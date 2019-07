Serviciile Secrete organizează pactul dintre PSD și USR-PLUS Analistul politic Cozmin Gușa susține ca in laboratoare este gandit un scenariu prin care PSD sa vina cu un candidat slab, candidat care sa favorizeze alianța USR-PLUS pentru a intra in turul II la prezidențiale. De asemenea, Gușa considera ca Laura Codruța Kovesi este inca in joc pentru a deveni candidat la prezidențiale, dovada fiind […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

