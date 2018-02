Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarul PSD Botoșani, Marius Budai, membru in Comisia pentru Buget, Finanțe și Banci din Camera Deputaților a anunțat, printr-un comunicat de presa, ca au intrat in vigoare prevederile legale care garanteaza servicii bancare gratuite pentru consumatorii vulnerabili.

- Fara unele comisioane pentru conturi bancare de plati cu servicii de baza Începând de luna aceasta, românii care folosesc conturi bancare de plati cu servicii de baza au scapat de plata anumitor comisioane. A intrat în vigoare o lege privind comparabilitatea comisioanelor…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , a intrat in posesia referatului procurorilor in cazul spagii de 100.000 de euro pe care ar fi primit-o presedintele Consiliului Judetean Neamt, Ionel Arsene. Va prezentam dedesubturile acestui caz fabulos. Miza ar fi fost infundarea lui Culita Tarata, presedinte…

- Instituția-cheie a democrației, cea mai slaba incredere ”A fost, la inceputul anului, un sondaj IRES vizavi de ceea ce cred romanii cu privire la direcția in care se indreapta Romania. Trei din patru romani considera ca intr-o direcție proasta. Asta știam, nu e o noutate, dar daca ne uitam…

- Prin Legea 258/2017, publicata deja in Monitorul Oficial, clienții bancilor nu vor mai trebui sa plateasca o serie de comisioane bancare, incepand din data 27 ianuarie 2017. Vor disparea, astfel, comisioanele percepute pentru deschiderea și inchiderea unui cont bancar de plati cu servicii de baza,…

- Deputatul UDMR Kulcsar-Terza Jozsef-Gyorgy a depus pe data de 22 decembrie 2017 un proiect de autonomie teritoriala a tinutului secuiesc, care propune in esenta revenirea la organizarea adminstrativa pe scaune, un presedinte, parlament si guvern propriu iar limba maghiara recunoscuta ca limba oficiala…

- Prezent la 10TV, in cadrul emisiunii „Ora Bucureștiului”, deputatul Daniel Gheorghe a precizat ca va solicita ca reintregirea naționala sa fie obiectiv de țara, nu doar un subiect abordat in preajma unor ”zile cu insemnatate naționala”. Deputatul considera ca avand in vedere ca integrarea…

- Deputatul PSD are mai multe propuneri privind Legea 286/2009 și 135/2010. El face propuneri pentru inchisoare la domiciliu pentru unele categorii de persoane (peste 60 de ani, cu pedeapsa pana-n 3 ani sau pentru cei cu boli incurabile), scade pedepsele pentru dare și luare de mita, crește pragul…

- Filmele difuzate in cinematografe trebuie subtitrate sau dublate si in limba minoritatilor nationale din Romania, atunci cand sunt traduse sau dublate in limba romana, prevede un amendament propus de UDMR si adoptat miercuri in Comisia de cultura din Camera Deputatilor. Propunerea a fost inclusa in…

- 'Astazi este o zi trista pentru Romania si pentru toti cetatenii romani care au protestat in strada pentru a apara independenta justitiei. Separarea puterilor in stat este un pilon al democratiei. Sistemul de justitie nu ar trebui pus niciodata sub control politic intr-un stat membru al Uniunii Europene.…

- Parlamentarii Comisiei speciale pentru legile justitiei au dat marti vot favorabil raportului la proiectul Legii 317 2004 privind CSM, adoptat saptamana trecuta de Camera Deputatilor, care va intra in dezbaterea plenului Senatului, informeaza Romania TV.Au votat in favoarea raportului 12 de deputati,…

- Comisia juridica a Senatului a votat un raport de admitere, luni, pentru controversata propunere legislativa initiata de deputatul PSD Florin Iordache de modificare a Legii ANI. In forma votata de senatorii juriști, se clarifica mai mult textul adoptat de Camera Deputaților, precizandu-se ca de prevederile…

- Președintele Comisiei pentru Administrație publica din Camera Deputaților, Florin Roman (PNL), a declarat luni, in contextul dezbaterilor din plen privind bugetul pe anul viitor, ca majoritatea guvernamentala i-a „platit un tain" de zeci de milioane de euro UDMR-ului.

