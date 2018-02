Serviciu de filaj in numele lui Base!

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele comunistilor, Vladimir Voronin, confirma ca Traian Basescu i-a propus unirea cu Romania, pe cand ambii erau sefi de state. Mai mult, fostul lider de la Cotroceni l-ar fi asigurat pe pe acesta ca il va ajuta sa devina si presedinte al Romaniei Mari. Voronin sutine ca a refuzat oferta lui…

- O propunere legislativa depusa, pe 18 decembrie, la Camera Deputatilor, de catre mai multi parlamentari PSD, prevede executarea la domiciliu a pedepselor cu inchisoarea de pana la 3 ani, precum si un prag de 200.000 de euro pentru abuzul in serviciu, scrie Romania TV.Potrivit proiectului publicat pe…

- Fostul presedinte, Traian Basescu, s-a dezlantuit in direct la Romania TV. Actualul senator PMP a vorbit despre asa-zisa legatura dintre Laura Codruta Kovesi si Dinu Pescariu, unul dintre denuntatorii 'de cariera' din ultimii ani.Citește și: Surpriza de proportii: Andra si Delia vor fi invidioase…

- Fostul președinte Traian Basescu a declarat joi, intr-o intervenție telefonica in cadrul emisiunii ”Dosar de politician” ca din punct de vedere logic nu exista nicio justificare logica pentru modificarile facute de Guvern la Codul Fiscal și la legea salarizarii in contextul in care Romania a avut o…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat, miercuri, ca jumatate din activitatea DNA are ca obiect investigarea faptelor de abuz in serviciu, iar datele statistice arata ca Romania nu are un un sistem de achizitii publice curat si transparent. "Peste jumatate din activitatea…

- Traian Basescu a fost intrebat, vineri, la Sinaia, cum comenteaza decizia guvernantilor in ceea ce priveste formularul 600. “Prosti ca noaptea, ce sa spun, daca nu s-au putut gandi ca acest formular 600 creeaza probleme, iar renuntarea la el creeaza probleme mai mari. Si o sa va spun de ce.…

- Fostul premier al Romaniei Emil Boc nici n-ar fi vrut sa auda de afacerile companiei omului de afaceri Nicolae Bogdan Buzaianu, și a incheiat intempestiv o vizita de lucru facuta de un grup de investitori din Qatar, le-a povestit regizorul Bobby Paunescu anchetatorilor DNA, in dosarul de corupție al…

- Liderul PMP Traian Basescu a spus luni in plenul reunit al celor doua amere ca in Guvernul Dancila sunt doar doi-trei oameni valorosi, alti cativa oameni bolnavi, „cu coloana flexibila” si altii care vorbesc cu dificultate limba romana, la aceasta ultima categorie facand aluzie la greselile gramaticale…

- Fostul presedinte, Traian Basescu, se implica din ce in ce mai mult in viata politica de peste Prut. A avut cetatenia moldoveneasca, acum presedintele Igor Dodon i-a retras-o. Basescu da insa un semnal incredibil chiar in anul Centenarului. Unirea cu Basarabia e mai aprope ca niciodata, iar semnaturile…

- Presedintele PMP, Traian Basescu, scrie sambata, pe pagina sa de Facebook, ca "Dragnea si PSD se pregatesc sa pricopsesca Romania cu un guvern in care sunt destui oameni cu probleme penale" si adauga ca "asta nu i-a ajuns lui Dragnea. Tine sa ne pricopseasca si cu un analfabet la Educatie."

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, vineri, ca seful statului ”a vrut sa rezolve repede lucrurile”, insa PSD ”nu s-a grabit deloc” sa isi instaleze guvernul, afirmand ca Iohannis ar fi trebuit sa impuna un director al SIE inainte de a nominaliza pentru a treia oara un premier PSD.…

- Liderul PMP, Traian Basescu, considera ca presedintele PSD, Liviu Dragnea, si secretarul general adjunct al social-democratilor, Codrin Stefanescu, "sfideaza poporul si realitatea politica" cand afirma ca din viitorul Guvern pot face parte "penali", Basescu apreciind ca "imaginea tarii este data…

- Liderul PMP, senatorul și ex-președintele Traian Basescu, susține ca executivul european ”bate campii” in declarația privind modificarea legilor justiției și a codurilor penale din Romania. ”Ca sa nu fie dubii: (legea-n.r.) 303 este despre statutul magistratilor, 304 este despre organizarea justitiei…

- “Mica Unire” este departe de a fi o repetitie pentru manifestarile care vor avea loc la 1 Decembrie. Nu a existat o unitate de actiune bine gandita la nivel national. Fiecare a sarbatorit dupa cum l-a taiat capul. Discursurile au fost in general dezlanate, amestecand prezentul cu trecutul, rezultand…

- Presedintele Partidului Miscarea Populara (PMP), Traian Basescu, a declarat marti seara ca legile Justitiei trebuie ajustate dupa ce 12 ani "aproape" au fost neatinse, insa trebuie stavilit...

