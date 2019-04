Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit luni seara, intr-un apartament din Sectorul 3. Dupa ce au patruns in locuința, politistii si medicii SMURD au fost atacati de un barbat aflat in incinta. Oamenii legii au descoperit și o femeie moarta. „Secția 11 Poliție a fost sesizata prin apel 112 cu privire la faptul ca intr…

- Sierra Quadrant Filiala Bucuresti SPRL, in calitate de administrator judiciar al Electrocentrale Bucuresti SA, a cerut in instanta insolventa Electrocentrale Constanta SA. Pe rolul Tribunalului Constanta a fost inregistrat, pe data de 27 februarie, dosarul nr. 1138 118 2019, Sectia a II a Civila, materia…

- Tribunalului București – Secția a IV-a Civila a hotarat respingerea cererii formulate de catre Adrian Popescu ca nefondata și a admis apelurile formulate de conducerea PRM reprezentata de Victor Iovici.Prin urmare, declarațiile și luarile de poziție ale lui Adrian Popescu nu reprezinta poziția…

- Societatea „Mandra” din Barlad (judetul Vaslui), producator de ulei, vrea saintre in insolventa. Firma a fost pusa in functiune in anul 1912, iar actuala societate Mandra SA a fost privatizata prin MEBO, in anul 1994. La ora actuala, pachetul majoritar de actiuni se afla in posesia Lavys Company Distribution…

- Judecatorii din Sectia a II a Civila a Tribunalului Constanta au stabilit un nou termen in dosarul 7546 118 2017 privind insolventa societatii Argos SA, firma condusa de familia Lazia. Noul termen a fost stabilit pentru data de 18 februarie. Potrivit datelor puse la dispozitie de Registrul Comertului,…

- Recentele infracțiuni comise de recidiviști au pus pe jar societatea civila, dar și Opoziția. Cer abrogarea Legii recursului compensatoriu, in baza careia 13 mii de infractori au fost eliberați inainte de termen.

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, afirma ca datele din mediul economic legate de numarul firmelor intrate in insolventa si faliment, datoriile acestora, dar si alte situatii inregistrate in mediul bancar si in cel al marilor corporatii "vin din neaplicarea legii de catre ANAF". Teodorovici…

- "Sunt convins ca tot ce s-a intamplat in acesti ani, dupa Revolutie, in zona insolventei, in zona marilor corporatii, in zona sistemului bancar, in zona multor elemente care au facut obiectul ordonantei faimoase 114, vin din neaplicarea legii de catre ANAF. Adica nu poti sa ai in zona de insolventa,…