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat in primele zece luni ale anului un deficit de 5,3 miliarde euro, comparativ cu 2,83 miliarde euro in perioada similara a anului trecut, a anuntat joi BNR. Ca structura, balanta bunurilor si balanta veniturilor primare au consemnat deficite…

- Deputatul PSD Florin Iordache a anuntat joi dimineata, la inceputul sedintei comisiei speciale parlamentare pentru legile din sfera justitiei, in care ar fi trebuit dezbatute modificarile propuse la un proiect de transpunere a Directivei privind prezumtia de nevinovatie, ca a convocat sedinta doar pentru…

- Bugetul Autoritatii Nationale Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA) pentru anul 2018, in suma de 694 de milioane de lei, a primit marti aviz favorabil din partea comisiilor de Agricultura reunite din Parlament, fiind aprobat si un amendament care vizeaza suplimentarea prin…

- In proiectul de buget pe 2018 trimis spre aprobare in Parlament, Ministerul Transporturilor a alocat sume insuficiente pentru mai multe proiecte importante de autostrazi. Un astfel de exemplu este "ciotul" de 3 km de la intrarea A3 in București in zona Petricani, unde pentru 2018, cand ar trebui finalizata…

- Deputatul PSD Tamara Ciofu a anunțat astazi, printr-un comunicat de presa, ca a propus colegilor din Parlament și autoritaților centrale și locale sa se implice, astfel incat in fiecare municipiu din țara sa se susțina inființarea unei unitați școlare de nivel preșcolar pentru pregatirea copiilor cu…

- Deputatul USR, Claudiu Nasui, a declarat, luni, ca exista temerea ca, daca proiectul de buget pe 2018 va fi adoptat, sa existe atat taieri in ceea ce priveste investitiile, cat si cresteri de taxe si impozite, adaugand ca partidul a depus 270 de amendamente la acest proiect. „Ne-am uitat…

- Comisia de la Veneția a dat dreptate Romaniei in chestiunea articolului 7 din Legea Educației din Ucraina. Legea trebuie remediata pentru a revitaliza puternica relație romano-ucraineana Deputatul liberal Ovidiu Raețchi atrage atenția asupra faptului ca articolul 7 din Legea Educației din Ucraina…

- Deputatul UDMR Marton Arpad i-a comparat joi pe protestatarii care au manifestat miercuri seara în fata Palatului Parlamentului cu minerii veniti în 1990 în Bucuresti. "Sa nu fiti duplicitari! Am ajuns acasa, am pornit televizorul, am vazut imaginea în care vine…

- In ziua in care Regele Mihai I al Romaniei a implinit 90 de ani, pe 25 octombrie 2011, Camera Deputaților și Senatul au organizat o ședința solemna comuna in cinstea Majestații Sale. Ședința a inceput la ora 10.10, prin intonarea Imnului National „Desteapta-te, romane!”.

- Rodeanu, Comisia de Aparare: Carmen Dan a compromis ancheta. Lipsa de discretie denota amatorism sau intentie Deputatul USR Bogdan Ionel Rodeanu a declarat, joi, ca "descoperirea unui astfel de dispozitiv activ de ascultare si interceptare, in cazul dumneaei, poate fi considerata ca o bresa in ceea…

- "Am trimis, saptamana aceasta, catre ministrul de Finante (Ionut Misa – n.r) si, in copie, primului ministru, o scrisoare la care am anexat toate acele amendamente pe care le-am discutat in cadrul comisiei, saptamana trecuta, si un set de amendamente care n-au fost discutate, propuse de cei de la…

- Toți bugetarii, nu doar personalul din sistemul de educație și sanatate, vor beneficia de o indemnizație de hrana in valoare de doua salarii minime pe economie de la 1 decembrie 2018, a anuntat, miercuri, deputatul PSD Marius Budai. “Exista nemulțumiri in randul bugetarilor ca nu mai primesc bonuri…

- 1 Decembrie | Tudose nu va participa la recepția de la Cotroceni Premierul Mihai Tudose va participa la parada militara de 1 Decembrie, dar nu și la recepția oferita de președintele Klaus Iohannis cu ocazia Zilei Naționale a Romaniei, la Palatul Cotroceni. Întrebat daca a luat o decizie…

- Cati bani va cheltui Camera Deputatilor anul viitor. Bugetul Camerei pe 2018, adoptat de Comisie Proiectul de buget al Camerei Deputatilor pentru anul 2018 a fost adoptat, luni, de Comisia de buget-finante, dar si, pe articole, de catre plenul Camerei, USR acuzand faptul ca acesta este majorat…

- Deputatul UDMR Marton Arpad a declarat despre calendarul legilor justiției ca este nerealist . Marton Arpad crede ca legile justitiei nu vor putea fi adoptate pana la mijlocul lunii viitoare, asa cum ar vrea PSD. „Calendarul mi se pare, cel putin vazand ritmul in care avanseaza dezbaterile, nerealist.…

