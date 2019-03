Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin a mers luni in Crimeea, pentru a marca cinci ani de cand aceasta regiune face parte din Rusia. Putin a afirmat ca decizia anexarii Crimeei in anul 2014 a fost luata din ratiuni referitoare la „interesele nationale pe termen lung”. In acest context Rusia a decis stationarea bombardierelor…

- Candidatul la funcția de președinte al Ucrainei, Iulia Timoșenko, susține ca este necesar sa se inceapa negocierile cu privire la Crimeea și Donbas cu țarile participante la Memorandumul de la Budapesta, inclusiv cu Rusia. Acest tratat din 1994 a oferit Ucrainei garanții de integritate in schimbul renunțarii…

- Acest tratat - semnat in 1992 la Helsinki si intrat in vigoare in 2002 - permite celor 34 de tari semnatare a acordurilor Conferintei de Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) sa-si survoleze una alteia teritoriile pentru a observa activitatile militare si masurile de control al armamentului, potrivit…

- Serviciul de Securitate de Stat SBU al Ucrainei a acuzat Rusia joi ca s-a implicat in procesul electoral al tarii prin crearea unor structuri ilegale care il ajuta pe unul dintre candidati, scrie Reuters.

- Moscova a concentrat peste 87.000 de militari la frontiera sa cu Ucraina, a declarat marti seara ambasadorul Kievului la Natiunile Unite, Vladimir Ielcenko, la o reuniune a Consiliului de Securitate consacrata implinirii a patru ani de la semnarea in februarie 2015 a acordurilor de la Minsk, destinate…

- Numarul de arme și militarilor ruși in Donbas și in jurul acestuia, precum și numarul de incalcari ale armistițiului nu indica deloc dorința Federației Ruse de a soluționa conflictul, a declarat reprezentantul permanent al Ucrainei la ONU, Vladimir Elcenko, in discursul sau la Consiliul de Securitate…

- Rusia pare hotarata sa impiedice Ucraina sa adere la NATO, iar recentul incident armat intre Paza de Coasta rusa si Marina ucraineana arata ca Moscova nu vrea sa faca vreo concesie cu privire la Crimeea, pe care a anexat-o in urma cu aproape cinci ani, comenteaza DPA.Anexarea Peninsulei ucrainene…