Servicii gratuite prin proiectul MICESA Pachete alimentare si sprijin financiar pentru prescolari; Meditatii gratuite pentru elevi; Sprijin pentru gasirea unui loc de munca mai sigur; Calificare gratuita in meserii cerute pe piata muncii; Servicii medicale si juridice gratuite; Consultanța pentru inființarea și dezvoltarea a 15 afaceri noi, fiecare subvenționata cu 25.000 euro; Lucrari de reparatii in locuinte-instalatii, obiecte sanitare, geamuri, tencuieli/zugraveli etc. Totul prin proiectul „Masuri Integrate de Combatere a Excluziunii Sociale in comunitațile marginalizate din Municipiul Alba Iulia“ –MICESA, derulat de Primaria Municipiului… Citeste articolul mai departe pe informatiadealba.ro…

Sursa articol si foto: informatiadealba.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) implementeaza pe o perioada de 32 de luni, proiectul „UNIT 4 RMPD – Ucenicie si stagii pentru somerii non-NEET din Regiunile mai putin Dezvoltate”, cofinantat din Fondul Social European (FSE), prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020…

- Atac armat in Chicago! Trei persoane au fost inpuscate mortal, dupa ce un individ a deschis focul in incinta unui spital. In cele din urma, atacatorul a fost ucis intr-un schimb de focuri cu fortele de...

- Antrenorul Darren Cahill a anuntat vineri ca pune capat colaborarii cu Simona Halep si a oferit pentru siteul WTA detalii nestiute despre numarul unu mondial. Australianul a dezvaluit care a fost cel mai bun meci al sportivei din Constanta sau cum si-a ajutat colegele din echipa de Fed...

- Municipiul Alba Iulia anunța demararea unui nou proiect cu finanțare nerambursabila, implementat in colaborare cu asociația italiana Medici per la Pace și susținut de catre Grupul Intesa Sanpaolo. Proiectul este dedicat Centrului „Maria Beatrice” și Centrului de Consiliere și Sprijin pentru Parinți…

- Municipiul Alba Iulia anunța demararea unui nou proiect cu finanțare nerambursabila, dedicat Centrului „Maria Beatrice” și Centrului de Consiliere și Sprijin pentru Parinți și Copii „Sfanta Maria”. Proiectul „Sanatate pentru toți”, susținut de catre un grup bancar din Italia, a inceput la 1 noiembrie…

- Tronsonul cuprinde și porțiunea prin care se face intrarea in municipiu din DJ 107 A Vințu – Vurpar Primaria Alba Iulia a atribuit recent un contract in valoare de 4,05 milioane de lei TVA inclus privind modernizarea a 1,5 km din strada Carpenului prin care se face intrarea in municipiul Alba Iulia…

- Dezvaluiri incendiare din procesul intentat de catre procurorul general Augustin Lazar lui Tudorel Toader. Jurnalista Realitatea Tv, Ionela Arcanu, a intrat in posesia documentului ajuns pe masa judecatorilor de la Curtea de Apel Alba Iulia.„Exclusiv| Detalii din procesul intentat de catre…

- Glenn Hoddle a ieșit de la terapie intensiva dupa atacul de cord suferit acum 9 zile in studiourile BT Sport, dar are urgenta nevoie de o operație. Medicii l-au informat ca ii vor face trei bypass-uri pentru a-i regla fluxul sanguin la artera coronariana bolnava. "Glenn a ințeles necesitatea acestei…