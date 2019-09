Stiri pe aceeasi tema

- Propunerea legislativa prin care se asigura gratuit accesul la servicii de sanatate pentru copiii fara CNP, initiata de deputata independenta Oana Bizgan, a fost supusa la vot miercuri, 18 septembrie, in Camera Deputatilor, si a trecut 81 de voturi pentru, in unanimitate. Propunerea legislativa va trimisa…

- S-au pomenit peste noapte fara terenul de joaca pentru copii. E vorba de locatarii a doua blocuri de pe strada Studentilor din Capitala. Oamenii sunt indignati ca Primaria a inceput demontarea singurului spatiu de joaca amenajat in curtea comuna, fara acordul lor.

- Primaria municipiului Chișinau s-a autosesizat referitor la situația privind mirosul specific atestat in ultimele zile, in mai multe zone ale orașului și face urmatoarele precizari.Stația de epurare a apelor uzate din Capitala funcționeaza in regim normal.

- Valeriu Nicolae, cel care de peste zece ani ii ajuta pe copiii saraci din Ferentari, a declarat ca a gasit alte doua scoli unde si-ar putea continua programele ONG-ul sau si ca ar putea cumpara o casa in Ferentari unde sa vina copiii cu care lucra pana acum.

- Pe rețelele de socializare a aparut un videoclip scandalos in care doi polițiști imbancesc și rețin un barbat.Este vorba despre un vanzator sezonier de nuci, care iși caștiga painea impreuna cu cei doi copii minori și soția sa, pe marginea unei strazi din Capitala.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, lider interimar al PSD Bucuresti, a declarat ca suma pe care Primaria o va primi la rectificarea bugetara e "chiar mica", dar va rezolva "partial" problemele Bucurestiului, potrivit Agerpres."Nu e consistenta, dimpotriva, e chiar mica, e chiar…

- Britanicii de la The Cure vor concerta în premiera în România, luni seara, în Piața Constituției din Capitala. Pe aceeași scena, duminica a urcat Bon Jovi, la opt ani de la primul show la București.The Cure va concerta în formula Robert Smith - voce si chitara, Simon…

- In urma parteneriatului incheiat intre Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 6 si Asociatia Mondiala pentru Orfani (AMOR), copii defavorizati din comunitate au sansa de a-si aprofunda cunostintele de programare pe calculator. Copiii au fost selectionati dintr-un numar…