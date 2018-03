Stiri pe aceeasi tema

- O serie de atacuri cu bombe comise in ultimele saptamani in orasul american Austin probabil sunt opera unui individ care vrea sa comita crime in serie, au anuntat luni anchetatorii, dupa ce doua persoane au murit si alte trei au fost ranite in incidente, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Explozia s-a produs in zona de sud-vest din Austin. Politistii au confirmat informatiile de pe retelele de sociale legate de aceasta explozie, precizand ca ar fi grav raniti doi barbati de aproximativ 20 de ani. De asemenea, s-au primit informatii despre o serie de explozii intr-o zona invecinata,…

- Cel putin patru persoane au decedat dupa ce un pod pietonal s-a prabusit, joi, in orasul american Miami, mai multe vehicule fiind prinse sub daramaturi, a declarat Dave Downey, seful departamentului de pompieri din comitatul Miami-Dade, informeaza agentia de stiri Reuters.

- Mai multe pachete cu bomba au ucis doua persoane și au ranit alte doua in ultimele zece zile in Austin, capitala statului Texas, in plina desfașurare a unui mare festival. Experții afirma ca este vorba de mana unor profesioniști.

- Politia urmareste traseul crimelor rasiste din Austin, statul american Texas, dupa o serie de trei incidente cu colete care au explodat si care au facut doi morti si mai multi raniti in zece zile.

- Doua persoane au murit și o a treia este grav ranita in urma unei serii de atacuri cu colete-capcana in Austin, Texas. Polițiștii spun ca au gasit o legatura intre doua incidente, dar precizeaza ca nu știu inca care este motivația din spatele atacurilor. Doua persoane au murit și o a treia este in stare…

- Trei explozii in Texas au ucis doi oameni si au ranit doua femei. Deflagratiile au provenit de la trei colete livrate la domiciliile victimelor. Politia spune ca intre cele trei atacuri exista o legatura, transmite CNN. Cele trei explozii au avut loc in Austin, Texas, in momentul in care oamenii au…

- Luni dimineata, explozia unui colet a ucis un tanar de 17 ani si a ranit o femeie, intr-o locuinta din acelasi oras texan. Primul pachet capcana, lasat la intrarea intr-o casa din Austin, a explodat pe 2 martie si a omorat un barbat in varsta de 39 de ani.Politia nu a incadrat deocamdata…

- Un colet cu exploziv a ranit luni o persoana la Austin, in statul american Texas, unde politia stabilise deja o legatura intre alte doua incidente similare, informeaza AFP. Luni dimineata, explozia unui...

- Un colet cu exploziv a ranit luni o persoana la Austin, in statul american Texas, unde politia stabilise deja o legatura intre alte doua incidente similare, informeaza AFP.Luni dimineata, explozia unui colet a ucis un tanar de 17 ani si a ranit o femeie, intr-o locuinta din acelasi oras texan.…

- Un razboi comercial cu Statele Unite ar aduce un dezastru in economia mondiala, a declarat duminica ministrul chinez al Comertului, Zhong Shan, autoritatile de la Beijing intensificand criticile fata de tarifele anuntate de presedintele american Donald Trump pentru importurile de otel si aluminiu,…

- Patru persoane au fost grav ranite miercuri seara, la Viena, in doua atacuri cu cutitul; un afgan fiind retinut, fara a fi cunoscut motivul acestor incidente si fara a putea fi stabilita o legatura intre ele, anunta Reuters, care citeaza un purtator de cuvant al Politiei. Incidentele au avut loc in…

- Cel puțin 25 de persoane au murit marți dupa ce autobuzul in care se aflau a fost implicat intr-un accident rutier in Bhavnagar, India. Autobuzul transporta mai multe persoanela o nunta, iar la un moment dat, șoferul a pierdut controlul volanului și a cazut in rau de la inalțimea de…

- Un atentat sinucigas a avut loc in Kabul, o explozie puternica putand fi auzita in apropierea zonei in care se afla sediile ambasadelor, scrie Reuters, citand un oficial al politiei, scrie news.ro.In apropiere au putut fi auzite sirene ale echipajelor de politie, dar deocamdata nu sunt informatii…

- Cel putin 15 persoane si-au pierdut viata si alte 40 au fost ranite, miercuri, in coliziunea a doua trenuri in provincia Beheira, din nordul Egiptului, a anuntat un purtator de cuvant al Ministerului Transporturilor, citat de agentia de presa MENA, relateaza Reuters si AFP.Doua vagoane de…

- Patru militari israelieni au fost raniti, sambata seara, in urma unei explozii ce a avut loc la granita cu Fasia Gaza, iar ulterior Armata israeliana a lansat atacuri asupra mai multor tinte din Gaza, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Turcia a propus Statelor Unite ca militantii kurzi sirieni sa se retraga la est de raul Eufrat, in timp ce trupele americane si turce ar putea lucra impreuna in regiunea siriana Manbij, a declarat, vineri, un oficial turc, relateaza site-ul agentiei de stiri Reuters. Propunerea ar putea…

