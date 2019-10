Serviciile de informații ale SUA și ale Rusiei, cooperare. Anunț de la Moscova "Suntem pe cale sa restabilim aceste relatii", a declarat seful serviciilor ruse, Aleksandr Bortnikov, citat de agentia Interfax, adaugand ca "multe chestiuni sunt in studiu cu americanii privind securitatea informatiilor si securitatea cibernetica".



Potrivit acestuia, serviciile secrete americane au furnizat "recent" informatii Rusiei privind un plan de atac terorist care o viza. "Am avut mereu contacte de lucru, independent de situatia politica intre tarile noastre", a adaugat el.



Relatiile intre Rusia si SUA au fost afectate de acuzatii de ingerinta in alegerile prezidentiale…

Sursa articol: dcnews.ro

