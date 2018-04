Stiri pe aceeasi tema

- Perugia a dat afara crainicul, dupa ce i-a pronunțat greșit numele lui Davide Astori. Un meci din Serie B, a doua liga de fotbal a Italiei, a adus in prim-plan un incident surprinzator. La partida de acasa cu Brescia, de pe 6 martie, oficialii Perugiei au fost puși intr-o situație neplacuta, care s-a…

- Internazionale Milano a obtinut o victorie de senzatie in Serie A. ”Nerazzurii” au invins fara drept de apel pe Sampdoria cu 5-0 chiar pe terenul acesteia. Elevii lui Luciano Spaletti au avut o prima repriza perfecta, incheiata cu un neverosimil 4-0.

- Calificata in sferturile Champions League (acolo unde va da piept cu Real Madrid), Juventus nu se gandea sa aiba probleme in etapa din Serie A, "Batrana Doamna" remizand, scor 0-0, pe terenul celor de la SPAL. Este oportunitatea perfecta pentru Napoli sa reaprinda lupta pentru titlul de campioana a…

- Suporterii clubului Fiorentina i-au adus un nou omagiu capitanului lor Davide Astori, decedat in somn pe data de 4 martie, cu ocazia meciului de campionat cu Benevento (1-0), informeaza cotidianul L'Equipe. Desi italienii au obisnuinta de a aplauda in timpul momentelor de reculegere,…

- Formatia Napoli a incheiat la egalitate, scor 0-0, meciul sustinut, duminica, in deplasare, in compania echipei Internazionale Milano, si a pierdut primul loc in clasamentul Italiei.Napoli are 70 de puncte dupa 28 de etape, iar Juventus a trecut pe primul loc cu 71 de puncte si un meci mai…

- Mii de oameni au participat joi la funeraliile fostului capitan al echipei de fotbal Fiorentina, Davide Astori, care au avut loc la basilica Santa Croce din Florenta. Fundasul Astori, 31 de ani, international italian, a decedat duminica, in urma unui stop cardiac. Au fost prezenti…

- Presedintele clubului de fotbal Sampdoria, Massimo Ferrero, a recunoscut ca a gresit cand l-a demis pe antrenorul Walter Zenga, aflat acum pe banca altei echipe din Serie A, Crotone, scrie presa italiana. "A fost o greseala sa-l dau afara, daca m-as intoarce in timp nu as proceda la fel", a declarat…

- Drama lui Davide Astori, decedat saptamana trecuta in urma unui infarct, a intristat intreaga suflare fotbalistica. Tehnicianul liderului din Liga 1, Dan Petrescu, a recunoscut ca a fost marcat de vestea trista din Serie A, facand demersuri ca maine, inaintea confruntarii cu Poli Iași din prima etapa…

- Printre personalitatile fotbalului prezente la slujba de la basilica Santa Croce din Florenta s-au numarat si Francesco Totti, Radja Nainggolan, Filippo Inzaghi, Simone Inzaghi si Gianluigi Buffon. In piata Santa Croce s-au aflat peste 10.000 de fani. La startul ceremoniei, fratele lui Davide…

- Peste 20.000 de iubitori ai fotbalului i-au adus un ultim omagiu capitanului Fiorentinei, Davide Astori, miercuri, la Centrul tehnic federal Coverciano, unde a fost depus trupul neinsufletit al fotbalistului. Au fost prezenti la Coverciano si colegii lui Astori, alti fotbalisti si personalitati ale…

- Fundașul lui Atletico Madrid Sime Vrsaljko ar putea reveni in Serie A, la doi ani de cand a plecat de la Sassuolo. Publicația italiana Tuttosport susține ca Vrsaljko este dorit de Internazionale Milano, in timp ce ziariștii de la calciomercato.com, anunța ca internaționalul croat se afla pe lista celor…

- "Pentru a onora memoria lui Davide Astori, Cagliari si Fiorentina au decis sa retraga tricoul cu numarul 13", se arata pe contul de Twitter al Fiorentinei. "Acest tricou este al tau pentru totdeauna", este mesajul de pe fotgrafia care insoteste anuntul. Davide Astori a incetat din viata in noaptea de…

- Fiorentina a anuntat ca a decis sa ii plateasca vaduvei acestuia salariul jucatorului, atat timp cat ea va trai. Astfel, sotia si fiica lui Davide Astori nu vor avea niciun fel de problema financiara toata viata. Citeste si Cauza reala a mortii lui Davide Astori, capitanul Fiorentinei. Ce…

- Gest urias facut de Fiorentina. Clubul viola a decis sa ii plateasca sotiei lui Astori salariul fundasului, atat timp cat aceasta va fi in viata. Capitanul clubului din Florenta s-a stins in noaptea de sambata spre duminica, iar procuratura a deschis o ancheta in acest caz, desi initial…

- Fanii lui Bari au reacționat intr-un mod de-a dreptul șocant dupa decesul capitanului Fiorentinei, Davide Astori. Aceștia au afișat un banner uriaș pe unul dintre podurile din oraș pe care era scris: "De ce Astori și nu Masiello?". ...