- Campania armata inceputa in Irak in 2014 contra gruparii jihadiste Statul Islamic s-a soldat cu 18.000 de morti si 36.000 de raniti, a anuntat miercuri ministrul de externe irakian Ibrahim al-Jafari, transmite Reuters.Anuntul a fost facut in cadrul unei conferinte internationale privind reconstructia…

- Statele Unite au cerut adaugarea Pakistanului pe lista tarilor care nu respecta reglementarile impotriva finantarii terorismului, a declarat marti agentiei Reuters un oficial pakistanez de rang inalt. Saptamana viitoare, va avea loc la Paris o reuniune a Financial Action Task Force (FATF, Grupul Operativ…

- Americanul de origine afgana Ahmad Khan Rahimi a fost condamnat marti la inchisoare pe viata pentru atentatele cu bombe comise in 2016, in cartierul Chelsea din districtul newyorkez Manhattan, informeaza AFP si Reuters. Un juriu decisese inca din octombrie anul trecut ca el a comis opt infractiuni…

- Americanul de origine afgana Ahmad Khan Rahimi a fost condamnat marti la inchisoare pe viata pentru atentatele cu bombe comise in 2016, in cartierul Chelsea din districtul newyorkez Manhattan, informeaza AFP si Reuters. Un juriu decisese inca din octombrie anul trecut ca el a comis opt infractiuni legate…

- Fostul fotbalist international irlandez Liam Miller a incetat din viata vineri, cu patru zile inainte de a implini 37 de ani, au anuntat BBC si Reuters. Miller suferea de cancer. Fostul mijlocas, care a avut 21 de selectii pentru Irlanda, intre 2004 si 2009, si-a inceput cariera la Celtic…

- Cel putin patru oameni au murit si alti 225 au fost raniti in urma cutremurului produs marti seara in Taiwan, iar alte 85 de persoane sunt date disparute, au anuntat autoritatile locale, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. Cel putin cinci cladiri s-au prabusit in urma cutremurului…

- Comitetul pentru informatii al Camerei Reprezentantilor din Congresul SUA a votat pentru publicarea raspunsului democratilor la un document al Partidului Republican, declasificat vineri, care sustine ca Biroul Federal de Investigatii (FBI) si Departamentul Justitiei au comis erori in ancheta cu privire…

- Secretarul de stat american Rex Tillerson a avertizat joi tarile din America Latina sa nu conteze prea mult pe legaturile economice cu China, informeaza Reuters. Intr-un discurs tinut la Universitatea statului Texas din Austin, seful diplomatiei americane a aratat ca "astazi China castiga…

- Un memoriu secret al republicanilor, care ar arata actiuni desfasurate de FBI impotriva campaniei presedintelui Donald Trump inaintea alegerilor prezidentiale, ar urma sa fie difuzat joi, a anuntat un oficial al administratiei Trump, un demers care insa ar plasa Casa Alba intr-o confruntare directa…

- Un memoriu secret al republicanilor, care ar arata actiuni desfasurate de FBI impotriva campaniei presedintelui Donald Trump inaintea alegerilor prezidentiale, ar urma sa fie difuzat joi, a anuntat un oficial al administratiei Trump, un demers care insa ar plasa Casa Alba intr-o confruntare directa…

- Biroul Federal de Investigatii (FBI) a exprimat "preocupari grave" in privinta exactitatii unui raport intocmit de Comisia pentru Informatii din Camera Reprezentantilor a SUA, potrivit caruia ar exista o abordare impotriva lui Donald Trump in cadrul Departamentului de Justitie, relateaza Reuters.

- Directorul adjunct al FBI (Biroul Federal de Investigatii al SUA), Andrew McCabe, a demisionat luni, informeaza agentiile de presa Reuters, AFP, DPA si EFE, din surse de la Washington, pe care nu le identifica. Contextul mentionat in general este legat de criticile la adresa lui McCabe din partea…

- Bilantul atentatului cu ambulanta-capcana, comis sambata in centrul Kabulului, a crescut la 103 morti si 235 de raniti, printre care se numara si multi politisti, a anuntat duminica ministrul de interne Wais Barmak, relateaza AFP, Reuters si dpa, scrie agerpres.ro.

- Bilantul atentatului cu ambulanta-capcana, comis sambata in centrul Kabulului, a crescut la 103 morti si 235 de raniti, printre care se numara si multi politisti, a anuntat duminica ministrul de interne Wais Barmak, relateaza AFP, Reuters si dpa, preluate de...

- Bilantul atentatului cu ambulanta-capcana, comis sambata in centrul Kabulului, a crescut la 103 morti si 235 de raniti, printre care se numara si multi politisti, a anuntat duminica ministrul de interne Wais Barmak, relateaza AFP, Reuters si dpa. "Din nefericire, multi dintre cei raniti…

- Cel putin trei politisti au murit si alti 14 au fost raniti in urma unui atac cu bomba, intr-o localitate din Columbia. Atacul cu bomba a avut loc sambata dimineata, in orasul columbian Barranquilla, informeaza Reuters.

