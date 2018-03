Stiri pe aceeasi tema

- Doi experti in arta au fost arestati in Spania, dupa ce au fost acuzati ca au condus o retea ce facea trafic cu obiecte antice furate din renumite situri arheologice din Libia de grupari asociate organizatiei teroriste Statul Islamic (SI), a anuntat miercuri Ministerul de Interne spaniol, citat de…

- Autoritatile turce au emis vineri mandate de arestare impotriva a inca 155 de persoane suspectate de apartenenta la reteaua clericului Fethullah Gulen, acuzat de Ankara de orchestrarea puciului esuat din iulie 2016, transmite Reuters. Conform politiei din Istanbul, 55 din mandatele emise…

- Prin comparație cu serviciile secrete din cele mai puternice 10 state membre din NATO, numarul de angajați al SRI este cel mai mare raportat la populația Romaniei. Asta arata o analiza comparativa, realizata de Romania Curata, care releva faptul ca Serviciul Roman de Informații beneficiaza de cel mai…

- Politia turca a arestat la Ankara patru barbati in al caror automobil a fost gasita o cantitate de californiu, un element chimic radioactiv, au relatat luni postul NTV si agentia Anadolu, preluate de dpa. Californiu, un element radioactiv sintetic, este produs in laboratoare si reactoare nucleare si…

- "Noi, ca partid, ne-am insarcinat sa aparam drepturile si libertatile individului care in ultimii ani au ajuns o batjocura din partea institutiilor represive ale statului. Asa se numesc ele, Ministerul de Interne, Serviciile, procuratura, aceasta este denumirea generica. Sigur ca ele trebuie sa aiba…

- Avioanele militare turce au distrus, in nordul Irakului, pe parcursul intregului weekend, cel putin 18 tinte apartinand organizatiei PKK, scrie Reuters.Anuntul privind distrugerea tintelor Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK) a fost facut de agentia de presa nationala Anadolu. Atacurile,…

- Procurorii turci au emis mandate de arestare pentru 92 de profesori si alte 94 de persoane in trei operatiuni distincte impotriva persoanelor suspectate de presupuse legaturi cu reteaua predicatorului Fethullah Gulen, despre care guvernul de la Ankara considera ca a stat in spatele puciului esuat…

- Procurorii din Istanbul au emis, joi, mandate de arestare pe numele a 121 de persoane suspectate de legaturi cu reteaua FETO condusa de clericul musuluman Fethullah Gulen, relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Patru militanti irakieni, presupusi membri ai retelei teroriste Stat Islamic, acuzati ca intentionau sa atace ambasada SUA din Ankara, au fost arestati preventiv luni de serviciile de securitate turce, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro. Cei patru suspecti au fost arestati in orasul…

- In anul 2008, cand Florian Coldea conducea in forta Serviciul Roman de Informati, serviciile secrete ale Suediei au trimis catre SRI, SIE si celelalte institutii ale statului roman o informare conform careia mai multi cetateni de origine araba, unul cu cetatenie suedeza, trecuti pe lista internationala…

- Germania accepta un numar din ce in ce mai mare de solicitanti de azil din Turcia, potrivit unor cifre difuzate de Ministerul de Interne si citate de publicatii ale grupului german Funke Media Group, relateaza DPA.Citește și: SURSE - George Maior a provocat IMPLOZIE in interiorul PSD: Liviu…

- Guvernul turc a preluat controlul a peste 12 scoli din Afganistan conduse de o organizatie ce are legaturi cu clericul musulman Fethullah Gulen, acuzat de Ankara de organizarea puciului esuat din Turcia in iulie 2016, a anuntat luni Ministrul afgan al Educatiei, relateaza dpa. Scolile vor fi de acum…

- Saleh Muslim, fost copresedinte al Partidului Uniunii Democratice (PYD), 'a fost arestat (sambata) seara in capitala ceha', anunta intr-un comunicat coalitia TEV-DEM, care reuneste partide politice kurde siriene, printre care PYD, arabe si siriace.Coalitia denunta 'politicile ostile' ale…

