Serviciile secrete germane consideră că rachetele nord-coreene pot ajunge acum în Europa (presă) Rachetele nord-coreene pot fi acum echipate cu arme nucleare si ar putea ajunge in Germania si Europa centrala, a declarat parlamentarilor in aceasta saptamana un oficial de top din Agentia de informatii externe a Germaniei, scrie ziarul Bild am Sonntag, citat duminica de Reuters. Directorul adjunct al BND Ole Diehl a declarat parlamentarilor in timpul unei sedinte cu usile inchise ca evaluarea este "sigura", potrivit ziarului, citand participanti la reuniune. In acelasi timp, Diehl a spus ca agentia considera discutiile dintre Coreea de Nord si Coreea de Sud ca un semn pozitiv. … Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liderii Frantei, Germaniei, Statelor Unite si Regatului Unit afirma joi, intr-un comunicat comun, ca responsabilitatea atacului cu neurotoxina de la Salisbury, pe 4 martie, impotriva fostului spion rus Serghei Skripal, revine Rusiei , anunța BBC . Liderii celor 4 state condamna ”prima utilizare ofensiva…

- Ministrul de interne german Horst Seehofer a acuzat Uniunea Europeana ca a adoptat o atitudine "de superioritate" in discutiile cu tarile membre din estul Europei in problema repartizarii migrantilor, relateaza Reuters. Seehofer, membru al CSU, aliatul bavarez al cancelarului Angela Merkel, a facut…

- "Este indispensabil sa se construiasca aceasta noua ambitie" cu privire la Europa, a apreciat presedintele framcez inaintea reuniunii cu Merkel. Pe de alta parte, Franta si Germania au convenit sa pregateasca o foiae de drum comuna in vederea reformarii zonei euro, pana la summitul european din iunie,…

- Banca Nationala a Elvetiei (SNB) este ingrijorata ca protectionismul si sporirea tensiunilor comerciale pe plan global ar putea majora cererea pentru franci, chiar daca SNB mentine politica sa monetara ultra-expansiva. Francul elvetian, considerat ca o valoare de refugiu, este afectat de turbulentele…

- Angela Merkel a fost aleasa miercuri pentru a patra oara cancelar al Germaniei de catre Bundestag, camera legislativa inferioara, relateaza dpa, AFP si Reuters. Merkel (63 de ani) a intrunit 364 din cele 688 de optiuni exprimate prin vot secret in primul tur de scrutin. Impotriva dnei Merkel au votat…

- Marile economii ale lumii au reacționat, vineri, dupa ce președintele american Donald Trump a semnat decretul prin care introduce tarife suplimentare la importurile de oțel și aluminiu. Uniunea Europeană Comisarul european pentru Comerţ, Cecilia Malmstrom, a declarat că Uniunea…

- Numarul locurilor de munca vacante in Germania a atins un nivel record in trimestrul patru din 2017, se arata intr-un raport publicat de Institutul pentru cercetarea fortei de munca (IAB), datele subliniind soliditatea pietei fortei de munca, care va sprijini in continuare cresterea bazata pe consum…

- Serviciile germane de securitate ancheteaza un atac cu acid asupra unui director al Innogy, filiala grupului german de energie RWE, inamic declarat al militantilor ecologisti pentru activitatile desfasurate in sectorul carbunelui, scrie AFP.

- Directorul financiar al grupul energetic german Innogy, Bernhard Gunther, a fost grav ranit intr-un atac cu acid, in vestul Germaniei, relateaza Reuters, scrie news.ro.”Suntem profund socati de aceasta veste oribila. Ne gandim la Bernhard si la familia sa si ii dorim cu totii o insanatosire…

- Atacul este analizat de institutiile de securitate din Germania, care actioneaza pentru strangerea de informatii privind obiectivele si identitatea hackerilor, potrivit unor surse. Miercuri au aparut informatii ca hackeri avand legaturi cu Rusia, acuzati pentru o serie de atacuri cibernetice…

- Numarul persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca in Germania a scazut in februarie mai mult decat estimau economistii, in timp ce rata somajului s-a mentinut la un nivel minim record, semn ca firmele din cea mai mare economie europeana fac fata incetinirii de pe pietele emergente.…

- Primarul Romei, Virginia Raggi, a anuntat ca automobilele diesel nu vor mai avea acces prin centrul capitalei italiene incepand din 2024. Virginia Raggi a facut acest anunt luni intr-un discurs tinut la Ciudad de Mexico, in fata femeilor primar reunite in cadrul unei initiative denumite 'Women4Climate'…

