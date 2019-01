Stiri pe aceeasi tema

- Doua din cele trei propuneri din Pachetul Mobilitate 1 au fost respinse de comisia de specialitate a Parlamentului European in condițiile in care cateva sute de reprezentanți ai transportatorilor din Romania, Bulgaria și Polonia au protestat la Bruxelles fața de modificarile prevazute. Unul dintre protestatarii…

- 142 de suceveni, reprezentanti ai transportatorilor de marfuri din judet, protesteaza joi la Bruxelles, in fata Parlamentului European.Grupul de suceveni este majoritar printre protestatarii adunati, alti romani din alte zone ale tarii sosind la Bruxelles in grupuri mici, cu autoturisme.Pentru ...

- Transportatorii de marfuri din judetul Suceava ar putea sa-si intrerupa activitatea timp de cateva ore pe parcursul zilei de astazi, in semn de solidaritate fata de colegii lor care vor protesta in fata Parlamentului European, din Bruxelles, in Belgia. Presedintele Asociatiei Transportatorilor de ...

- Federația Operatorilor Romani de Transport (FORT) participa alaturi de celelalte organizații patronale din Romania la protestul impotriva Pachetului Mobilitate 1, care va avea loc pe data de 10 ianuarie, intre orele 08.00 - 13.00 in fața Parlamentului European - Piața Luxembourg, anunța Mediafax.FORT…

- Uniunea Nationala a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR) a anuntat, luni, ca-i invita pe toti transportatorii rutieri din Romania sa se alature protestului organizat la Bruxelles in 10 ianuarie, in fata Parlamentului European, impotriva implementarii Pachetului Mobilitate 1, ce cuprinde…

- Transportatorii rutieri din Romania sunt asteptati joi, 10 ianuarie, la un protest organizat la Bruxelles, la Parlamentul European, fata de prevederile Pachetului Mobilitate, au anuntat, luni, reprezentantii Uniunii Nationale a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR), intr-un comunicat transmis…

- Ministerul Transporturilor a pus pe butuci intreg sectorul de transport rutier, in mandatul de aproape un an al lui Lucian Șova, astfel ca transportatorii rutieri autohtoni se pregatesc de ample proteste in țara și in Europa, a anunțat, sambata, Federația ...

- UNTRR organizeaza, alaturi de asociatiile membre IRU din tarile est-europene si alte tari afectate de masurile continute de Pachetul Mobilitate 1 bazate pe propunerile restrictive ale Aliantei Rutiere a Statelor din Vestul UE, un protest autorizat in fata Parlamentului European.