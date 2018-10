Stiri pe aceeasi tema

- Activitatea de spionaj a Rusiei in Elveția s-a intensificat, a declarat vineri agenția elvețiana de informații, in urma a doua cazuri in care suspecți ruși din cadrul serviciilor de spionaj au incercat sa se infiltreze in mai multe site-uri, relateaza site-ul agenției Reuters. "Nu pot oferi…

- Parchetul polonez a anuntat joi urmarirea in justitie pentru spionaj in favoarea Moscovei a unui inalt functionar din Ministerul Economiei, care ar fi transmis informatii referitoare la pozitia Varsoviei privind gazoductul Nord Stream 2, relateaza AFP, potrivit Agerpres. ''Marek W. (legea poloneza…

- Kremlinul a afirmat luni ca Statele Unite incearca in mod "grosolan" sa recruteze cetațeni ruși ca agenți și ca acest lucru arata ca Washingtonul se amesteca in afacerile interne ale Rusiei, relateaza Reuters.

- Kremlinul a spus luni ca SUA incearca 'grosolan' sa recruteze cetateni rusi care sa actioneze ca agenti ai sai, adaugand ca acest lucru arata ca Washingtonul se amesteca in afacerile interne ale Rusiei, relateaza Reuters. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a fost solicitat,…

- Multimiliardarul rus Oleg Deripaska ar fi fost ținta unei tenative de racolare a FBI, acțiunile avand loc in perioada 2014-2016, potrivit Digi24.Citește și Un CICLON se indreapta spre Romania: care sunt zonele vizate Acestuia i s-ar fi propus sa ofere informații despre presupusul amestec…

- Presedintele american Donald Trump a acuzat China, pe Twitter, ca a piratat mesageria lui Hillary Clinton, rivala sa democrata in campania electorala prezidentiala din 2016, fara sa funizeze vreun detaliu sau vreo proba in sustinerea acuzatiilor, relateaza Reuters conform News.ro . ”E-mailurile lui…

- Rusia incearca sa submineze alegerile din noiembrie pentru Congresul SUA, precum si alegerile prezidentiale din 2020, a declarat joi seful comunitatii de informatii americane, Dan Coats, citat de Reuters. "Comunitatea de informatii continua sa fie preocupata de amenintarile la adresa viitoarelor alegeri…

- ,,Departamentul pentru Informații SUA ramane ingrijorat in legatura cu siguranța alegerilor. Rusia inca incearca sa interfereze cu alegerile din America”, a declarat miercuri Dan Coats, directorul Departamentului Național de Informație, citat de Reuters.