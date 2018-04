Serviciile cad in Romania, dar Telekom baga in Grecia doua miliarde de euro

Stiri pe aceeasi tema

- Statul roman nu poate nici acum sa cumpere serviciile de mentenanța și extindere a sistemului informatic prin care se fac plațile europene la hectar catre fermieri, in anii urmatori, ca urmare a unor procese in instanța. Statul da insa asigurari ca a „identificat o serie de soluții, prin resursele umane…

- Piața farmaceutica din Romania va inregistra afaceri record in 2018, apetitul romanilor pentru pastile și tratamente fiind stimulat de campaniile publicitare din massmedia și de situația de criza din sistemul sanitar. In tentativa de a-și gasi singuri soluții pentru problemele de sanatate, romanii apeleaza…

- Deutsche Telekom intentioneaza sa investeasca in Grecia pana la doua miliarde de euro in infrastructura si retele mobile de a cincea generatie (5G), a declarat seful companiei germane, Tim Hottges, in...

- Pamantul s-a miscat, joi dupa-amiaza, in estul tarii, dar nu in judetul Vrancea, unde se produc frecvent cutremure in Romania, ci in Galati. Cutremurul a fost de intensitate redusa, avand doar 2.7 grade pe Richter magnitudine, conform inpf.ro. S-a produs la ora 14 si 49 de minute si a fost un seism…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va propune o analiza din Ziarul Financiar pe tema deficitului comercial pe care il inregistreaza Romania in relația cu partenerii externi.Ziarul Financiar: Deficitul comercial al Romaniei in relatia cu Ungaria a fost anul trecut de 2,7 miliarde…

- Uber se retrage din Asia de Sud-Est și iși vinde operațiunile catre rivalul Grab, o noua retragere dupa ce compania a ieșit din China și Rusia. Uber va menține o cota de 27,5% din Grab, conform Reuters . Speculațiile privind o astfel de retragere s-au intețit dupa ce gigantul japonez de tehnologie SoftBank…

- Deutsche Telekom si-a exercitat dreptul de preemtiune si va plati 284,05 milioane de euro (348,87 milioane de dolari) pentru achizitionarea unei participatii de 5% in cea mai mare companie de telecomunicatii - Hellenic Telecommunications Organization (OTE), a anuntat miercuri Agentia pentru privatizare…

- Banca Transilvania, a doua cea mai mare banca din Romania, colaboreaza cu Personetics, lider de piața in aplicații bancare cognitive, pentru a oferi o experiența digitala superioara clienților BT persoane fizice si IMM-uri, prin includerea inteligenței artificiale in serviciile sale.

- Statul roman se pregateste sa permita exportul resurselor de gaze iar aceasta resursa a Romaniei va fi exportata in detrimentul populatiei, care va ramane captiva si fara alternative la incalzirea cu lemne, atrag atentia reprezentantii Fordaq - Comunitatea Forestierilor. "Ceea ce se intampla…

- Rata locurilor de munca vacante in Uniunea Europeana a fost de 2% in trimestrul patru din 2017, neschimbata fata de precedentele trei luni si in crestere fata de cea de 1,8% din perioada similara a anului anterior, arata datele publicate vineri de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat).

- ADVERTORIAL POLITIC Investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 77,9 miliarde de lei in 2017, in crestere cu 6,4% comparativ cu 2016, arata datele comunicate de Institutul National de Statistica (INS). Datele oficiale, certe, arata ca cifra ar fi fost si mai mare daca guvernul tehnocrat…

- Companiile ROMAERO si Sikorsky – parte al grupului Lockheed Martin – au semnat ieri un acord de parteneriat industrial, care se axeaza pe activitati ce vor asigura participarea pe termen lung a mai multor companii din industria de aparare la lucrari de asamblare, echipare, customizare si intretinere…

- Peste 4,3 miliarde de tigarete au fost vandute in 2017 pe piata neagra din Romania. Statul roman nu a incasat nicio taxa pentru circa 16% din tigaretele consumate anul trecut, ceea ce inseamna ca 2,8 miliarde de lei (echivalentul a 640 milioane de euro) au ajuns la retelele de contrabanda.

- Exporturile Romaniei au crescut cu 15,9% in ianuarie, dar importurile au urcat cu un ritm superior de 17,3%, arata datele Institutului Național de Statistica (INS). Ca atare, deficitul comercial al țarii noastre a ajuns doar in ianuarie la 775 de milioane de euro, cu 169,8% mai mare. Fața de luna decembrie…

- Grecii vor ca Romania sa intervina pentru eliberarea celor doi militari eleni arestați in Turcia. Mihai Fifor, ministrul Apararii Națioanale, s-a intalnit, vineri, cu omologul sau al Greciei, Panos Kammenos, aflat in vizita in Romania. Cei doi au semnat un nou acord in domeniul apararii, iar ministrul…

- Ministrul grec al Apararii a cerut sprijin Romaniei in cazul celor doi militari greci reținuți in Turcia. Solicitarea a fost facuta la intalnirea pe care acesta a avut-o in București, cu ministrul roman al...