- Parlamentarul PSD Marius Budai, membru in Comisia pentru buget, finanțe și banci din Camera Deputaților, a declarat miercuri ca in lista celor 100 de obiective realizate in primele 10 luni de guvernare se regasesc toate promisiunile asumate de PSD pentru pensionari in anul 2017, se arata intr-un comunicat…

- Presedintele Comisiei pentru munca din Camera Deputatilor, Adrian Solomon, a declarat, miercuri, ca digitalizarea in procesul de productie trebuie sa tina cont nu doar de imbunatatirea performantelor unei intreprinderi, dar si de securizarea cat mai multor locuri de munca. "Astazi, iata, patronatele…

- "Poate se lamureste si dl Tillerson si poate si Ambasada Americii cu aceasta mare furtuna intr-un pahar cu apa (lipsa cvorumului de marti - n.r.). Noua ne-a spus joi seara, la Caras, dl Badalau, presedintele executiv al partidului si vicepresedinte al Senatului, ca membri ai Comisiei de aparare de…

- Achiziția primului sistem de rachete Patriot, aprobata in Senat Proiectul legislativ privind achizitia de catre România a primului sistem de rachete Patriot a trecut, în aceasta seara, de votul Senatului. Toti reprezentantii grupurilor parlamentare au subliniat ca tara noastra…

- Achizitia primului sistem de rachete Patriot va fi supusa la vot, luni, in Senat. Marti, proiectul va ajunge la Camera Deputatilor, unde se va da votul final. UPDATE 12.31: Comisia de aparare a Senatului a aprobat luni, cu unanimitate de voturi, un raport de adoptare a proiectului de lege pentru achizitia…

- Potrivit initiativei legislative depusa in luna mai la Parlament de Alina Gorghiu, "nu pot candida (la functia de presedinte al Romaniei - n. red.) persoanele care, la data depunerii candidaturii, au suferit condamnari definitive". Un prim argument al senatoarei PNL in favoarea demersului…

- In fiecare an, Romania este condamnata sa plateasca sute de mii de euro detinutilor pentru conditiile improprii din penitenciare iar in aprilie Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a pronuntat decizia-pilot privind conditiile din penitenciarele din Romania. Decizia statua ca statul…

- Deputatul USR Cristina Pruna, membru in Comisia de Industrii și Servicii, a transmis vineri o scrisoare deschisa premierului Mihai Tudose in care ii solicita o poziție clara „in favoarea susținerii dezvoltarii pieței de gaze din Romania in schimbul dependenței de gazele

- Pentru prima oara, la inceputul anului 2018, in Romania va fi demarat Programul pilot de depistare precoce a cancerului de san, care beneficiaza de finanțare europeana nerambursabila in valoare de 21 milioane euro. Ministerul Sanatatii beneficiaza de fonduri europene de peste 191 milioane de euro pentru…

- Liviu Dragnea a dat asigurari ca legea de achiziție a primului sistem de rachete Patriot va fi adoptata luni de Senat, iar marți va ajunge la Camera Deputaților, relateaza B1Tv. Precizarea a venit in contextul in care USR a acuzat PSD ca blocheaza in Parlament achiziția rachetelor, periclitand astfel…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu este revoltat dupa ce i s-a furat mașina de 140.000 de euro chiar de langa Parlament. "Dimineata, la ora 10.00, am vrut sa vin la Comisia de Ancheta si cand am iesit din bloc nu am mai gasit masi...

- Kelemen Hunor: Avertismentele legate de independența Justiției trebuie tratate in mod serios Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri, ca majoritatea constatarilor din raportul MCV sunt corecte și la obiect și trebuie luate ca atare, iar avertismentele privind independența Justiției trebuie…

- "Exista dezbateri politice, dosare, scandaluri, normale intr-o tara democratica, dar, pe de alta parte, lucrurile importante nu sunt abordate. Atragem atentia ca nici partidele aflate la guvernare, nici cei care ar trebui sa constituie opozitia nu se refera la lucruri absolut presante. Suntem la…

- Deputatul PSD Marius Budai, membru in Comisia pentru buget, finanțe și banci din Camera Deputaților a afirmat joi, printr-un comunicat de presa, ca masura prin care se transfera contribuțiile de la angajator la salariat va aduce creșteri importante a veniturilor nete in special pentru cei cu salarii…

- Ministrul Finanțelor Publice, Ionuț Mișa a declarat ca modificarile din Codul Fiscal vor duce la creșterea veniturilor nete ale angajaților, în timp ce companiile nu vor plati mai mulți bani la buget. Venitul net al angajatului va crește, iar angajatorul nu va plati mai mulți bani…