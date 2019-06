Stiri pe aceeasi tema

- Sistemul de plata rapida Apple Pay a devenit disponibil, incepand de miercuri, pentru toti posesorii de carduri Visa si Mastercard din Romania, dupa ce serviciul a fost extins in 16 tari din...

- Cu Apple Pay pe iPhone, Apple Watch, iPad sau Mac, clientii pot efectua plati in magazine, prin aplicatii sau prin internet, potrivit companiilor. Totodata, cand este folosit un card de debit cu Apple Pay, numerele cardurilor nu sunt stocate pe dispozitiv si nici pe serverele Apple.

- Serviciul de de plata Apple Pay se extinde în 16 tari europene, printre care si România. Posesorii de carduri vor putea face plati online, în magazine, restaurante si nu numai. Serviciul este disponibil prin iPhone, Apple Watch, iPad și Mac pentru clientii mai multor banci din România,…

- Visa anunța astazi ca deținatorii de carduri din Romania vor putea folosi de acum Apple Pay, ca urmare a extinderii serviciului in 16 țari europene. Experiența de plata a consumatorilor prin Apple Pay este ușoara, sigura și confidențiala. Lansat in premiera cu Banca Transilvania, ING Bank, Orange Money,…

- Clientii UniCredit Romania, ING Bank Romania, Banca Transilvania, Orange, Mastercard sau Flexibus pot efectua plati contactless prin intermediului sistemului Apple Pay, au anuntat ompaniile. Potrivit UniCredit, Apple Pay poate fi utilizat de către toţi deţinătorii de carduri, la…

- Serviciul Apple Pay este acum disponibil în mod oficial în România. În aplicatia Wallet de pe iPhone si Apple Watch exista acum posibilitatea de a adauga carduri de credit sau debit, care pot fi folosite pentru plati prin intermediul

- O banca din Romania și-a afișat vineri – ironic – cursul valutar și in cireșe, aceasta fiind doar ultima din lunga serie de glume facute pe seama prețului la cireșe. Banca Transilvania a mai adaugat pe site, la schimbul valutar, inca o rubrica – ”Cireșe”, cu simbolul aferent. A calculat apoi fiecare…

- Revolut anunta ca a depasit 250.000 de utilizatori in Romania, la un an de la deschiderea biroului din Bucuresti. Astfel, Romania urca pe locul al doilea in topul pietelor cu cea mai rapida crestere, dupa Marea Britanie, si este cea de-a cincea piata...