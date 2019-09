Serie A: Cristiano Ronaldo a revenit la antrenamentele lui Juventus

Stiri pe aceeasi tema

- ​AC Milan și-a continuat perioada nefasta și dupa meciul cu Torino, din deplasare, formația milaneza pierzând cu 2-1 dupa ce a condus cu 1-0. Cu doar șase puncte din 5 etape, formația lui Marco Giampaolo se afla pe locul 13 în Serie A. Piatek (18, din penalti) a deschis scorul pentru…

- Inter merge ceas în Serie A, formația lui Antonio Conte având cinci victorii din tot atâtea posibile. Ultima victima: Lazio. Interiștii s-au impus cu 1-0 în meciul disputat miercuri seara la Milano.D'Ambrosio (23') a înscris unicul gol al confruntarii. Clasament:1…

- Juventus s-a impus cu greu pe terenul nou-promovatei Brescia, scor 2-1, într-un meci din etapa a cincea din Serie A. Gazdele au marcat înca din minutul 4, dar Batrâna Doamna a reușit sa întoarca scorul și a plecat cu cele trei puncte de la Brescia.Brescia a deschis scorul…

- Cristiano Ronaldo, 34 de ani, va rata meciul dintre Brescia și Juventus, de marți, ora 22:00. Atacantul portughez nu a fost inclus in lotul pentru meciul cu Brescia din cauza unei accidentari. „Cristiano Ronaldo are o mica intindere musculara la coapsa. E ceva normal, a jucat trei meciuri in opt zile”,…

- Juventus Torino a avut parte de o partida dificila, sâmbata, pe teren propriu, în etapa a patra din Serie A. Campioana Italiei a întors scorul împotriva celor de la Hellas Verona și s-a impus cu 2-1 (a devenit lider în clasament).Veloso a deschis scorul pentru oaspeți…

- Juventus s-a incurcat azi pe terenul Fiorentinei, scor 0-0, intr-o partida din etapa a 3-a din Serie A. Batrana Doamna, campioana en-titre in Serie A, poate pierde șefia in clasament daca Inter se impune azi cu Udinese. Vezi AICI statistici! Ceva parca nu se mai leaga in jocul atat de compact cu care…

- ​Formatia Napoli, cu fundasul Vlad Chiriches rezerva, a învins, sâmbata, în deplasare, cu scorul de 4-3, echipa Fiorentina, în prima etapa a campionatului Italiei. Pentru Napoli au marcat Mertens (38), Insigne (43-penalti, si 67) si Callejon (56). Golurile echipei Fiorentina…

- ​​Juventus Torino s-a impus, sâmbata, în fața formației Parma, în deplasare, cu scorul de 1-0, în primul meci din sezonul 2019-2020 din Serie A.Chiellini a înscris unicul gol al partidei în minutul 21. Aici poți vedea reușita fundașului italian.Au…