TikTok este in acest moment una dintre cele mai descarcate aplicații de social media, atat in Europa, cat și in SUA, fiind considerata un fenomen printre tinerii din Generația Z. Am vrut sa vad care este secretul succesului pe TikTok și am stat de vorba cu Andra Gogan, o romanca de 21 de ani care este urmarita de 2,4 milioane de oameni pe aceasta rețea. O vedeta incontestabila a TikTok in Romania.