Serviciile secrete dau alarma: Amenintare concreta in Italia

- Serviciile de informații din Serbia sunt in alerta, dupa ce au detectat mai multe incalcari ilegale ale perimetrelor unor baze militare. Trei puncte strategice importante au fost vizate de mai mulți cetațeni straini, care se afla in aceste momente in arest preventiv.

- Utilizatorii de dispozitive mobile, fie ca ruleaza Android-ul companiei Google sau iOS-ul celor de la Apple, sunt tot mai ingrijorați de acuzațiile publice de spionaj in dauna lor. CANCAN.RO, site-ul numarul 1 din Romania, a prezentat un experiment incredibil facut de jurnaliștii americani, care arata…

- Cele mai mari cresteri ale cifrelor de afaceri in 2017 fata de 2016 au fost obtinute in domenii ca prestarile de servicii, comertul si industriile in care se creeaza valoare adaugata, reiese din statisticile oficiale care analizeaza evolutii din 87 de sectoare, consultate de MEDIAFAX.

- Noi dezvaluiri socante in dosarul "Shanghai". Doi generali din serviciile secrete apar in dosarul de prostitutie si trafic de persoane. Alexandru Buresin era seful brigazii antitero la SRI, iar Bujor Florescu avea sa devina adjunctul șefului DGIPI, serviciul secret al Ministerului de Interne, potrivit…

- Fișele de ofițeri intocmite de procurorul DIICOT Olga Vranceanu și aflate la dosarul public Dosar 719/D/P/2005, de la Tribunalul București conțin grade mari și surprize de nesomn, scrie tolo.ro . Ofițerii operativi SRI, care au lucrat la caz, l-au monitorizat chiar pe unul dintre șefii lor cei mai…

- Serviciile secrete ale SUA au avertizat ferm cetatenii americani sa nu cumpere smartphone-uri produse de companiile chineze Huawei sau ZTE, intrucat acestea ar putea fi folosite ca instrumente pentru spionaj, relateaza editia online a postului CNN. Responsabili din CIA, NSA, FBI si Agentia…

- Coaliția insa va tinde sa limiteze influența Rusiei, considera șeful Departamentului Daniel Coates. Coaliția de guvernamint din Moldova nu are de gind sa realizeze reforme reale in republica, chiar daca va ciștiga alegerile de la sfirșit de an. Opinia in cauza a fost exprimata, marți, de catre directorul…

- Serviciile secrete din SUA: Rusia vrea sa se implice in alegerile parțiale americane din 2018. Rusia va incerca sa se implice in algerile parțiale americane de anul acesta și va continua campania de raspandire a știrilor false dusa impotriva sua și a aliaților sai, arata datele unui raport al serviciilor…

- Serviciile sanitare veterinare au ca principal obiectiv asigurarea statusului de sanatate a animalelor domestice si salbatice, a corelatiei dintre bolile animalelor si transmiterea acestora la om, precum si asigurarea calitatii si a salubritatii produselor de origine animala destinate consumului uman,…

- „Cum sa fii cetatean al R. Moldova si sa nu recunosti acest stat? Dar cine va tine aici? Ai cetatenie romana, ai pasaport romanesc… du-te la mama dracului in Romania si fa acolo ce vrei, uneste-te daca vrei. Dar o sa-i primeasca cineva acolo? Ei trebuie cuiva? Asa cum ne trebuie si noua acest Basescu.…

- Agentia spaniola de servicii secrete a descifrat un cod secret vechi de 500 de ani, folosit in corespondenta dintre unul dintre cei mai faimosi monarhi ai Spaniei si unul dintre comandantii armatei sale.

- "Simt datoria de a fi acolo," ca ''in '94. Nu vad in jur personalitati care pot face ceea ce am facut eu'' chiar daca ''exista si alte persoane care ar putea sa guverneze bine tara. Simt ca Italia inca mai are nevoie de mine'', a declarat Silvio Berlusconi, invitat la emisiunea ''Agora'' de pe Rai 3,…

- Ambasadorul SUA, Hans Klemm, le da mari batai de cap garzilor sale de corp. CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta imagini exclusive si chiar amuzante cu Excelenta Sa Hans Klemm si sotia acestuia, Mari Kano, plimbandu-se singuri, in voie, in Herastrau si pe langa Herastrau, spre disperarea…

- Gazeta Sporturilor publica zilele trecute un interviu cu Gavrila Vasilescu (link), fost notar al Capitalei pe vremea lui Ceaușescu și protector al lui Razvan Burleanu. Ce mișcare face protectorul șefului FRF fix inainte de campania electorala? Gasește de cuviința sa scoata in evidența, pasamite subtil,…

- Alexandru Budin este un tanar informatician targujian care a reusit sa construiasca o serie de roboti despre care s-a vorbit in toata lumea. Cel mai mare proiect la care a participat a fost la Samsung, iar robotul pe care l-a construit a costat 1,5 milioane de lire sterline. Insa proiectul care a atras…