- Romania a inregistrat in trimestrul patru din 2017 cel mai semnificativ avans al Produsului Intern Brut (PIB) dintre cele 28 de state membre ale Uniunii Europene, de 7% comparativ cu perioada similara din 2016, conform Oficiului European pentru Statistica (Eurostat). În ultimele trei luni din…

- Presedintele Comisiei de Abuzuri din Senat, Costel Soptica, cere verificarea vizelor de flotant acordate cetatenilor moldoveni Liderul PNL Botosani, senatorul Costel Soptica, a interpelat ministrul Afacerilor Interne, Carmen Daniela Dan, pe tema vizelor de flotant obtinute intr-un numar incredibil de…

- Fotografii in care apar Elena Udrea si Alina Bica si despre care se spune ca sunt facute in Costa Rica au fost postate duminica seara pe un cont de Facebook, transmite News.ro . Conform postarii, cele doua ar fi la Taco Bar – Jaco Beach, Costa Rica, iar fotografiile sunt facute duminica. Dupa aparitia…

- Mai multi parlamentari romani, de la toate partidele, au initiat un proiect de lege care prevede anularea orei de vara in Romania. Pe modelul Parlamentului European… Autorii legii initiate in Parlamentul Romaniei amintesc faptul ca ora de vara a fost introdusa prima data in 1916, dupa Primul Razboi…

- Zeci de mii de soldati chinezi au fost trimisi intr-o misiune speciala la ordinul presedintelui chinez Xi Jinping. Impotriva desertificarii si poluarii, ei vor planta, intr-un singur an, cea mai mare padure artificiala din lume. In timp ce in Romania drujbele si joagarele nu se mai opresc. Va deveni…

- Plati nelegale la Ministerul Turismului, in 2016. Ministerul Turismului a efectuat in 2016 plati nelegale pentru cheltuieli privind servicii de promovare a brandului turistic national si pentru lucrari de investitii neexecutate. In plus, nu a urmarit respectarea clauzelor contractuale, nu a perceput…

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, a participat luni, 19 februarie 2018, la un dejun de lucru cu ambasadorii statelor membre UE acreditati la Bucuresti, organizat de Ambasada Republicii Bulgaria in Romania, in contextul exercitarii Presedintiei bulgare a Consiliului UE. Ministrul afacerilor…

- In 2016, deficitul de cont curent a fost de 3,5 miliarde euro, potrivit datelor BNR. Contul curent al balantei de plati include sumele incasate si cele platite de Romania in relatiile comerciale cu celelalte state. Principala componenta care contribuie la contul curent al balantei de…

- Dintre cele aproape 6 milioane de masini din parcul auto, 4,5 milioane sunt mai vechi de 10 ani, prezentand astfel un risc pentru siguranta traficului. Varsta medie a parcului national de autoturisme a depasit borna celor 15 ani la finalul anului trecut, in conditiile in care in 2017 s-au importat in…

- ♦ Productia industriala a avansat in 2017 cu 8,2%, cel mai mare ritm anual de crestere din ultimii cel putin 15 ani, de cand Statistica publica astfel de date ♦ Analistii economici cred ca avansul puternic va continua si in acest an avand in vedere ca Europa, destinatia privilegiata a exporturilor…

- "Are PSD un program de guvernare si pentru criza economica in care ne-a aruncat? Dragnea, Valcov, PSD si-au batut joc de Romania in 2017. O vor face si in 2018. Are PSD un plan pentru criza economica care urmeaza? Doar taxe si accize mai multe si mai mari. Ma uit la cum au “administrat” perioada…

- Ungaria va semna in curand un acord care ii va permite sa importe anual 4 miliarde de metri cubi de gaze naturale din Romania, pentru urmatorii 15 ani, a anuntat vineri premierul ungar Viktor Orban. Miercuri, MAE anuntase ca „nu poate fi vorba despre surse de gaze sau infrastructuri cu dedicatie exclusiva…

- In 2017, Romania a exportat in SUA bunuri in valoare de 2,201 miliarde de dolari si a importat de 948,1 milioane de dolari. "Cresterea record a nivelului schimburilor comerciale dintre Romania si Statele Unite ale Americii arata consolidarea dimensiunii economice a parteneriatului strategic…

- Cu o franchete ce nu a trecut neobservata, Sorana Cirstea a pus accent pe faptul ca Romania are, la momentul de fata, mai multe jucatoare valoroase, lucru certificat de locurile pe care le ocupa in clasamentul mondial. Aspect care, din cate a lasat sa se inteleaga sportiva aflata pe locul 38 WTA ar…

- „Conform cifrelor CNP, economia Romaniei a crescut cu 7,1% in 2017 si va creste cu 6,1% in 2018, peste estimarile anterioare, respectiv 6,1% in 2017 si 5,5% in 2018. Produsul Intern Brut pe anul 2017 : 853,2 miliarde de lei, fata de 842,5 miliarde de lei, iar cel pe 2018 va fi de 924,2 miliarde lei,…