- "Va fi foarte docila in relatia cu (...) Dragnea. In sfarsit Dragnea va fi seful Guvernului", a declarat Traian Basescu, la TVR1, intrebat care va fi, in opinia sa, comportamentul Vioricai Dancila ca premier in relatia cu presedintele PSD, Liviu Dragnea. Fiind intrebat daca de abia acum incepe…

- Dezvaluire bomba facuta de Traian Basescu! Fostul președinte a confirmat oficial, pentru prima data la emisiunea ”Romania 9”, la TVR, faptul ca Victor Ponta este ofițer acoperit. Mai mult, Basescu a devoalat și care este sursa aceastei informații. In aceasta seara, fostul președinte a vorbit și despre…

- Viorica Dancila, noul premier al Romaniei, a trecut prin momente extrem de neplacute in urma cu cațiva ani, cand a fost agresata pe strada. Romania are prima femeie premier desemnat, Viorica Dancila . Un detaliu mai puțin cunoscut din viața Vioricai Dancila, care s-a facut remarcata la Bruxelles dupa…

- Deputatul socialist Vlad Batrincea, cel care s-a remarcat, in special, dupa ce a rupt harta Romaniei Mari in Parlamentul Republicii Moldova, a declarat ca activitatea lui Traian Basescu la Chisinau este o dovada a „intentiilor imperialiste reale ale Bucurestiului – sa obtina disparitia statului moldovenesc…

- Fostul președintel, Traian Basescu a reacționat pe Facebook, imediat dupa ce Mihai Tudose a anunțat ca iși da demisia ca urmare a pierderii sprijinului politic, și l-a numit pe Liviu Dragnea ”un decreierat bolnav de putere”. Basescu spune ca Liviu Dragnea, prin deciziile sale de a schimba guvernele…

- Fostul președinte al Romaniei a comentat despre criza interna din PSD. Traian Basescu susține ca, Romania este interesata de fondurile de coeziune, care inseamna autostrazi si cai ferate modernizate, iar Dragnea și Tudose ”se joaca de-a doamna Carmen Dan”. ”Despre criza din PSD! Intr-un context european…

- Presedintele Partidului Miscarea Populara (PMP), senatorul Traian Basescu, i-a sugerat duminica seara premierului Mihai Tudose ca, odata cu restructurarea Guvernului, sa constituie un minister al reintregirii tarii. Basescu a declarat ca Romania trebuie sa ceara anularea pactului Ribbentrop-Molotov,…

- Fostul presedinte Traian Basescu a comentat duminica seara, la B1 TV, criza interna din PSD, spunand ca are doua scenarii - fie se ajunge la o "impacare rusinoasa" si Carmen Dan ramane ministru, dar atunci premierul Mihai Tudose ar fi compromis, fie Liviu Dragnea va decide sa nu o mentina pe Dan in…

- Fostul presedinte Traian Basescu a lansat un atac dur la adresa PSD, spunand ca partidul „este incapabil de guvernare institutionala si a devenit un risc, inclusiv de securitate, pentru Romania”. Fostul șef al statului mai scrie, pe Facebook, ca pe fondul conflictului dintre premierul Mihai Tudose si…

- Fostul presedinte Traian Basescu afirma ca raspunsul ministrului Interne Carmen Dan la acuzatiile si la cererea de demisie formulata de prim-ministrul Mihai Tudose este ridicol, remarcand ca nici premierul nu isi asuma decizia revocarii, iar concluzia sa este ca PSD este incapabil de guvernare institutionala…

- Presedintele PMP, senatorul Traian Basescu, este de parere ca PSD ''este incapabil de guvernare institutionala si a devenit un risc, inclusiv de securitate, pentru România'', adaugând ca partidul condus de Liviu Dragnea da ''o noua proba'' ca este incapabil…

- De-a dreptul jenanta prestatia pe care presedintele Romaniei Klaus Iohannis (foto mijloc) a avut-o, vineri 5 ianuarie 2018, la Consiliul Superior al Magistraturii, in deschiderea sedintei in care se alege noua conducere a CSM pe acest an. Fara sa citeasca de pe foaie, Iohannis a tinut un discurs nesigur…

- "Prea putini... Prea putini politicieni isi asuma actiunea corecta, in schimb, ii amagesc pe romani ca orice crestere economica trebuie sa se vada in buzunar, abordare menita a le aduce voturi cumparate cu bani publici, dar niciodata prosperitate pentru cetateni; Prea putini romani…

