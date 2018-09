Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere Referendumul pentru modificarea Constitutiei din perioada 6 – 7 octombrie 2018, Direcția Locala de Evidența a Persoanelor (DLEP) din subordinea Primariei Municipiului Iași atentioneaza cetațenii ca exercitarea dreptului de vot se poate face doar in baza unui act de identitate aflat in…

- Referendumul pentru schimbarea numelui județului Olt in Olt-Romanați se va desfașura la fel ca și referendumul privind redefinirea familiei, respectiv in zilele de 6 și 7 octombrie 2018, potrivit deciziei de miercuri a Consiliului Județean Olt.Marius Oprescu, președinte al Consiliului Județean…

- 8 octombrie este termenul stabilit de ICCJ in care se judeca apelul in dosarul lui Liviu Dragnea. Zilele trecute, completul de trei judecatori de la ICCJ a motivat decizia prin care l-a condamnat pe Dragnea la inchisoare. Presedintele PSD Liviu Dragnea a fost condamnat in 21 iunie la trei ani si sase…

- Prin acest proiect vom deconta suma de 250 de lei pentru achizitia unei perechi de ochelari de vedere, fiecarui pensionar domiciliat in București. Primaria Capitalei prin Centrul pentru Seniori al Municipiului București (CSMB), demareaza proiectul ”Lumina ochilor, cea mai importanta. Ochelari pentru…

- Consiliul General al Municipiului București a aprobat propunerea primarului Gabriela Firea de a acorda un ajutor de 450 de lei, o data pe an, pentru achizitionarea de rechizite, elevilor bucuresteni cu varste cuprinsa intre 6 si 14 ani, daca venitul pe membru de familie este sub 1.900 de lei. Scopul…

- Serviciile de eliberare a pasapoartelor si a permiselor de conducere vor avea program normal de lucru in zilele de 16 si 17 august, in urma unei dispozitii a conducerii Ministerului Afacerilor Interne. Cei care doresc sa depuna cererile de eliberare a documentelor in zilele de 16 si 17 august trebuie…

- Serviciile de pasapoarte Bucuresti si Ilfov isi vor prelungi programul de lucru cu publicul si, potrivit noului orar, in zilele de luni, marti si miercuri institutiile vor functiona pana la ora 18:30, iar in zilele de joi si vineri acestea vor fi deschise pana la ora 16:30, anunta MAI.

- Serviciile de pasapoarte din Bucuresti si Ilfov isi vor prelungi programul de lucru cu publicul, in perioada 23 iulie - 31 august, pentru a putea gestiona un numar mai mare de cereri si pentru a reduce aglomeratia, informeaza MAI. Astfel, in zilele de luni, marti si miercuri serviciile de pasapoarte…