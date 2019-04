Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Vladimir Putin depune eforturi pentru influentarea rezultatelor scrutinului organizat in tarile Uniunii Europene pentru desemnarea membrilor Parlamentului European, avertizeaza serviciile de informatii din Germania, citate de agentia DPA, de postul NTV si de publicatia Der Spiegel,…

- Au trecut 20 de ani de la începutul bombardamentului asupra Iugoslaviei de catre forțele NATO. La prima vedere, ceea ce s-a întâmplat în Balcani este bine cunoscut: revoluția democratica din Iugoslavia, care a anunțat cursul integrarii euro-atlantice drept principala prioritate…

- Procurorul special american Robert Mueller și-a incheiat oficial ancheta privind ingerințele Rusiei in alegerile prezidențiale din Statele Unite, care au avut loc in 2016, relateaza site-ul postului CNN, potrivit Mediafax. Raportul elaborat de echipa lui Mueller a fost trimit procurorului general William…

- Reprezentantul special al SUA pentru Venezuela, Elliott Abrams, și adjunctul ministrului rus de Externe, Serghei Riabkov, se vor intalni saptamana aceasta la Roma pentru a discuta despre criza din Venezuela, potrivit agenției Reuters preluata de mediafax. Venezuela, un stat aliat al Kremlinului,…

- ​Ambasadorul american în Germania a trimis o scrisoare ministrul german al economiei și spune în termeni duri ca ar putea fi limitata cantitatea de informații clasificate trimisa catre serviciile germane, daca țara europeana alege compania Huawei pentru construcția rețelei 5G. SUA și-a avertizat…

- ​Rusia i-a declarat Bulgariei ca are nevoie de garantii din partea Uniunii Europene inainte de a se putea angaja in constructia unui planificat gazoduct pe teritoriul sau, deoarece ambitiile energetice ale Moscovei continua sa divizeze blocul comunitar si sa-i tensioneze in plus relatiile cu Statele…

- Administratia Vladimir Putin a anuntat vineri seara ca îsi rezerva dreptul de a lua masurile adecvate ca reactie la decizia Statelor Unite de suspendare a obligatiilor asumate în cadrul Tratatului Fortelor Nucleare Intermediare (INF). "Moscova îsi…

- Politicieni de varf din Germania au salutat decizia serviciilor de informatii germane de a pune sub supraveghere formatiunea extremei drepte AfD (Alternativa pentru Germania), informeaza dpa preluata de Agerpres. Andrea Nahles, liderul Partidului Social-Democrat din Germania (centru-stanga),…