- AC MILAN - INTER MILANO LIVE in SERIE A. ONLINE STREAM DIGI SPORT - VIDEO. DERBY DELLA MADONNINA a fost REPROGRAMAT dupa ce toate meciurile din SERIE A de azi au fost amanate, ca urmare a decesului capitanului Fiorentinei, Davide Astori. AC MILAN - INTER MILANO LIVE in SERIE A. ONLINE STREAM…

- Portarul italian Gianluigi Buffon, in varsta de 40 de ani, a transmis o scrisoare emotionanta dupa decesul fotbalistului Davide Astori, precizand ca de obicei nu isi exprima gandurile public, dar a ales sa faca o exceptie pentru fiica in varsta de doi ani a fotbalistului. "Buna, draga…

- Decesul subit al celebrului fotbalist Davide Astori l-a șocat profund pe Adrian Mutu. Intristat, „Briliantul” a facut public un mesaj emoționant in memoria capitanulul Fiorentinei. Va reamintim ca sportivul a murit inaintea meciului pe care echipa lui trebuia sa-l joace pe terenul lui Udinese, in etapa…

- Echipa Napoli a invins, luni, in deplasare, formatia Cagliari, scor 5-0, in etapa a XXVI-a a campionatului Italiei. Golurile au fost marcate de Callejon (29), Mertens (42), Hamsik (61), Insigne (73 - penalti) si Rui (90).Meciul Juventus- Atalanta, programat duminica, dar amanat din cauza conditiilor…

- Gica Hagi este in continuare suparat pe Pantaleo Corvnio, managerul Fiorentinei, care i-a promis ca Ianis Hagi va avea șanse de joc la echipa din Serie A. Adrian Mutu, fost jucator la Fiorentina, il cunoaște pe managerul italian și a explicat de oficialul i-a facut aceste promisiuni lui Gica Hagi cand…

- Echipa de fotbal Napoli se mentine pe primul loc in Serie A, dupa victoria cu 1-0 obtinuta duminica pe teren propriu in fata celor de la SPAL.Singurul gol al partidei a fost marcat in prima repriza, in minutul 6, de brazilianul Allan, scrie agerpres.ro. Vezi golul AICIIn derbyul…

- Formatia Juventus Torino a invins, duminica, scor 1-0, echipa Torino, intr-un meci din etapa a XXV-a a campionatului Italiei. Pentru Juventus este al noualea succes consecutiv in Serie A si 12-lea joc fara infrangere in primul esalon.In ultimele 12 meciuri, torinezii au inregistrat 11 victorii…

- AS Roma a invins sambata in deplasare pe Udinese cu scorul de 2-0 (0-0), in etapa a 25-a, si a revenit provizoriu pe podiumul Serie A, pe locul 3, cu 50 de puncte. Romanii au inscris prin Cengiz Under ('70) si Diego Perotti ('90). Sambata se mai disputa Genoa - Inter Milan si Chievo - Cagliari,…

- Lazio Roma, adversara FCSB-ului din 16-imile Europa League, a fost invinsa chiar pe propriul teren de Genoa, scor 2-1, intr-o partida din etapa cu numarul XXIII a campionatului Italiei. Golul care a provocat a doua infrangere consecutiva in Serie A pentru trupa lui Simone Inzaghi a venit tocmai in prelungirile…

- Luigi Di Biagio, selecționer interimar al naționalei de fotbal a Italiei. Fotul mijlocaș de la Lazio, AS Roma sau Inter Milano va pregatii Squadra Azzurra pentru meciurile amicale din luna martie. Fara selectioner de la plecarea lui Gianpiero Ventura, in noiembrie 2017, Italia va juca in compania Argentinei…

- Juventus a bifat a opta victorie consecutiva (in toate competitiile), scor 2-0 pe terenul celor de la Chievo, intr-un meci din etapa a XXII-a a campionatul Italiei. Formatia lui Massimiliano Allegri a reusit sa modifice pentru prima data tabela abia in minutul 67, cand Chievo avea deja doi jucatori…

- Formatia Internazionale Milano a terminat la egalitate, scor 1-1, partida disputata in compania echipei AS Roma, duminica seara, in etapa a XXI-a a campionatului Italiei.AS Roma a deschis scorul in minutul 31, prin El Shaarawy. Golul egalizator al gazdelor a fost inscris de Vecino, in minutul…

- Echipa de fotbal Inter Milano a ajuns la cinci meciuri consecutive fara victorie in campionatul Italiei, dupa ce vineri a remizat in deplasare cu Fiorentina, 1-1, intr-un meci din etapa a 20-a. Inter, care a inceput foarte bine sezonul, iar la un moment dat a fost lider, a condus prin…

- Mijlocașul defensiv al lui Liverpool, Emre Can, este foarte aproape de a evolua din vara in Serie A. Potrivit Sky Sports Italia, Can a ajuns la un acord de principiu cu campioana Italiei, Juventus Torino. Aceeași sursa susține ca internaționalul german va fi remunerat la formația antrenata de Massimiliano…