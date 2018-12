Stiri pe aceeasi tema

- Nu exista alta situatie in care Anglia, Franta si SUA, tarile pe care s-a bazat ordinea liberala mondiala in ultimul secol si jumatate, sa fi fost atit de vulnerabile IN ACELASI TIMP, in vreme ce dusmani vechi si noi – Iranul, Rusia, China – sunt in forma relativ buna (...) Revenim cumva pe pamint,…

- Sute de conturi online pro-Kremlin, inclusiv institutii media ruse, au raspandit dezinformari despre protestele violente din Franta, prezentand imagini false cu manifestanti raniti in incercarea de a induce ideea unei interventii brutale a autoritatilor franceze, relateaza presa internationala.

- Liderul principalului partid de opozitie din Franta a cerut miercuri declararea starii de urgenta inaintea noilor proteste ale miscarii 'vestelor galbene' care sunt asteptate pentru sambata, relateaza dpa preluata de Agerpres. "Acest lucru le-ar permite fortelor de securitate sa fie protejate…

- Premierul francez, Edouard Philippe, este așteptat marți sa anunțe suspendarea noii taxe pe carburanți, prevazuta anterior sa intre in vigoare de la 1 ianuarie 2019. Vestea majorarii taxei i-a infuriat pe protestatarii din mișcarea "Vestelor Galbene", care au avut ciocniri violente cu forțele de ordine…

- Proteste majore au fost inregistrate in Franta, in ultimele trei weekenduri, dupa ce Guvernul anuntase ca va scumpi carburantii. Potrivit publicatiei Le Monde si postului France Info, cresterea taxei pentru carburanti va fi suspendata. Premierul Edouard Philippe este asteptat sa anunte…

- E haos pe soselele din Franta! Cel putin o persoana a murit si peste 100 au fost ranite in timpul protestului "Vestelor Galbene". Oamenii sunt nemultumiti de cresterea taxelor la carburanti si ii cer demisia presedintelui Emmanuel Macron. Aproape 2.000 de manifestatii au fost organizate la nivel national,…

- Serviciile de informatii franceze au concluzionat ca Ministerul de Informatii iranian, controlat de liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, a ordonat un atentat impotriva unei reuniuni a unui grup de opozitie iranian ce urma sa fie comis pe 30 iunie la Villepinte, in apropiere de Paris, atentat…

- Razboiul declansat de Rusia in Crimeea a continuat cu o ofensiva la nivel european. Mai multe surse online, precum si surse oficiale au tins sa reclame in ultimii ani ca acolo unde Moscova nu a reusit sa faca razboi la sol (clasic, ca in Georgia, sau hibrid, ca in Crimeea) au fost implementate strategii…