- Oficiul federal de statistica (Destatis) a informat vineri ca, in 2017, Guvernul german, cele 16 landuri, precum si bugetul asigurarilor sociale, au inregistrat un surplus de 36,6 miliarde de euro, o suma echivalenta cu 1,1% din Produsul Intern Brut. Acesta este al patrulea an consecutiv in care Germania…

- Uniunea Crestin-Democrata (UCD) se intalneste luni pentru a aproba acordul de guvernare cu social-democratii (SPD), o miscare ce o va apropia pe Merkel de inceputul celui de-al patrulea mandat de cancelar al Germaniei, scrie Reuters, conform news.ro.Ultimul obstacol in calea incheierii unui…

- Producatorul auto Volkswagen a acceptat sa majoreze cu 4,3% salariile a peste 120.000 de angajati din Germania, incepand cu luna mai, a anuntat, miercuri, IG Metall, cel mai mare sindicat din Germania, transmit MarketWatch si Reuters, informeaza AGERPRES . Acordul este similar celui obtinut luna aceasta…

- Autoritatile din SUA investigheaza Daimler, producatorul Mercedes, dupa ce au gasit un software instalat pe masinile acestora care ar fi putut sa ajute trecerea testelor pentru determinarea emisiilor de noxe la motoarele diesel, scrie Reuters care citeaza o publicatie germana a carei sursa sunt…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a respins vineri preocuparile exprimate de premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, care a avertizat ca gazoductul Nord Stream 2 risca sa genereze un conflict militar deschis intre Rusia si Ucraina. "Am avut puncte diferite de vedere in problema gazoductului…

- Cel mai puternic ritm de crestere a fost inregistrat in Romania, a anuntat joi Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile /ACEA/, informeaza Reuters. Un numar de 1,286 milioane de autoturisme au fost inmatriculate in prima luna a acestui an in Uniunea Europeana si tarile EFTA, in crestere…

- Politia turca a retinut la Istanbul 31 de presupusi membri ai organizatiei jihadiste Statul Islamic care pregateau un atac , a anuntat agentia de presa turca Anadolu, relateaza Reuters. Politia a efectuat raiduri la sase adrese in trei districte din oras, a anuntat Anadolu, fara a da detalii cand…

- Europa se va confrunta in scurt timp cu probleme in a-si satisface necesitatile in crestere de gaze naturale, daca va incerca sa se bazeze pe importurile din SUA, in loc sa majoreze achizitiile din Rusia, a declarat, vineri, pentru Reuters, un oficial de la Gazprom, informeaza AGERPRES . Administratia…

- Serviciile de spionaj din Coreea de Sud au anunțat in Parlamentul de la Seul ca statul vecin, Coree de Nord, ar fi fost in spatele atacului cibernetic ce a dus la furtul unor monede digitale in valoare de 530 de milioane de dolari de pe platforma Coincheck din Japonia, scrie Reuters . Acesta este cel…

- Emisarul special al SUA pentru Coreea de Nord, Joseph Yun, a declarat joi, la Tokyo, ca toate optiunile raman deschise in ce priveste solutionarea crizei nucleare nord-coreene, mentionand insa ca nu crede ca optiunea militara este aproape, transmite Reuters. Potrivit emisarului special,…

- Uniunea Crestin Democrata (CDU) si Partidul Social-Democrat (SPD) din Germania au ajuns la un acord, miercuri, in privinta politicilor de mediu, in cadrul negocierilor pentru formarea unei coalitii de guvernare, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Proiectul gazoductului Nord Stream 2 a mai depasit un obstacol dupa ce compania responsabila de acest proiect a primit autorizatia necesara pentru constructia si operarea conductei in apele teritoriale ale Germaniei, precum si in zona de coasta din jurul orasului Lubmin, a anuntat miercuri operatorul…

- Politia si serviciile vamale germane au arestat opt persoane si au perchezitionat 140 de locuinte in cadrul unei anchete privind practicarea muncii ilegale in sectorul constructiilor din Germania, informeaza Reuters. Parchetul german a anuntat ca suspectii au creat o retea complicata de companii,…

- Directorul CIA se asteapta ca Rusia sa incerce sa influenteze alegerile partiale pentru Congresul SUA care vor avea loc anul acesta, scrie BBC.Mike Pompeo a declarat pentru BBC ca incercarile rusilor de a initia actiuni subversive in Europa si SUA nu s-au diminuat. Citește și: ȘOC in…

- Viitorul guvern al Germaniei trebuie sa respecte angajamentul de a creste cheltuielile pentru aparare pana la 2% din PIB, a declarat luni, la Wiesbaden, secretarul armatei americane, Mark Esper, citat de Reuters. In timpul unei vizite a contingentului american din garnizoana de langa Frankfurt, el…