- Fost președinte, Traian Basescu, a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj-sinteza, un fel de bilanț la sfarșit de an. Acesta face o trecere in revista a lucrurilor de care romanii ar avea nevoie pentru a putea vorbi despre prosperitatea acestei țari. „Prea putini inteleg ca prosperitatea poate veni…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a afirmat joi ca nu doreste sa comenteze deciziile Parlamentului de la Varsovia, dar a spus ca Polonia este o tara pentru care are toata admiratia, in timp ce senatorul PMP Traian Basescu a sustinut ca atunci cand Romania a intrat in Uniunea Europeana…

- Fostul premier Adrian Nastase a criticat guvernul și PSD pentru atitudinea din ultima perioada. In cadrul unei emisiuni la TVR, fostul lider PSD a opinat ca Romania ar trebui sa iși schimbe forma de guvernamant, dintr-una semiprezidențiala in una prezidențiala, dupa model american.“PSD a greșit…

- Fostul presedinte Traian Basescu atrage atentia ca Bugetul de stat pe 2018 este unul care genereaza o crestere a datoriei publice, ceea ce indeparteaza Romania de zona euro si de "nucleul dur" al UE."Am privit cu atentie bugetul și aș face cateva observații. Este un buget care iși așeaza caracterul…

- Majestatea Sa Margareta, a decis sa nu foloseasca titulatura de Regina atata timp cat Romania este republica. Fiica cea mare a regelui Mihai va avea denumirea de Majestataea Sa Margareta, Custode al Coroanei. Acesta este un titlu pe care chiar regele Mihai i l-a oferit personal.Dupa funeraliile…

- Deși PSD a caștigat cu un scor zdrobitor alegerile din 2016, acum partidul lui Dragnea ar risca o veritabila apocalipsa electorala, susține fostul președinte Traian Basescu, la Romania TV, avertizand ca guvernarea PSD este ”abulica” și are un ”management prost”.

- „Cei care vorbesc de alegeri anticipate sunt copii. Nu cred ca este vreun politician responsabil care poate spune ca in Romania se pot organiza alegeri anticipate, la un an dupa victoria rasunatoare a PSD. Va spun ceva, ma tem ca ar caștiga tot PSD și tot cu scor mare. Pentru ca masurile pe care le-au…

- Presedintele Partidului Miscarea Populara, Traian Basescu sustine ca cei care vorbesc de anticipate sunt "copii" si nu crede ca ar exista vreun politician responsabil care sa poata spune ca in Romania se pot organiza alegeri anticipate. "Cei care vorbesc de alegeri anticipate sunt copii. Nu…

- Peste jumatate dintre agentii Penitenciarului Vaslui refuza sa mai intre in serviciu, ei reclamand lipsa de personal, numarul mare de ore suplimentare lucrate si neplatite, anunta Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP)."Numarul mare de ore suplimentare…

- Fostul presedinte Traian Basescu a vorbit, cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, despre mult-discutata posibilitate de unire a tarii noastre cu Republica Moldova. Fostul sef de stat sustine ca este datoria noastra ca Romania sa-si refaca intergitatea teritoriala, insa a facut si o dezvaluire neasteptata.…

- Implicarea lui Traian Basescu în politica moldoveneasca are efecte negative asupra lui Igor Dodon. Râul Prut s-au putea transforma din hotar într-un râu intern. Numarul unioniștilor din R. Moldova crește în ciuda propagandei ruse extrem de agresive. Despre aceasta ne-a…

- Senatorul PMP Traian Basescu a declarat miercuri ca Romania este in situatia in care risca sa deterioreze relatiile cu SUA pentru o proasta si defectuasa intelegere a modului in care lucreaza Guvernul SUA. El i-a acuzat pe Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu ca au transmis SUA declaratia in numele…

- Liderul PMP Traian Basescu s-a lansat, miercuri, intr-un atac la adersa presedintilor celor doua Camere, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, despre care a spus ca ”pot reprezenta Parlamentul la defilarea de 1 decembrie, la o receptie, alaturi de Daea, sa vanda oaia, dar nu atunci cand semneaza…

- "Am urmarit cu surprindere marea dezbaterea organizata de Grupul de Dialog Social si mi-a sugerat ceva ingrozitor. Am crezut ca vad o scena din Coreea de Nord, in care cetatenii, in pofida neajunsurilor, preamaresc regimul. L-am vazut pe Ludovic Orban la acea jelanie, cum, in fata procurorului sef,…

- Europarlamentar PSD, atac la adresa lui Dragnea: Este exponentul cel mai notoriu al statului paralel PSD este deturnat cu buna stiinta de la scopul sau real, sustine europarlamentarul PSD Catalin Ivan, acesta fiind cel de-al doilea ales de la Bruxelles care se revolta impotriva lui Liviu Dragnea…