- Argentina: 6 oameni arestați, dupa ce 389 de kilograme de cocaina au fost gasite pe terenul Ambasadei Rusiei. Un fost angajat al misiunii dimplomatice ruse in Argentina și un agent de poliție argentinian se afla printre cei șase oameni arestați joi, dupa o investigație de 14 luni declanșata de descoperirea…

- Cinci fosti militari au fost condamnati joi de o instanta din Turcia la inchisoare pe viata pentru implicarea in puciul din 2016, informeaza Xinhua. Un inalt tribunal penal din Istanbul a pronuntat impotriva celor cinci sentinte cu inchisoarea pe viata pentru incalcarea Constitutiei, ca…

- Trei islamisti suspectati de implicare in atentatele comise in august 2017 in orasul spaniol Barcelona, soldate cu moartea a 15 persoane si ranirea altor 130, au fost arestati preventiv marti, in Franta, anunta Ministerul spaniol de Interne, potrivit site-ul cotidianului Le

- Trei islamisti suspectati de implicare in atentatele comise in august 2017 in orasul spaniol Barcelona, soldate cu moartea a 15 persoane si ranirea altor 130, au fost arestati preventiv marti, in Franta, anunta Ministerul spaniol de Interne,

- Ministerul de Interne nu va mai acorda sporul de 40% politistilor, pentru serviciul de permanenta. Ministrul Carmen Dan a declarat, vineri, ca s-au gasit solutii la nivelul ministerului, prin „compensare”, indicand ca este „obligatorie și necesara” o schimbare in Poliția Romana. Referitor la situația…

- Procurorii din Turcia au cerut, miercuri, inchisoare pe viata pentru 267 de persoane suspectate ca au participat la tentativa de lovitura de stat din Turcia din 2016 si pentru presupuse legaturi cu reteaua FETO condusa de clericul Fethullah Gulen, relateaza agentia Anadolu, potrivit

- Procurorii din Turcia au cerut, miercuri, inchisoare pe viata pentru 267 de persoane suspectate ca au participat la tentativa de lovitura de stat din Turcia din 2016 si pentru presupuse legaturi cu reteaua FETO condusa de clericul Fethullah Gulen, relateaza agentia Anadolu.

- Un reprezentant de la Ministerul irakian de Interne afirma ca liderul gruparii Statul Islamic (SI) este in viata si primeste ingrijiri intr-un spital de campanie in nord-estul Siriei, dupa ce a fost ranit in raiduri aeriene, relateaza AFP.”Avem informatii indubitabile si documente de la surse…

- Mevlut Cavusoglu, ministrul de Externe al Turciei, a declarat, luni, ca relatiile dintre Ankara si Washington au ajuns intr-un ”punct critic” din cauza sustinerii pe care o acorda Statele Unite kurzilor din Siria, relateaza site-ul agentiei Anadolu. ”Relatiile cu Statele Unite sunt intr-un…

- Politia turca a retinut la Istanbul 31 de presupusi membri ai organizatiei jihadiste Statul Islamic care pregateau un atac , a anuntat agentia de presa turca Anadolu, relateaza Reuters. Politia a efectuat raiduri la sase adrese in trei districte din oras, a anuntat Anadolu, fara a da detalii…

- Politia turca a retinut la Istanbul 31 de presupusi membri ai organizatiei jihadiste Statul Islamic care pregateau un atac , a anuntat agentia de presa turca Anadolu, relateaza Reuters.Politia a efectuat raiduri la sase adrese in trei districte din oras, a anuntat Anadolu, fara a da detalii cand au…

