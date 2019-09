Serile Filmului Românesc, în acest an și la Timișoara. Vezi programul complet al festivalului Serile Filmului Romanesc, o manifestare initiata in anul 2010, care a avut deja zece editii la Iasi si a ajuns sa fie recunoscuta la nivel national de institutii reprezentative ale mediului cultural, are, intre 13 si 15 septembrie, editia inaugurala si la Timisoara, unde va veni cu nume importante ale cinematografiei romanesti, ajunse la Cannes […] Articolul Serile Filmului Romanesc, in acest an și la Timișoara. Vezi programul complet al festivalului a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

