- O serie de atentate cu explozivi s-a soldat duminica, la Bagdad, cu sase morti, dintre care cinci civili, si circa 20 de raniti, informeaza AFP, citând surse din politie si serviciile medicale.

- Circa 50 de oameni si-au pierdut viata si alti 100 au suferit arsuri grave in urma ciocnirii dintre o autocisterna cu combustibil si un alt vehicul, sambata, in Republica Democrata Congo, au anuntat responsabili locali citati de Reuters si AFP, potrivit Agerpres.

- Peste 130 de persoane au fost ranite și 34 au murit, marți, intr-o serie de atentate comise in estul Afganistanului in timpul unei manifestații organizate la granișa cu Pakistanul, scriu agențiile internaționale citate de Agerpres. Un atacator sinucigaș a detonat o bomba in jurul orei locale 13.00,…

- Cel putin 27 de persoane au fost ucise si circa o suta au fost ranite, dintre care majoritatea civili, in trei zile de lupte intre militii rivale la sud de capitala libiana Tripoli, potrivit unui nou bilant dat...

- Cel putin doua persoane au fost ucise si alte patru ranite, marti, in urma exploziei unei bombe intr-o piata aglomerata din Bagdad, a anuntat politia locala, transmite Reuters. Explozia s-a produs in cartierul Sadr City, un bastion al clericului siit nationalist Moqtada al-Sadr, al carui bloc a castigat…