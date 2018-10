Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a primit o scrisoare "foarte calduroasa" si "foarte pozitiva" de la Kim Jong Un, in care liderul nord-coreean doreste sa se organizeze "o noua intalnire" cu presedintele SUA, a anuntat, luni, Casa Alba.

- Rudolph Giuliani, avocatul lui Donald Trump, fost procuror federal si fost primar al orasului New York, le-a transmis o scrisoare presedintelui Klaus Iohannis si altor oficiali romani in care cere verificarea protocoalelor SRI-Parchetul General si stoparea presiunilor asupra judecatorilor. Citiți mai…

- Consilierul pentru securitate nationala al Casei Albe, John Bolton, a afirmat luni ca Iranul, daca vrea sa evite reimpunerea sanctiunilor americane, ar trebui sa accepte propunerea presedintelui Donald Trump de a negocia, relateaza agentia Reuters, potrivit Agerpres. Intr-un interviu la Fow…

- Serviciile de spionaj din USA au detectat semne care par sa indice ca regimul din Coreea de Nord ar fabrica una sau doua noi rachete balistice intercontinentale, capabile sa ajunga in SUA, in pofida negocierilor privind programul sau nuclear, scrie Washington Post, citand oficiali americani care au…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a insistat ca are "mare incredere" in serviciile secrete americane, dupa ce in cursul unei conferinte de presa la Helsinki, alaturi de omologul sau rus,Vladimir Putin, a parut sa puna la indoiala concluzia agentiilor de informatii din SUA privind ingerintele Moscovei.