- Noul ministru promite sa asigure "constructia si modernizarea a peste 2.500 de unitati scolare in urmatorii trei ani in conformitate cu programul de guvernare. Pana in anul 2020 in Romania nu vom mai avea unitati scolare fara autorizare ISU sau autorizare sanitara". "Fenomenul fuga dupa note cu ghilimele…

- Agenti ai serviciilor secrete olandeze (AIVD) au spionat începând cu anul 2014 un grup rus de hackeri care a fost acuzat de atacuri cibernetice în timpul campaniei prezidentiale din 2016 din SUA, informeaza joi mass-media olandeze, citate de Politico.eu si Reuters. Serviciile secrete…

- Data fiind vigilenta mult scazuta de statutul de pensionar, Traian Basescu s-a trezit ca-l ia gura pe dinainte si da public pe goarna informatii secrete aflate in timp ce era presedinte. Fostul presedinte a scapat, marti seara la TVR, un porumbel, respectiv faptul ca stie de la ”ofiteri de rang foarte…

- Incepand cu anul 2012, serviciile speciale ruse au depus eforturi intense pentru formarea de unitati de lupta paramilitare pe teritoriul Ucrainei, mai ales in regiunile din sud-estul țarii, a declarat președintele Radei Supreme de la Kiev, deputatul Andrei Parubi, in timpul audierilor in procesul in…

- Jurnalistul Catalin Tolontan respinge pe Facebook acuzațiile lansate la Realitatea TV, postul patronat de Cozmin Gușa, privind presupuse relații ale sale cu serviciile secrete din Romania. ”Ce e mizeria asta? Sunt strain de orice legatura cu serviciile secrete. Am spus ori de cate ori s-a ivit ocazia…

- Steve Bannon, fostul consilier in probleme de strategie al presedintelui american Donald Trump a fost audiat marti, timp de 10 ore, de comisia pentru serviciile secrete din Camera Reprezentantilor.

- Dupa scandalul de proporții de la inceput de an, ambasadoarea Olandei a fost surprinsa in ipostaze incredibile. Aceasta inlocuiește munca de la birou cu alte activitați interesante și „beneficiaza” de un program pe care oricine l-ar invidia.

- Serviciile secrete israeliene au contribuit la prevenirea a zeci de atacuri teroriste majore in Europa, a declarat marti premierul Benjamin Netanyahu, la o intalnire la Ierusalim cu ambasadorii statelor membre ale NATO, potrivit DPA, citat de Agerpres.ro.

- Serviciile secrete israeliene au contribuit la prevenirea a zeci de atacuri teroriste majore in Europa, a declarat marti premierul Benjamin Netanyahu, la o intalnire la Ierusalim cu ambasadorii statelor membre ale NATO, potrivit DPA. "Unele dintre ele ar fi putut fi atacuri in masa, de tipul celor…

- Serviciile secrete israeliene au contribuit la prevenirea a zeci de atacuri teroriste majore in Europa, a declarat marti premierul Benjamin Netanyahu, la o intalnire la Ierusalim cu ambasadorii statelor membre ale NATO, potrivit DPA. "Unele dintre ele ar fi putut fi atacuri in masa, de…

- FCSB ar putea in aceasta iarna sa-l piarda pe Harlem Gnohere (29 de ani), golgeterul echipei cu 12 reușite in Liga 1. Jurnalistul belgian Sacha Tavolieri, un apropiat al lui Gnohere, anunța pe pagina sa de Twitter ca atacantul francez are o oferta concreta din Turcia. Numele clubului n-a fost dezvaluit,…

- Regimul nord-coreean a anuntat miercurea aceasta ca va redeschide liniile de comunicare suspendate cu Coreea de Sud ca parte a vointei exprimate in mesajul de Anul Nou de catre liderul sau, Kim Jong-un, pentru a relua dialogul, scrie Rador care citeaza ABC . Negocieri secrete pe mai multe teme au avut…

- Serviciul Federal al Securitatii Rusiei (FSB) a anuntat sambata ca a fost retinut individul care a organizat si a comis atentatul cu bomba intr-un supermarket din orasul Sankt Petersburg, relateaza Reuters si AFP, preluate de...

- Emmanuel Macron respinge o eventuala recunoastere a Palestinei, subliniind ca un astfel de gest nu ar fi eficace, a subliniat presedintele Republicii in cadrul unei discutii cu Mahmud Abbas, presedintele Autoritatii Palestiniene, potrivit Rador care citeaza Le Figaro.

- O analiza postata miercuri pe site-ul EU today si intitulata “Serviciile secrete din Romania, sub control parlamentar” evidentiaza o serie de aspecte ce tin de un subiect de mare interes pentru opinia publica. Iata cum suna: Cand o tara se uita in interior pentru a-si examina propriile servicii secrete,…

- Autoritațile judiciare, forțele de ordine și serviciile de informații din Romania au realizat 54 de cereri care au vizat 78 de conturi de Facebook, dintre 4 in regim de urgența, in perioada ianuarie – iunie a acestui an, potrivit raportului privind transparența publicat de catre gigantul american .…

- Desi actioneaza din umbra intr-o lume mult mai sofisticata decat cea din perioada Razboiului Rece, serviciile secrete ruse nu au atras acelasi interes in Occident precum cele sovietice. O subestimare favorabila lor.

