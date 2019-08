Stiri pe aceeasi tema

- Platforma romaneasca de automatizare a comerțului online, FamShop lanseaza interacțiunea vocala cu vizitatorii magazinelor online, devenind astfel prima platforma de profil din țara noastra care ofera suport pentru aceasta tehnologie. In opinia creatorului platformei FamShop, interacțiunea vocala…

- Cele 100 de sloturi noi, premiate și extrem de interactive, poarta semnatura celor de la EGT Interactive, un furnizor de top pentru cazinourile online, și vor oferi divertisment nelimitat fiecarui utilizator inregistrat pe winmasters. In mediul sigur și ușor de folosit al winmasters.ro, fanii cazinoului…

- Finanțarea este una dintre cele mai des intalnite probleme pe care le intampina micro-intreprinderile din Romania. Pentru afacerile mici, nevoia de bani pentru dezvoltare este esentiala, iar in momente de...

- Prima platforma fintech din Romania de servicii de multicreditare, Omnicredit, care functioneaza exclusiv online, a fost lansata miercuri. Platforma ofera 8 tipuri de produse de creditare si creatorii acesteia sustin ca poate finanta cereri standard de pana la 25.000 lei in mai putin de o ora. Potrivit…

- Grupul eMAG a inregistrat anul trecut o cifra de afaceri de 4,77 miliarde lei (1,03 miliarde euro), un avans de 17,5% fata de anul anterior, in conditiile unei cresteri puternice a numarului de selleri si produse pe marketplace. Totodată, compania vrea să investească 150 de milioane de…

- (P) Ți s-a intamplat vreodata sa iți dorești din tot sufletul sa faci o schimbare in casa, sa dai cu var, sa inlocuiești covorul sau sa scapi de mobila veche, dar sa nu ai bani suficienți sa pui acest proiect in practica? Cu siguranță că nu ești primul care a trecut sau trece printr-o…

- București, 9 mai 2019. Numarul de perechi de incalțaminte vandute a crescut de la 3,35 milioane la aproape 3,6 milioane de perechiin2018. „Suntem foarte mulțumiți de rezultat. Dupa doisprezece ani in Romania ne focusam in continuarepe creștere și ne orientam in mod consecvent spre necesitațile clienților…

- Ți s-a intamplat vreodata sa iți dorești din tot sufletul sa faci o schimbare in casa, sa dai cu var, sa inlocuiești covorul sau sa scapi de mobila veche, dar sa nu ai bani suficienți sa pui acest proiect in practica? Cu siguranță că nu ești primul care a trecut sau trece printr-o…