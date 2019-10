Serile FILIT, invitata de azi : María Dueñas Acestia au prezentat cuvantul lor de „bun venit" pentru invitatii si publicul editiei din acest an. „Va doresc de la bun inceput cinci zile minunate alaturi de noi si va multumesc ca ati venit sa ne fiti alaturi si ca veti veni in continuare, sunt sigur, si la toate evenimentele pe care FILIT le propune si anul acesta", a mentionat Lucian Dan Teodorovici, care a prezentat in discursul sau o parte dintre evenimentele de traditie ale festivalului, da (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Oficial, astazi este lansat Festivalul International de Literatura si Traducere (FILIT) Iasi. Este a saptea editie a festivalului. La evenimentul de lansare participa Florin Lazarescu, director de programe, Lucian Dan Teodorovici, directorul Muzeului National al Literaturii Iasi si Maricel Popa.