- HOROSCOP 2018: Potrivit numerologului Mihai Voropchievici, iarna aceasta se anunta una grea. " Ne-am uitat pe pomi, iar in anumite zone nu au existat nuci, fructe au fost mult mai putine si gutui mai putine, atunci iarna este mai grea. Ce e bine e ca nu vor fi perioade din alea de 7-8 -10…

- Rusia intenționeaza sa iși apere sportivii, inclusiv in fața tribunalelor, a declarat joi președintele rus Vladimir Putin, a carui țara, acuzata de dopaj instituționalizat, a fost exclusa de la Jocurile Olimpice de iarna din 2018, de la PyeongChang, informeaza AFP.Rusia "va coopera" cu Agenția…

- Potrivit ultimelor informatii, un tren a intrat joi in coliziune cu un autobuz scolar in orasul Perpignan din sudul Frantei. Patru persoane, dintre care doi copii, au fost ucise in accident, informeaza presa franceza. Serviciile de urgenta au sosit rapid la locul accidentului si a fost instituita o…

- Luna trecuta, Institutul Francez de Siguranta Nucleara a anuntat ca o concentratie "extrem de mare" de ruteniu a fost detectata la sfarsitul lunii septembrie in sudul Muntilor Urali. Autoritatile ruse au negat ca s-ar fi produs vreun accident nuclear in zona, anunța Rador.ro. Potrivit…

- Patronul Realitatea TV, Cozmin Gușa, vorbește despre cine s-ar afla in spatele USR in contextul protestelor opoziției la modificarea legilor justiției. „Eu n-am crezut in proiectul USR și nu cred nici acum. Cel care a moșit din subteran USR a ajuns sa fie și consilierul lui Dragnea, un personaj interesant…

- Fostul presedinte georgian Mihail Saakasvili a fost retinut marti dimineata, in Kiev, dupa ce se urcase pe acoperisul cladirii, de fortele speciale ucrainene, SBU, dar masina in care se afla a fost inconjurata de simpatizantii acestuia, anunta deschide.md .

- Presedintele PMP, Traian Basescu, a declarat, luni seara, ca situatia actuala din PSD nu ii va aduce aceeasi soarta premierului Mihai Tudose ca a fostului prim-ministru, Sorin Grindeanu, motivand ca actualul sef al Guvernului este „mai tare pe picioarele lui”. Intrebat, la TVR 1, daca acesta este…

- George Soros vrea sa influenteze, prin intermediul unor ONG-uri sustinute de el, alegerile parlamentare din anul viitor care vor fi determinante pentru destinul Ungariei, a declarat directorul de comunicare al FIDESZ, in cadrul unei emisiuni difuzate luni, de postul public de televiziune M1 din Ungaria,…

- Intrebat daca, in viziunea sa, acesta este sfarșitul lui Mihai Tudose, in contextul situației tensionate din PSD, Traian Basescu a raspuns: "Daca ma intrebați pe mine, eu va spun ca nu e sfarșitul lui Tudose". "Tudose e mai tare pe picioarele lui decat Grindeanu. Imaginați-va cum ar arata…

- Hackerul acuzat ca a pus la cale atacurile din 2014 asupra serviciului Yahoo! Mail va pleda vinovat in proces si va marturisi legatura cu serviciile secrete ruse. Karim Baratov, hackerul acuzat de FBI ca a ajutat serviciile secrete rusesti sa dobandeasca acces asupra conturilor de mail Yahoo!, a acceptat…

- Fostul ofițer SRI, Daniel Dragomir, a readus recent in atenția publica implicațiile Serviciului Roman de Informații (SRI) in justiție, subliniind ca ofițerii SRI erau cei faceau rechizitoriile, iar „procurorii DNA le luau, le contrasemnau si le trimiteau la instanta”. Cu acest prilej, Dragomir a mai…

- Președintele Klaus Iohannis i-a decorat și i-a inaintat in grad pe toți directorii serviciilor secrete din Romania, aceleași decizii fiind luate și pentru o parte din eșalonul secund al structurilor de informații ale Romaniei.

- Un numar de 22 de ministere vor primi bani in plus in bugetul anului 2018, in timp ce alte cinci vor avea fondurile diminuate, se arata in sinteza proiectului de buget pentru anul viitor, realizata de Ministerul Finanțelor Publice și citata de...

- Serviciile de informatii turce l-au repatriat luni in Turcia pe un om de afaceri acuzat ca ar fi ''un finantator'' al retelei clericului Fethullah Gulen, dupa ce l-au capturat in cursul unei operatiuni comune in Sudan, a indicat agentia de presa Anadolu, citata de AFP. Memduh Cikmaz, prezentat drept…

- Pe 22 noiembrie s-au implinit 54 de ani de la asasinarea președintelui american. JFK a devenit o legenda a politicii. In cei doi ani de mandat la Casa Alba, Kennedy a avut foarte puține contacte cu romanii