- O explozie puternica a avut loc, sambata intr-o zona in care se afla mai multe ambasade straine si cladiri ale Guvernului si provocand mai multe victime, informeaza site-ul postului BBC si al agentiei Reuters. Bilantul atacului de la Kabul a crescut la 95 de morti si 158 de raniti, potrivit BBC, acesta…

- Zeci de persoane au fost ranite, 'peste 50', a anuntat ONG-ul italian Emergency care i-a transportat pe raniti la spitalul sau din Kabul, evocand un 'masacru' intr-o explozie foarte puternica produsa sambata in capitala afgana, relateaza AFP si Reuters. "Peste 50 de raniti au fost transportati…

- Zeci de persoane au fost ranite, 'peste 50', a anuntat ONG-ul italian Emergency care i-a transportat pe raniti la spitalul sau din Kabul, evocand un 'masacru' intr-o explozie foarte puternica produsa sambata in capitala afgana, relateaza AFP si Reuters. . 'Peste 50 de…

- Coalitia militara condusa de catre Statele Unite in Siria a anuntat ca a eliminat aproximativ 150 de militanti ai organizatiei teroriste Stat Islamic in urma unor atacuri aeriene desfasurate in regiunea Valea Eufratului, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Apple planuieste sa construiasca un nou campus in Statele Unite pentru angajatii care se ocupa cu asistenta tehnica a clientilor si angajeaza 20.000 de oameni in urmatorii cinci ani, potrivit The Verge. Locatia noului campus va fi anuntata anul acesta, iar Apple sustine ca exista o posibilitate…

- 14 oameni au fost raniti intr-o explozie produsa in noaptea de luni spre marti in centrul orasul belgian Anvers, scrie Agerpres, citand DPA si Reuters. Politia locala a exclus varianta unui atentat terorist. Explozia, produsa in cartierul studentesc al orasului, a distrus integral o cladire si a avariat…

- Paisprezece persoane au fost ranite intr-o explozie produsa in noaptea de luni spre marti in centrul orasul belgian Anvers, transmit agentiile dpa, Belga si Reuters, citand politia locala, care a exclus, intr-un mesaj pe Twitter, orice legatura cu terorismul. Explozia, produsa in cartierul studentesc…

- Bilantul victimelor dublului atentat sinucigas, produs luni in centrul Bagdadului, a crescut la 26 de morti, in majoritate lucratori zilieri, acesta fiind cel de-al doilea atac de acest tip in...

- Cel putin 16 oameni au murit si alti 65 au fost raniti in urma a doua atacuri sinucigase ce au avut loc, luni, in centrul Bagdadului, a anuntat Ministerul irakian de Interne, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Toate acuzatiile impotriva Rusiei privind presupuse ingerinte in afacerile interne ale SUA si ale unor state din Europa sunt nefondate si dauneaza relatiilor bilaterale Moscova-Washington, a declarat joi purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza site-ul agentiei Tass. …

- Cel putin 40 de persoane au fost ucise intr-o explozie si intr-o serie de atacuri aeriene care au avut loc de-a lungul provinciei Idlib, din nordul Siriei, ocupata de rebeli, scrie BBC. Explozia, care...

- Doua persoane au fost ranite duminica in urma exploziei produse in apropierea unei statii de metrou din Stockholm, au declarat autoritatile, care au precizat ca nu exista indicii ca ar fi fost vorba de un incident terorist, relateaza agentia Reuters si site-ul The Local.

- Cel putin 20 de civili au fost ucisi si zeci raniti joi dimineata când presupuse avioane rusesti au lansat bombe asupra a doua cladiri de locuinte într-o enclava controlata de rebeli, la est de capitala siriana Damasc, au anuntat localnici si o organizatie neguvernamentala, relateaza…

- "In ultima saptamana, autoritatile romane au arestat trei indivizi suspectati de infectarea unor sisteme cibernetice prin transmiterea unui virus informatic CTB-Locker (...). Alti doi suspecti din acelasi grup infractional au fost arestati la Bucuresti in cadrul unei investigatii paralele care are…

- "In ultima saptamana, autoritatile romane au arestat trei indivizi suspectati de infectarea unor sisteme cibernetice prin transmiterea unui virus informatic CTB-Locker (...). Alti doi suspecti din acelasi grup infractional au fost arestati la Bucuresti in cadrul unei investigatii paralele care are…

- Facebook si Microsoft au impiedicat saptamana trecuta mai multe atacuri cibernetice ale Coreii de Nord, a declarat marti un oficial al Casei Albe, in conditiile in care Statele Unite acuza public ca autoritatile de la Phenian ca au coordonat in luna mai un atac informatic care a blocat activitatea…

- Facebook si Microsoft au impiedicat, saptamana trecuta, mai multe atacuri cibernetice, informeaza un oficial al Casei Albe, dupa ce Statele Unite a acuzat public Phenianul pentru atac informatic din luna mai care a blocat activitatea unor spitale, banci si al unor companii, transmite Reuters.