- Randamentele pentru obligatiunile germane pe cinci ani au revenit, luni, in teritoriul pozitiv, pentru prima data dupa 2015, dupa ce un membru in Consiliul guvernatorilor BCE a declarat ca institutia ar trebui sa clarifice modul in care intentioneaza sa puna capat achizitiilor de active, informeaza…

- In cursul unei reuniuni organizate vineri in Budapesta, liderii Ungariei, Poloniei, Slovaciei si Cehiei au adoptat o pozitie comuna privind necesitatea reformarii Uniunii Europene in contextul iesirii Marii Britanii (Brexit). Grupul Visegrad nu este de acord cu planul Germaniei, Frantei si Comisiei…

- Coreea de Nord a livrat anul trecut carbune Rusiei, care ulterior l-a transferat catre Coreea de Sud si Japonia, dezvaluie Reuters, care citeaza trei surse din cadrul unor servicii de informatii din Europa.

- Olanda, Belgia si vestul Germaniei au fost lovite de o furtuna violenta care a dat peste cap traficul rutier, aerian dar si pe cel maritim. Cel putin 9 oameni au murit, cei mai multi in Belgia si Germania. In Marea Britanie, peste 100 de mii de locuinte au ramas fara curent electric din cauza viscolului.

- Citeste si: Germania: mai multe banci au ocolit fiscul profitand de o lacuna care a costat statul 2,9 miliarde de euro Bancile, o problema europeana care nu vrea sa dispara. 60% din germani nu vor ca Deutsche Bank sa fie salvata de guvernul de la Berlin daca s-ar ajunge in aceasta situatie critica …

- Serviciile de securitate bosniace verifica in prezent informatiile din presa privind crearea unei grupari paramilitare proruse, ce ar fi fost constituita cu acceptul liderului sarbilor din Bosnia, Milorad Dodik, a indicat joi o sursa din politia de la Sarajevo, transmite AFP. ''Agentia de ancheta…

- Banca Centrala a Germaniei (Bundesbank) a decis sa incorporeze yuanul chinez in rezervele sale valutare, a anuntat luni Andreas Dombret, membru in comitetul director al Bundesbank, transmite Reuters, preluata de Agerpres. "Renminbi este utilizat din ce în ce mai mult în rezervele valutare…

- Franta a salutat vineri acordul dintre cancelarul german Angela Merkel si Partidul Social-Democrat (SPD) pentru a incepe negocieri de impartire a puterii si a reinnoda ''marea coalitie'' dintre conservatori si social-democrati, potrivit unui purtator de cuvant al guvernului francez,…

- Creștere economica spectaculoasa pentru Germania in 2017. Cea mai mare economie a Europei a depașit ezultatele foarte bune din 2016, in ciuda faptului ca a fost redus numarul de zile lucratoare, scrie DW. Cea mai mare economie din Europa a crescut cu 2,2% in 2017, a informat Biroul Federal de Statistica…

- Vanzarile Volkswagen AG au urcat anul trecut la aproximativ 10,7 milioane de vehicule, grupul german fiind in grafic pentru a-si pastra titlul de cel mai mare producator auto din lume, inaintea companiei nipone Toyota, a anuntat publicatia Bild am Sonntag, citand estimari din interiorul VW, transmite…

- De opt ani, cea mai mare economie germana se afla in expansiune, in paralel cu o scadere a somajului si o crestere a veniturilor fiscale. Intre timp, preturile de consum au consemnat un avans modest. Pentru tara supranumita candva bolnavul Europei, redresarea este impresionanta. Si totusi, acest…

- Preturile de consum in principala economie europeana au crescut, in medie, cu 1,7% in anul 2017, acesta fiind cel mai mare avans inregistrat dupa 2012, cand inflatia a fost de 2,1%, arata datele preliminare publicate vineri de Oficiul federal de statistica (Destatis), informeaza Reuters. In…

- Grupul francez de distributie Carrefour a dezmintit, joi, informatiile aparute în presa potrivit carora ar fi mandat trei banci pentru a studia o eventuala vânzare a operatiunilor sale din China, Argentina si Polonia, în cadrul unui plan de relansare, transmite Reuters. Noul…

- Cel putin noua persoane au fost ranite, una fiind in stare grava, dupa ce un autocar inmatriculat in Romania a intrat in coliziune cu alt vehicul pe o autostrada, in sud-estul Germaniei, afirma surse citate de presa locala.

- Iarna grea in Europa. Ninsorile abundente din vestul si sud-vestul Germaniei au provocat perturbari ale traficului aerian si rutier. Cel putin 170 de zboruri au fost anulate pe aeroportul din Frankfurt, iar avioanele care urmau sa aterizeze acolo au fost redirectionate.