursa Dr Bock Industries” și lansat de compania RGT Romania. Programul se afla la a treia ediție și este implementat in parteneriat cu Asociația „Bobita”din Targu Secuiesc. Inscrierile au fost lansate in cursul lunii…