- Fostul șef al SPP, Dumitru Iliescu, da publicitații pe facebook informații de culise, dezvaluind cum s-a ajuns la actualul razboi dintre Liviu Dragnea și șeful SPP, Lucian Pahontu. "Desi nu sunt un apropiat al domnului Dragnea, il stiu ca un om ponderat, echilibrat si greu de convins, daca nu ai argumente.…

- Un tribunal din Turcia a dispus ca opt medici arestati saptamana trecuta pentru pozitia exprimata impotriva operatiunii militare a Ankarei in nordul Siriei sa fie pusi in libertate si plasati sub control judiciar, transmite luni dpa, citand cotidianul Hurriyet. Asociatia Medicala Turca (TMA) a confirmat,…

- Primarul satului Sadova, localitatea natala a presedintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat, vineri, ca ar putea semna în curând o declaratie de unire cu România, alaturi de celelalte noua localitati care au semnat deja documentul simbolic. Vladimir…

- Un tribunal turc a ordonat vineri eliberarea din inchisoare a trei medici care fusesera arestati in legatura cu criticile la adresa operatiunii militare a Ankarei in nordul Siriei, insa a decis plasarea lor sub control judiciar, a declarat vineri un avocat, relateaza DPA. Cu toate acestea, alti opt…

- Un tribunal turc a ordonat vineri eliberarea din inchisoare a trei medici care fusesera arestati in legatura cu criticile la adresa operatiunii militare a Ankarei in nordul Siriei, insa a decis plasarea lor sub control judiciar, a declarat vineri un avocat, relateaza DPA. Cu toate acestea,…

- Fostul premier, Victor Ponta susține ca acest conflict dintre liderul PSD și șeful SPP are doua mize clare: Dragnea vrea sa aiba control total asupra miniștrilor, in care n-are absolut deloc incredere, și SPP-ul, aflat tradițional la Președintele Romaniei, sa ajunga la Ministerul de Interne, la Carmen...

- Doua rachete trase din regiunea siriana Afrin au lovit orasul turc de frontiera Reyhanli si au ucis o persoana, a anuntat miercuri agentia de presa oficiala Anadolu, preluata de Reuters. Rachetele au lovit doua case si au ucis o tanara de 17 ani, ranind de asemenea o alta persoana,…

- Autoritatile turce au arestat peste 300 de persoane suspectate de ''propaganda terorista'' pe retelele de socializare impotriva ofensivei duse de Ankara impotriva unei militii kurde in nord-vestul Siriei, relateaza AFP. De la 20 ianuarie, ''311 de indivizi care…

- Turcia va ”curata” intreaga sa frontiera cu Siria, a declarat, duminica, presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, indicand ca operatiunea militara dusa impotriva kurzilor din provincia siriana Afrin ar putea fi extinsa, relateaza agentia Anadolu.

- Cel putin 42 de persoane au fost retinute in Turcia pentru "raspandirea propagandei teroriste" pe retelele de socializare, dupa ce acestia au postat comentarii in legatura cu operatiunea militara a Ankarei impotriva unei militii kurde din nordul Siriei, informeaza agentia publica de stiri Anadolu. Politia…

- Cel putin 33 de persoane au fost retinute in Turcia pentru "raspandirea propagandei teroriste" pe retelele de socializare, dupa ce acestia au postat comentarii in legatura cu operatiunea militara a Ankarei impotriva unei militii kurde din nordul Siriei, informeaza agentia publica de stiri Anadolu.

- Autoritatile turce au arestat luni 24 de persoane banuite de a fi facut "propaganda terorista" pe retelele sociale impotriva ofensivei declansate de Ankara asupra unei militii kurde din Siria, a anuntat luni ministrul turc de Interne, in timp ce Human Rights Watch (HRW) a raportat 30 de arestari,…

- Taximetristul ii acuza acum pe politisti ca nu vor sa-l despagubeasca pentru reparatiile masinii, pagubele fiind de aproximativ 6.000 de euro. In acest caz s-a deschis dosar penal, care a ajuns pe masa procurorilor. Taximetristul a fost chemat la o comanda in Bucuresti, la o adresa din sectorul…