- Chiar daca in Capitala dimineata a fost soare, la momentul de fata in zona de nord a orasului e ceata. La fel si in alte localitati din tara. Specialistii atrag atentia asupra faptului ca negura se va semnala in peisaj pana in jurul orei 13, in mai multe zone din Romania, aflate sub incidenta unor […]…

- Odata ce seful PSD i-a mentionat numele in dreptul persoanelor pe care Dragnea le considera a fi “turnatorii din dosare”, Victor Ponta n-a stat pe ganduri si i-a dat replica. “Turnatorii din dosare ii stiu, doamna – Sova, Ponta, Nitulescu si mai sunt si alti cativa”, sustinuse Dragnea, seara trecuta,…

- Vineri, România, prin Ministerul Finantelor, a împru­mutat 2 miliarde de euro de pe pietele financiare internationale - 750 de milioane de euro pe 12 ani, pentru care trebuie sa plateasca o dobânda de 2,5% pe an, si 1,25 miliarde de

- Parcul auto national din Romania a ajuns, la finele anului 2017, la peste 7,635 milioane de unitati, in crestere cu 8,91% fata de anul precedent, potrivit datelor Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV), consultate de AGERPRES. Statistica de specialitate…

- Romania a imprumutat 2 miliarde de euro, intr-o singura zi. In data de 1 februarie, Romania a imprumutat 2 miliarde de euro de pe pietele financiare internationale, printr-o emisiune de euroobligatiuni in euro, in doua transe: 750 milioane euro cu maturitatea de 12 ani si 1,25 miliarde euro cu maturitatea…

- Romania a imprumutat 2 miliarde de euro de pe pietele internationale prin intermediul a doua noi emisiuni de obligatiuni, pe 12 si 20 de ani, scrie profit.ro. Potrivit publicatiei, interesul investitorilor a fost semnificativ, cu subscrieri de 5,3 miliarde de euro, in contextul in care Romania plateste…

- In municipiul Satu Mare exista un copac cu totul neobisbuit, care arata de parca ar fi fost „impletit“ de o mana nevazuta. Arborele se afla pe Bulevardul Transilvania, langa Palatul Administrativ. Desi sunt oameni ai locului, zeci de satmareni trec zilnic pe langa aceasta minunatie a naturii, fara sa…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va propune o analiza a jurnalistului Cristian Hostiuc din Ziarul Financiar pe tema industriei IT din Romania, dar și a factorilor care au contribuit la dezvoltarea sa din ultimii ani.Ziarul Financiar: Industria de IT din Romania a ajuns la 5%…

- Oameni buni, avem o veste ce tine de domeniul fantasticului. Pe internet a aparut o petitie pentru sustinerea in functie a ministrului Educatiei, dl “Genunche”. Absurdistanul s-a nascut in Romania! Zilele trecute credeam ca pentru locurile din Guvern, inclusive pentru pozitia de premier, in cadrul PSD…

- Agentia de turism Cocktail Holidays a incheiat anul 2017 cu o cifra de afaceri de 18 milioane de euro, in crestere cu 10% fata de anul anterior. Compania specializata in vacante de tip charter, circuite si programe de seniori estimeaza pentru anul in curs pastrarea trendului de crestere…

- Pe data de 11 ianuarie 2018 a fost semnat Acordul de Colaborare intre Inspectoratul Școlar Județean Prahova, reprezentat de catre Nicolae Angelescu, inspector școlar general, și Primaria orașului Aspropyrgos, din Republica Elena, reprezentata de catre Athanasios Choupis, secretar general. Prin acest…

- Comisia Europeana a decis sa excluda, pentru moment, ideea de a taxa tigarile electronice la fel ca si tigarile traditionale, transmite AFP. Executivul european "a derulat o evaluare aprofundata si a decis sa nu avanseze o propunere legislativa pentru a revizui regulile referitoare la accizele aplicate…

- Maria Ghiorghiu a devenit cunoscuta dupa ce a sustinut ca a avut previziuni despre evenimente majore care s-au produs atat in Romania, cat si peste hotare. Ea a sustinut ca Dumnezeu i-a trimis semne referitoare la accidentul aviatic din Apuseni, drama lui Gabriel Cotabita, dar si despre incendiile din…

- Infrastructura din Romania, cea mai slab dezvoltata din Europa, a ajuns intr-un punct critic, conform celor mai recente statistici ale Eurostat. Cand vine vorba de acest capitol, autostrazile reprezinta cel mai sensibil subiect pentru romani. In ultimii doi ani s-au promis peste 170 km, iar in realitate…

- Situatia variaza in randul statelor membre UE, cea mai mare pondere a persoanelor care sustin ca nu sunt in masura sa isi incalzeasca locuinta se inregistra in Bulgaria (39%), urmata de Lituania si Grecia (ambele cu 29%) si Cipru (24%). Pe de alta parte, mai putin de 2% din populatie se confrunta cu…