- Fortele turce desfasurate de-a lungul frontierei cu Siria au atacat cu proiectile orasul Afrin, din nordul acestei tari si aflat sub controlul militiilor kurde, pentru a doua zi consecutiva, relateaza duminica DPA, conform agerpres.ro. Potrivit agentiei de presa Anadolu, 'focul de artilerie…

- Victor Ponta a dezvaluit una dintre ceea ce el numește ”obsesia” lui Liviu Dragnea. Fostul lider PSD a declarat ca Liviu Dragnea și-ar fi dorit, cand a fost ministru, sa conduca Ministerul de Interne. De acolo au inceput certuri intre Dragnea și Ponta.”E una dintre cele mai mari certuri pe…

- Turcia a denuntat ferm, joi, gasirea ca vinovat de catre un tribunal de la New York a unui bancher turc, in cadrul unui proces cu privire la ocolirea sanctiunilor americane impuse Iranului, transmite News.ro. Prin aceasta hotarire, pronuntata miercuri, „tribunalul american s-a amestecat in afacerile…

- Procurorii turci au emis mandate de arestare pentru 70 de persoane, inclusiv 58 de militari, in cadrul unei anchete ce vizeaza presupusi sustinatori ai clericului musulman Fethullah Gulen, care este acuzat de Ankara ca ar fi orchestrat tentativa de lovitura de stat din iulie 2016.

- Procurorii turci au emis mandate de arestare pentru 70 de persoane, inclusiv 58 de militari, in cadrul unei anchete ce vizeaza presupusi sustinatori ai clericului musulman Fethullah Gulen, care este acuzat de Ankara ca ar fi orchestrat tentativa de lovitura de stat din iulie 2016.

- Procurorii turci au emis mandate de arestare pentru 70 de persoane, inclusiv 58 de militari, in cadrul unei anchete ce vizeaza presupusi sustinatori ai clericului musulman Fethullah Gulen, care este acuzat de Ankara ca ar fi orchestrat tentativa de lovitura de stat din iulie 2016. Politia…

- Iranul "se confrunta cu o manipulare foarte grava", intrucat "anumite puteri globale" au intervenit in problemele economice si sociale ale tarii, a declarat marti purtatorul de cuvant al formatiunii de guvernamant din Turcia, Partidul Justitie si Dezvoltare (AKP), relateaza site-ul agentiei Anadolu.

- Sebastian Ghița, fost deputat al Romaniei, fugar in dosare de mare corupție, s-ar ocupa de afaceri in Serbia, acolo unde a fost depistat de organele judiciare și unde se judeca cererea de extradare, afirma surse apropiate deputatului. Potrivit acestora Sebastian Ghița ar fi avut in urma cu aproximativ…

- Aproximativ 500 de politisti au luat parte la raidurile ce au avut loc in Ankara si Istanbul, iar majoritatea celor retinuti sunt de nationalitate straina, potrivit agentiei Anadolu.Procurorii au emis mandate de arestare pe numele a 46 de persoane, iar in timpul raidurilor au fost confiscate…

- Politia din Turcia a arestat, vineri, 29 de presupusi membri ai retelei teroriste Stat Islamic, in cadrul unei operatiuni ce vizeaza destructurarea organizatiei jihadiste din aceasta tara, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Politia din Turcia a arestat, vineri, 29 de presupusi membri ai retelei teroriste Stat Islamic, in cadrul unei operatiuni ce vizeaza destructurarea organizatiei jihadiste din aceasta tara, relateaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Statele Unite si Turcia au eliminat, joi, toate restrictiile reciproce privind vizele, iar Washingtonul sustine ca a primit asigurari din partea Ankarei ca niciun membru al misiunii americane nu va fi vizat de actiuni represive, dupa arestarea a doi angajati in acest an, relateaza agentia Anadolu.